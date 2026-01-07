Concorsi pubblici gennaio 2026: oltre 12.000 posti disponibili nella PA. Profili, requisiti e come candidarsi

Con l’inizio del nuovo anno sono stati pubblicati numerosi bandi di concorso per entrare nella Pubblica Amministrazione, nei Ministeri o nelle Forze Armate. Grazie all’attuazione del PNRR, dei Dpcm assunzionali e dei Piao delle varie amministrazioni, i posti disponibili sono più di 12mila, sia per candidati diplomati sia per laureati. Nei prossimi mesi, inoltre, verranno pubblicati ulteriori avvisi che sbloccheranno nuove posizioni e ruoli nella PA.

Tutti i bandi dei concorsi pubblici 2026 vengono pubblicati sulla piattaforma inPA, il portale ufficiale gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica: effettuando l’accesso con SPID o CIE è possibile compilare la domanda online per iscriversi alle selezioni nazionali o territoriali.

Quali sono le posizioni aperte, le opportunità per diplomati e laureati e tutti i bandi attivi a gennaio? Ecco un elenco completo dei concorsi pubblici ai quali è ancora possibile iscriversi.

Tutti i concorsi pubblici attivi a gennaio 2026

Sono stati pubblicati numerosi avvisi di apertura di concorsi pubblici a gennaio 2026 per entrare nei Ministeri statali, negli uffici della Pubblica Amministrazione, all’INPS, nelle Forze Armate o nelle migliori Università Italiane.

I principali bandi di gennaio comprendono:

Concorso diplomati RIPAM 2026 , bando da 3997 per assistenti nella Pubblica Amministrazione;

, bando da 3997 per assistenti nella Pubblica Amministrazione; Concorsi Ministero della Cultura , bando per 2377 posti;

, bando per 2377 posti; Concorso laureati RIPAM 2026, bando da 1340 funzionari in diversi enti e ministeri;

Concorso diplomati Ministero della Difesa 2026, bando da 1100 posti per assistenti;

2026, bando da 1100 posti per assistenti; Concorsi INPS 2026, bandi per più di 1100 posti tra RIPAM, informatici e dirigenti;

2026, bandi per più di 1100 posti tra RIPAM, informatici e dirigenti; Concorso MEF 2026, bando da 548 posti per laureati in diversi ambiti;

2026, bando da 548 posti per laureati in diversi ambiti; Concorso funzionari ed elevate qualificazioni RIPAM 2026, bando da 294 posti per laureati;

Concorsi ISTAT 2026, bandi da 195 posti per diplomati e laureati;

2026, bandi da 195 posti per diplomati e laureati; Concorsi accademie militari, bandi per 531 posti;

Concorso Protezione Civile RIPAM 2026 , pubblicato bando da 130 posti per diplomati e laureati;

, pubblicato bando da 130 posti per diplomati e laureati; Concorso Sapienza 2026, bandi da 99 posti per diplomati e laureati.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti e i posti disponibili per ciascun concorso pubblico.

Concorso RIPAM 2026 per diplomati

Uno dei concorsi pubblici più attesi era il concorso RIPAM 2026 che ha sbloccato 3997 posti come Assistente a tempo pieno e indeterminato da destinare a diverse Amministrazioni pubbliche, su base territoriale.

La selezione, per titoli ed esami, è volta a coprire diversi profili:

n. 2.913 assistenti amministrativi da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni;

n. 498 assistenti economici;

n. 583 assistenti informatici;

n. 3 assistenti tecnici.

Possono presentare la domanda di iscrizione al concorso coloro che possiedono i requisiti richiesti (cittadinanza o permesso di soggiorno, maggiore, età, godimento dei diritti civili e politici, ecc). Per candidarsi basta possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

La domanda si può presentare fino al 27 gennaio 2026 esclusivamente tramite il portale inPA.

Concorso RIPAM 2026 per laureati

È stato pubblicato anche il nuovo concorso RIPAM 2026 finalizzato al reclutamento di 1.340 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da destinare a diverse Amministrazioni centrali dello Stato. In questo caso, però, è richiesto il diploma di laurea.

La procedura concorsuale si svolgerà su base territoriale ed è rivolta sia all’Area dei Funzionari sia all’Area delle Elevate Professionalità. La domanda di partecipazione si può presentare fino al 27 gennaio 2026.

Concorso Ministero della Cultura per diplomati e laureati

Sono stati pubblicati i concorsi per diplomati e laureati per entrare al Ministero della Cultura (MiC) con contratto a tempo indeterminato.

Il bando sblocca un totale di 2377 posti disponibili in tutta Italia e così suddivisi:

1800 posti per diplomati;

577 posti per laureati.

