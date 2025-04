La Commissione europea farà un bel regalo a 4.360 italiani. Ecco le condizioni per beneficiarne

Come investire in borsa?

Torna in primavera il programma DiscoverEU ideato dalla Commissione Europea per dare possibilità a circa 35.000 giovani europei di viaggiare gratis in Europa andando alla scoperta di storia e patrimonio culturale entrando in contatto con persone provenienti da tutto il continente. In linea di principio i vincitori viaggeranno in treno. Tuttavia, al fine di garantire il più ampio accesso possibile, l’azione offre modalità alternative di trasporto come traghetti e autobus, ove necessario. Le candidature potranno essere inoltrate a partire dalle ore 12 di mercoledì 2 aprile e fino alle ore 12 di sabato 12 aprile 2025.

Ogni paese ha una quota di adesione diversa. All’Italia saranno garantiti 4.364 voucher. Il nostro paese è quello che ne riceverà di più dopo la Francia con 4.946. All’ultimo poso la Macedonia del Nord con soli 16. In totale saranno esattamente 35.500 i voucher smistati tra tutti gli Stati europei. Vediamo i requisiti per partecipare, come fare domanda e come è possibile utilizzare il voucher.