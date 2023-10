Concorsi Agenzia delle Entrate 2023, stabilite date e sede

L’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato gli avvisi inerenti prove e sede per i Concorsi Agenzia delle Entrate 2023.

Non manca la delusione tra i candidati che speravano in informazioni maggiormente dettagliate soprattutto inerenti il questionario per i concorsi Agenzia delle Entrate.

Di seguito l’indicazione delle procedure da seguire il giorno delle prove, le date e le sedi divise per cognome e residenza.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023, date e sedi

La prima buona notizia riguarda le date del concorso, i candidati avranno una setttimana in più rispetto al previsto per preparare il concorso.

La prova scritta per il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 3.970 funzionari amministrativi avrà luogo nei giorni 22-23 e 24 novembre. La prova scritta per il concorso per l’assunzione di 530 unità per l’area funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare avrà invece luogo il 20 e il 21 novembre. Sarà quindi data la possibilità a chi ha presentao la candidatura per entrambe le procedure di partecipare.

I candidati sono invitati a scaricare l’avviso per conoscere la data della propria convocazione.

Ogni giorno le prove saranno divise in due turni, uno di mattina e uno di pomeriggio.

Per quanto riguarda la sede, si farà riferimento alla residenza dichiarata dagli interessati nella domanda di partecipazione. Questo vuol dire che un candidato con residenza a Napoli svolgerà la prova nella sede individuata per la Campania, indipendentemente dalla Regione per la quale ha presentato la candidatura. Non è possibile chiedere la modifica della sede, del giorno o dell’orario della propria prova.

Le procedure di identificazione per i concorsi Agenzia delle Entrate

Negli avvisi si sottolinea che il candidato circa due giorni prima rispetto alla prova riceverà una nota di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della presentazione della domanda. La stessa arriva dall’indirizzo e-mail noreply@concorsismart.it. La comunicazionee reca informazioni utili per la convocazione nonché un QRCODE indispensabile per l’accesso alla prova.

Vuol dire che la nota deve essere scaricata, stampata e portata con sé il giorno della prova. Senza non si potrà entrare. Si sottolinea che la comunicazione arriva esclusivamente all’indirizzo PEC, non all’indirizzo di posta ordinaria.

Per l’accesso alla prova è necessario avere con sé anche un documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale.

All’ingresso della struttura sarà necessario consegnare cellulari, smartwatch e qualunque altro dispositivo, gli oggetti saranno inseriti in una Bag Shield, fornita dall’organizzazione e dotata di blocco antitaccheggio; così da impedire, durante la prova, la comunicazione dati con l’esterno.

Ricordiamo che le strutture individuate sono dotate di sistemi di schermatura che impediscono ai cellulari di funzionare all’interno della sede.

In candidato potrà portare con sé esclusivamente una borsa di piccole dimensioni e una bottiglia di acqua.

All’ingresso sarà consegnato un braccialetto con un QRCODE che dovrà essere mostrato agli operatori del check-in. Se il candidato dispone di tutti i documenti sopra indicati, verrà guidato presso un desk di check-in dove l’operatore, dopo aver verificato i documenti, provvederà a consegnargli un tablet per lo svolgimento della prova. Il tablet verrà univocamente associato al candidato scansionando il braccialetto precedentemente apposto e la lettera di partecipazione.

Come sarà strutturato il questionario dei concorsi Agenzia delle Entrate?

Purtroppo quesa resta la nota dolente del concorso, infatti non è ancora possibile conoscere come sarà formulato il questionario. Sarà un test a risposta multipla, non si sa se le opzioni di risposta disponibili saranno 3 o 4, non si conosce il numero di domande e nemmeno la modalità di valutazione del questitonario, anche se è probabile che ci sia l’assegnazione di punti per le risposte esatte, la decurtazione per quelle sbagliate, mentre la non risposta dovrebbe avere valore neutro.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in sede di prova scritta si procederà anche all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Ricordiamo che per superare la prova è necessario raggiungere un punteggio minimo di 21/30.

Naturalmente saranno assunti coloro che rientrano nelle posizioni utili per le singole Regioni. Un ulteriore 20% di candidati che supereranno la prova saranno considerati «idonei» e potranno sperare in future assunzioni.