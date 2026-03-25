Nell’era dell’e-commerce compulsivo, dove le persone acquistano quotidianamente oggetti di ogni genere presso negozi online, esiste un lato oscuro della logistica che per anni è rimasto nell’ombra. Molti pacchi acquistati dai consumatori non sono mai stati consegnati, altri resi non sono stati mai reclamati e alcuni stock sono rimasti invenduti nei grandi magazzini. In questo ambiente fatto di cartone e nastro adesivo, Roberto Zaltieri, un imprenditore mantovano di 62 anni, ha trovato la sua miniera d’oro.

Zaltieri ha fondato la Stock Italwear’s a Castel Goffredo, trasformando quella che per i giganti del web è una “passività logistica” in un modello di business da quasi 10 milioni di euro di fatturato annuo. La sua attività è molto semplice: lui acquista a scatola chiusa questi resi, stock o merci che non sono state reclamate né consegnate a consumatori e le rivende sempre “al buio”. La curiosità degli acquirenti e la speranza di trovare all’interno dei pacchi dei prodotti di valore o della merce rara è il carburante del business stesso.

Come è possibile generare profitti acquistando merce “al buio”? La risposta risiede in un mix di intuito commerciale, gestione dei volumi e una profonda conoscenza dei mercati secondari.

Il business dei resi: come è nata Stock Italwear’s

Come ha spiegato l’imprenditore, l’idea di fondare un’azienda che raccolga resi e stock di merce invenduta è arrivata un po’ per caso, analizzando un mercato in continua espansione. Se i volumi delle consegne aumentano, infatti, cresce anche la massa dei resi che si accumulano nei magazzini e quindi le eccedenze da smaltire.

Il cuore dell’attività di Zaltieri è l’acquisto a peso. Mentre il consumatore finale valuta il singolo oggetto, Zaltieri ragiona per tonnellate: acquistando pacchi sigillati di Amazon, Zara o Zalando a una cifra che oscilla tra i 3 e i 4 euro al chilo, l’imprenditore accetta un rischio che pochi avrebbero il coraggio di sostenere.

Il successo di questo modello si basa sulla legge dei grandi numeri e anche sulla curiosità delle persone. All’interno di un bancale di resi, la presenza di pochi oggetti ad alto valore tecnologico o di brand di lusso può coprire interamente il costo del carico, trasformando il resto della merce in puro profitto. Zaltieri non vende solo prodotti, ma gestisce l’incertezza della logistica moderna.

Gli accordi con gli e-commerce

Nel corso degli anni, Zaltieri ha stretto accordi con alcuni colossi dell’e-commerce come Amazon, ma anche con negozi online e catene internazionali come Zara, Zalando, Carrefour, Coop, Trussardi, Penny Market, Media World, Asics, Bikkembergs, Diadora, Ellesse e Action. Da queste fonti acquista pacchi a peso che poi rivende ai clienti a scatola chiusa.

Perché realtà come Amazon o i grandi player della moda decidono di cedere i propri asset a pochi euro al chilo invece di rimetterli in vendita? La risposta sta nel concetto di “costo della logistica di ritorno”.

Secondo recenti studi di settore, il tasso di reso nell’e-commerce oscilla tra il 20% e il 30%, contro l’8-10% dei negozi fisici. In Italia, questo significa milioni di colli che ogni anno tornano indietro.

Verificare l’integrità di un reso, ri-etichettarlo, stoccarlo nuovamente e rimetterlo a catalogo costa spesso più del valore del bene stesso. Per le multinazionali, quindi, liberarsi di interi magazzini in un’unica soluzione è un modo per efficientare i bilanci e svuotare i centri di distribuzione per la merce nuova. Zaltieri si inserisce in questo corto circuito, offrendo una soluzione rapida e massiva al problema delle eccedenze.

Il valore economico dell’incertezza

Una delle particolarità di questo business è proprio l’incertezza dell’acquisto. Il cliente finale, infatti, non sa che cosa sta andando a comprare proprio perché acquista il pacco a scatola chiusa pagando un prezzo al chilo e sperando di trovare un prodotto che possa ripagare la spesa sostenuta. Questa dinamica potrebbe rispecchiare lontanamente quella del gioco d’azzardo, dove le persone pagano per accettare un rischio ma, in caso di vincita, ottengono un ottimo profitto.

In questo caso, il cliente scommette sul contenuto dei pacchi, mentre il venditore monetizza l’asimmetria informativa. Nessuno sa realmente che cosa ci sia all’interno di quei pacchi, ma il costo particolarmente basso incentiva all’acquisto.

Zaltieri non apre mai i suoi pacchi proprio per non trasformare il business in un processo di selezione e catalogazione delle merci. Il suo lavoro si limita ad acquistare pacchi all’ingrosso e rimetterli sul mercato a un prezzo leggermente più elevato, senza conoscere il reale valore dei prodotti contenuti nelle scatole.

