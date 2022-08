Commissione di vigilanza fondi pensione: come funziona, che decisioni prende

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, anche conosciuta come Covip, è stata istituita nel 1993 in qualità di Autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari ed ha sede a Roma.

Al vertice della Covip si trovano il presidente e i commissari. Il primo è il rappresentante legale della Covip; presiede le riunioni dell’organo di vertice, delle quali stabilisce l’ordine del giorno regolando le discussioni e le votazioni; sovrintende all’attività istruttoria e all’attuazione delle deliberazioni. Egli è nominato d’intesa dal ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal ministro dell’economia e delle finanze.

Cura i rapporti con il Parlamento e con le altre istituzioni nazionali e internazionali. Informa inoltre il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e gli eventi di maggior rilievo, trasmettendo le notizie e i dati richiesti.

In secondo piano ci sono i commissari. che partecipano alle discussioni; presentano proposte sull’attività e sul funzionamento della Covip, verificandone l’attività. Rappresentano la Covip in specifiche circostanze, su deliberazione dell’organo di vertice. In qualità di coordinatore delle attività si trova infine il Direttore Generale, che risponde direttamente alle figure di vertice, il cui mandato è di quattro anni.

Quali sono i compiti della Covip

La Covip vigila sul corretto sviluppo del sistema delle forme pensionistiche complementari con ampi poteri e doveri di vigilanza, ispettivi, sanzionatori e di regolamentazione. Ciò implica che la Commissione non si limita a controllare, può infatti sanzionare quegli enti su cui vigila che abbiano omesso volontariamente dei dati rilevanti.

L’Autorità gestisce l’Albo dei fondi pensione a cui tutte le forme pensionistiche complementari devono essere iscritte per esercitare legalmente l’attività. Ha inoltre il dovere di esercitare la sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria di questi enti e sulla composizione dei loro patrimoni. Per assolvere a questo compito, la Commissione può avvalersi del diritto di ispezionare gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti ritenuti necessari.

In questo ambito il ruolo dell’Autorità è ausiliare alle funzioni dei Ministeri di competenza ossia quello del lavoro e delle politiche sociali e quello dell’economia e delle finanze, ai quali riferisce sugli esiti dei controlli effettuati.

La Covip è inoltre interrogata in occasione della decisione dei criteri di redazione del bilancio tecnico delle Casse di previdenza, nonché in occasione della nomina del commissario straordinario, qualora questo venga chiamato per riequilibrare della gestione di una Cassa di previdenza.

La Commissione ha anche il compito di diffondere informazioni utili alla conoscenza dei temi previdenziali. Questa attività viene svolta principalmente tramite il sito web della Commissione, nel quale sono pubblicate guide, schede di approfondimento tematiche e le relazioni annuali.

È inoltre membro del “Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”. Il Comitato è composto da rappresentanti di alcuni Ministeri, ossia quello dell’economia e finanze, dell’istruzione, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell’università e della ricerca; e dalle Autorità di vigilanza, dall’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari e dal Cncu (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

Le collaborazioni a livello nazionale e internazionale della Covip

In Italia, la Covip collabora con l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), con la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), soprattutto attraverso lo scambio di informazioni, per agevolare le rispettive funzioni di vigilanza. Collabora inoltre con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ossia l’Antitrust.

A livello internazionale, la Covip collabora con tutte le istituzioni e Autorità attive sui temi della previdenza complementare ad esempio mediante lo scambio di informazioni, per adempiere alle rispettive funzioni di vigilanza.

In particolare, in ambito europeo partecipa ai lavori dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Eiopa - European Insurance and Occupational Pensions Authority) e del Comitato europeo per il rischio sistemico (Esrb - European Systemic Risk Board).

Collabora infine ai lavori dei gruppi di lavoro presso il Consiglio dell’Unione europea per la valutazione delle proposte di direttive e regolamenti in materia previdenza complementare, nonché ai lavori in sede dell’Eurostat e della Banca Centrale Europea, con l’obiettivo di raccogliere importanti statistiche e informazioni.