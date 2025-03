Come usare (al meglio) il nuovo generatore di immagini di ChatGPT

Come investire in borsa?

Il nuovo generatore di immagini targato OpenAI fa ora parte di ChatGPT. Presentato come un importante passo in avanti rispetto alle precedenti versioni, l’inedito modello nativo basato su GPT-4o promette risultati mai così accurati e dettagliati, a fronte di un processo di generazione leggermente più lento.

Sono diverse le funzionalità inedite che sono state integrate, come per esempio la modifica di foto già esistenti e la creazione di immagini basate sull’iconico stile dello Studio Ghibli di Hayao Miyazaki. La mossa di OpenAI ha da subito scosso anche la concorrenza, con Google in prima linea che ha lanciato poco dopo Gemini 2.5 Pro in modalità gratuita per tutti.

Se anche tu hai già sentito parlare del generatore di immagini di ChatGPT basato su GPT-4o e vuoi scoprire subito come funziona, leggi questa guida. Ti forniremo tutte le informazioni necessarie per poter iniziare da subito a sfruttare le enormi potenzialità che il tool basato sull’intelligenza artificiale ha da offrire.

Cos’è il nuovo generatore di immagini di ChatGPT Sono diverse le novità studiate da OpenAI per il suo nuovo generatore di immagini disponibile su ChatGPT. A partire dalla capacità di elaborazione, sin dal principio affidata a modelli separati come l’ultimo DALL-E. L’ultimo update integra GPT-4o, un processo di creazione integrato e più sofisticato che mai, studiato per poter fornire un livello di dettaglio e di fedeltà inimmaginabile fino a qualche mese fa. È stato inoltre modificato il metodo di generazione delle immagini. Con GPT-4o, infatti, verrà applicato il cosiddetto approccio “autoregressivo”, grazie al quale poter produrre immagini seguendo una logica sequenziale. Rispetto al passato, ChatGPT lavorerà volta per volta a ogni singola sezione della figura e non genererà più tutto il contenuto in un unico step. Motivo per cui, bisognerà attendere qualche secondo in più per il risultato finale ma ci si potrà aspettare una qualità e una precisione mai vista prima. Ci sono modifiche sostanziali anche per ciò che riguarda la questione legata ai diritti d’autore e alla diffusione delle informazioni. OpenAI ha infatti annunciato che è stato utilizzato un database di dati pubblici e di immagini fornite direttamente da partner esterni come Shutterstock. L’obiettivo è rispettare i diritti degli artisti, imponendo un blocco alla generazione di opere simili o identiche a quelle reali.

Come funziona il nuovo generatore di immagini di ChatGPT Dal punto di vista pratico, il nuovo generatore di immagini di ChatGPT aggiunge una moltitudine di strumenti innovativi e tutti da scoprire. Si tratta di potenziali applicazioni studiate da OpenAI e che ovviamente possono variare, in base al tipo di prompt fornito dal consumatore nella barra di testo. Vista l’accuratezza e la precisione nei dettagli con cui si presenta GPT-4o, in ogni caso, ci sono alcuni punti fondamentali su cui si basa l’output di immagini di ChatGPT. Eccone alcuni dei più importanti che potresti iniziare a testare già da ora. Immagini per il lavoro Per un maggior aiuto in ambito lavorativo, ChatGPT permette di creare immagini destinate ai contesti professionali in maniera mai così accurata. Si potranno per esempio generare diagrammi di flusso o infografiche con dati forniti nel prompt, così come grafiche ad hoc per le pagine social, loghi aziendali e molto altro. Una volta aver aperto il tool dedicato, nel prompt dei comandi bisogna inserire quante più informazioni possibili. Più saranno precise le indicazioni, più affine alle tue esigenze sarà il risultato generato da ChatGPT. Immagini senza sfondo Per un secondo utilizzo esterno, ChatGPT dà ora anche la possibilità di generare immagini personalizzate e dettagliate senza lo sfondo e in formato PNG. Una feature che può tornare utile per creare elementi grafici da aggiungere in altri progetti su altri software quali Photoshop o Canva. Anche in questo caso, nella barra dei comandi è bene spiegare cosa si vuole ottenere, quale utilizzo se ne vuole fare, che stile applicare e via dicendo. Ottenuto il risultato sperato, basta salvarlo e poi caricarlo come output esterno. leggi anche ChatGPT, come funziona e come si usa l’AI di OpenAI Immagini fotorealistiche Una delle più importanti novità del nuovo modello GPT-4o è la possibilità di creare delle immagini di qualità massima, con una cura dei dettagli mai vista su nessun altro tool di AI. Ci sarà una cura attenzione per dettagli come la texture, le luci e le ombre, il contrasto e la saturazione. Inserendo il giusto prompt di comandi, si potranno ottenere delle foto stock personalizzate molto simili a quelle che già oggi si trovano su siti web gratuiti dedicati e librerie a uso libero. Immagini modificate da progetti esistenti Altra aggiunta che può tornare utile è il tool per poter modificare una foto già esistente e renderla personalizzata al 100%. Pensa per esempio a quella tua foto con un panorama nello sfondo, se la carichi su ChatGPT puoi rimuovere elementi indesiderati, modificarne lo stile, aggiungere un albero e tanto altro. Al tempo stesso, puoi anche far sì che sia GPT-4o a darti la giusta ispirazione. Stai pensando di cambiare colore di capelli? Carica un selfie e lascia che sia l’AI a farti vedere con quale tonalità staresti meglio. Immagini tratte da contesti storici reali ChatGPT è ora completamente interconnesso col mondo circostante e con i vari periodi storici. Puoi partire da zero e chiedere di generare la foto di uno scoiattolo a Buckingham Palace, così come inserire una tua foto in un contesto medievale. È possibile fare lo stesso anche per progetti già iniziati e modificati dallo stesso chatbot. Ogni singola funzionalità elencata non è infatti divisa dalle altre, ma sono tutte intercambiabili e unibili. Immagini in stile Studio Ghibli Diventate virali negli ultimi giorni sul web, le immagini in stile Studio Ghibli che forse hai già visto arrivano da ChatGPT e dal suo nuovo generatore di immagini. Per superare il blocco iniziale, per il momento sembra che non devi menzionare direttamente il nome Ghibli. Puoi però per esempio chiedere un’immagine “nello stile di Hayao Miyazaki" oppure di generarne una che si avvicini il più possibile al tratto del noto artista giapponese. Dopo qualche tentativo, vedrai che GPT-4o provvederà a creare il risultato che stavi sperando.