Il vantaggio competitivo e il profitto

Il vero vantaggio competitivo di Zaltieri risiede in un’organizzazione efficiente e competitiva. Molte persone potrebbero pensare che la sua azienda si regga su una semplice attività di acquisto e rivendita, ma in realtà la logistica è complicatissima: si tratta di accogliere e scaricare decine di tir al mese, centinaia di migliaia di pezzi movimentati da stivare in magazzino, operazioni che possono arrivare a milioni di unità per singola trattativa.

Il successo dell’imprenditore, quindi, sta anche nella sua capacità di smistamento: non basta accumulare tonnellate di merce, bisogna saperle collocare. La Stock Italwear’s è diventata un hub per commercianti di ogni tipo.

Tra i clienti celebri figura Roberto Da Crema, il leggendario “Baffo”, maestro delle televendite che ha trovato negli stock di Zaltieri il combustibile perfetto per la sua macchina commerciale. Questa rete capillare permette a Zaltieri di non restare mai con il magazzino ingolfato, mantenendo un flusso di cassa costante che è vitale in un business basato sul volume.

Non tutte le operazioni si rivelano redditizie e spesso alcuni blocchi non risultano facili da vendere: è proprio qui che si misurano le capacità di un imprenditore. Quei pacchi che restano per mesi nel magazzino o che vengono venduti a prezzi ribassati non costituiscono una perdita proprio perché il margine medio compensa le perdite occasionali.

L’etica del recupero: verso un’economia circolare

Oltre all’organizzazione logistica e agli introiti economici, il business di Zaltieri ha anche un carattere ecologico che intercetta una tendenza globale: la sostenibilità.

In un mondo che produce più di quanto riesca a consumare, il lavoro dello stockista assume una valenza quasi etica. Invece di finire al macero o negli inceneritori (pratica che molti brand hanno attuato in passato per non svalutare il marchio), i prodotti “dimenticati” tornano sul mercato a prezzi accessibili. È una democratizzazione dell’acquisto che premia chi ha la pazienza di cercare tra i bancali, riducendo drasticamente lo spreco industriale.

Perché il mercato dei “pacchi misteriosi” è esploso in Italia

L’idea imprenditoriale di Zaltieri ha saputo intercettare un trend americano che sta emergendo anche in Italia: la psicologia della blind box spopola tra i giovani e gli adulti. Acquistare prodotti a scatola chiusa e a prezzi accessibili è diventata una moda alimentata dai social e dalla curiosità/speranza di trovare merce rara o di valore.

La dinamica è simile a quella del gioco d’azzardo o delle slot machine: l’adrenalina non deriva tanto dall’oggetto posseduto, quanto dalla possibilità che all’interno di un pacco da 3 euro si celi uno smartphone di ultima generazione o un accessorio di alta moda.

Zaltieri ha saputo intercettare questa “gamification” del commercio. Mentre lui vende a tonnellate ai grossisti, la base della piramide è alimentata dal desiderio di scoprire il tesoro nascosto. Questo crea una domanda perenne che rende il rischio di invenduto per la Stock Italwear’s praticamente nullo. In un mercato saturo di prodotti identici, l’incertezza diventa il valore aggiunto.

I numeri del successo: quanto fattura l’azienda di Roberto Zaltieri?

L’aspetto più impressionante dell’intuizione di Roberto Zaltieri è la velocità con cui il modello di business della Stock Italwear’s ha scalato le classifiche di rendimento nel settore del commercio all’ingrosso. Partendo da una realtà radicata nel distretto tessile di Castel Goffredo, l’azienda ha saputo intercettare il flusso magmatico dei resi e-commerce, trasformandolo in un motore di ricavi costante.

Nel 2025, l’attività di Zaltieri ha toccato un traguardo economico significativo, registrando un fatturato annuo compreso tra i 9,5 e i 10 milioni di euro.

Queste cifre non sono solo il risultato di una compravendita di volumi massicci, ma riflettono un’efficienza operativa capillare: acquistare merce a circa 3-4 euro al chilo permette margini di profitto che, sebbene erosi dai costi di logistica e stoccaggio, restano estremamente competitivi rispetto al commercio tradizionale.

La capacità di Zaltieri di movimentare tonnellate di prodotti ogni settimana, mantenendo un magazzino dinamico e privo di fondi statici, garantisce una liquidità che è il vero segreto della sua resilienza finanziaria. In un mercato dove il valore della merce deperisce rapidamente, la Stock Italwear’s ha dimostrato che la velocità di rotazione dello stock è, insieme all’intuito, il pilastro su cui poggia un impero da otto cifre.