Anche in questo caso è prevista una sola prova scritta con domande a risposta multipla. Il termine ultimo di presentazione della domanda è quello del 10 gennaio 2026 per il concorso per diplomati e del 14 gennaio 2026 per quello riservato a laureati.

Concorso Ministero della Difesa per diplomati

Il Ministero della Difesa ha indetto un ulteriore concorso pubblico, gestito dalla Commissione RIPAM, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.100 unità di personale non dirigenziale. Per iscriversi basta possedere il diploma di scuola secondaria superiore.

I posti a disposizione sono stati così ripartiti:

n. 600 assistenti amministrativi appartenenti alla famiglia professionale “Assistente amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale” (Codice AMM);

n. 9 assistenti sanitari appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Sanità” (Codice FS-41);

n. 22 assistenti ai servizi di supporto (Codice FT-35) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 2 assistenti per l’alimentazione e la ristorazione (Codice FT-36 -LAZ) per il Lazio appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 40 assistenti ai servizi di vigilanza (Codice FT-37) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 20 assistenti tecnici per l’informatica (Codice FT-45) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 5 unità di assistente per i servizi informativi (Codice FT-46-LAZ) per il Lazio appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 65 unità di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (Codice FT-47) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 14 unità di assistente tecnico per la cartografia e la grafica (Codice FT-48) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 10 unità di assistente tecnico chimico-fisico (Codice FT-49) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 7 unità di assistente tecnico artificiere (Codice FT-50) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 88 unità di assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni (Codice FT-51) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 12 unità di assistente tecnico nautico (Codice FT-52) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 53 unità di assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (Codice FT-53) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 48 unità di assistente tecnico per le lavorazioni (Codice FT-54) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”;

n. 105 unità di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi (Codice FT-55) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”.

C’è tempo fino al 27 gennaio 2026 per iscriversi tramite il portale inPA.

Concorsi INPS 2026: tutti i profili disponibili

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha indetto numerosi concorsi pubblici per candidati diplomati e laureati. In particolare ci sono quattro opportunità interessanti:

n. 743 posti come assistente (compresi all’interno del bando da 3997 posti pubblicato da RIPAM);

n. 248 posti come assistenti informatici,

n. 88 posti per funzionari sempre in ambito informatico,

n. 49 posti per dirigenti di seconda fascia.

I termini per la presentazione della domanda variano in funzione del profilo per il quale si intende candidarsi.

Concorso MEF 2026 per laureati

Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha indetto un importante bando di concorso pubblico, gestito dalla commissione RIPAM, per il reclutamento di 548 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato.

La procedura di selezione si svolge su base territoriale con profili altamente qualificati destinati sia agli uffici centrali sia alle Ragionerie Territoriali dello Stato e alle Corti di Giustizia Tributaria. I requisiti possono variare in funzione del profilo per il quale si concorre.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 27 gennaio 2026.

Concorsi ISTAT 2026 per diplomati e laureati

L’Istituto di statistica ha avviato tre importanti concorsi pubblici, per titolo ed esami, volti alla selezione di 195 candidati totali con differenti livelli di istruzione e competenze da assumere a tempo pieno e indeterminato.

Le scadenze per la presentazione della domanda e i requisiti per l’iscrizione variano in funzione del profilo per il quale si intende concorrere.

Concorsi accademie militari: requisiti, posti disponibili e prove

Sbloccati anche i concorsi per le accademie militari: il Ministero della Difesa ha pubblicato i bandi per l’Esercito Italiano, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare, mettendo a disposizione complessivamente 531 posti per l’anno accademico 2026-2027.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 9 gennaio 2026.

Concorso Protezione Civile RIPAM 2026

Il dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un importante concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 130 nuove risorse.

La selezione, affidata alla Commissione RIPAM, riguarda profili amministrativi e tecnici di diverse categorie tra Area:

90 Funzionari;

40 Assistenti.

C’è tempo fino al 27 gennaio 2026 per inviare la domanda di partecipazione.

Concorso Sapienza 2026 per diplomati e laureati

Infine, l’università La Sapienza di Roma ha pubblicato delle procedure di selezione di 75 unità complessive da inserire in diversi ruoli. La selezione, affidata alla Commissione RIPAM, prevede l’inserimento di profili amministrativi e tecnici suddivisi tra Area Collaboratori e Area Funzionari:

​33 unità nell’Area Collaboratori: 13 tecnici informatici e 20 contabili.

​42 unità nell’Area Funzionari: 30 profili amministrativo-gestionale e 12 ingegneri/architetti.

La domanda di partecipazione si può presentare entro il 27 gennaio 2026.