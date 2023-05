Concorsi pubblici 2023, i bandi più importanti (e numerosi) in arrivo

Sono molteplici i concorsi pubblici in arrivo per l’anno in corso e nei prossimi anni. L’obiettivo del ministero della Pubblica Amministrazione è l’assunzione di 450.000 unità nel prossimo futuro, 167 mila dei quali solo nel 2023; i piani più rosei però affermano che il numero di assunzioni potrebbe aggirarsi intorno agli 800 mila. Il momento giusto per iniziare a guardarsi intorno per i concorsi pubblici è questo.

Per riempire il vuoto di persone nelle pubbliche amministrazioni saranno aperti numerosi concorsi in svariati settori. Si tratta di un’opportunità di lavoro da non farsi scappare, in diversi casi sia per laureati che per diplomati. Di seguito tutte le informazioni in merito ai bandi di concorso più importanti in scadenza e in arrivo.

Nuovi concorsi pubblici in arrivo nel 2023: la lista numerosa

La lista dei nuovi concorsi pubblici in arrivo per il 2023 è numerosa e presenta possibilità in diversi settori: dal ministero del Turismo, all’Agenzia delle Entrate e fino ai concorsi per le Forze dell’Ordine. Il 2023 si presenta come ricco di opportunità per entrare a lavorare nelle amministrazioni pubbliche nel settore pubblico in generale.

Nel dettaglio il nuovo decreto per la Pubblica Amministrazione apre a nuovi concorsi nel ministero del Turismo dove sono previste almeno 141 nuove assunzioni rivolta diplomati e laureati. Anche l’Agenzia delle Entrate prevede un incremento dell’organico e sono attesi bandi per oltre 10.000 posti tra funzionari tecnici e assistenti informatici.

Da non sottovalutare neanche lo sbocco lavorativo nel ministero della Giustizia che si prepara nel 2023 a un nuovo piano di assunzione e che nel futuro potrebbe arrivare fino a 15.000 nuovi posti di lavoro attraverso procedure concorsuali, assunzioni e graduatorie.

Da tenere d’occhio anche i futuri concorsi per:

Forze dell’Ordine

Polizia di Stato (nel dettaglio Polizia Penitenziaria)

Miur

Ispettorato nazionale del lavoro

Corte dei conti

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Ministero della Cultura

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ministero dell’Agricoltura e Sovranità alimentare

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Inps

Ragioneria di Stato

Ministero dell’Interno

Ministero dell’Economia delle finanze

Camera dei deputati

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro

Consiglio di ricerca agricoltura

Nella lista non sono presenti i numeri concorsi pubblici locali, all’interno dei Comuni e delle Regioni, ma anche in questi settori la richiesta è ampia e diversificata.

Concorsi pubblici locali e regionali: le novità in arrivo

Novità anche per le assunzioni nelle realtà locali e regionali, come a esempio il concorso per la Regione Campania che è alla ricerca di 5.000 unità di lavoro a tempo indeterminato, il cui bando è previsto in arrivo per l’estate 2023. Anche a Torino è la ricerca di 100 candidati per diversi profili professionali e a breve dovrebbero uscire i bandi di concorso. Sulla stessa linea anche il Comune di Parma che è alla ricerca di 212 candidati e i bandi di concorso sono in arrivo.

A Firenze il piano di assunzione 2022-2024 prevede un ulteriore assunzione di 90 risorse attraverso concorsi pubblici e il Comune di Reggio Calabria per colmare le garanzie di organico è alla ricerca di 100 unità di personale.