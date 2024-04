Come si vota alle elezioni Basilicata 2024: fac-simile scheda e legge elettorale

Come si vota alle elezioni regionali Basilicata 2024? Una domanda di grande attualità che riguarda i quasi 450.000 cittadini che, domenica 21 e lunedì 22 aprile, saranno chiamati a eleggere il presidente di Regione e i membri del Consiglio regionale.

Nei giorni scorsi come da tradizione è stato diffuso il fac-simile della scheda elettorale con l’ordine dei due candidati presidenti e le tante liste che li sostengono in questa corsa per la Regione: chi prenderà anche un solo voto in più degli avversari sarà eletto nuovo presidente.

Come ben noto in totale sono tre i candidati in corsa alle elezioni regionali Basilicata 2024: il presidente uscente di centrodestra Vito Bardi - appoggiato anche da Azione e Italia Viva -, Piero Marrese per il centrosinistra compreso il Movimento 5 Stelle ed Eustachio Follia di Volt.

Le urne delle regionali in Basilicata resteranno aperte dalle ore 07:00 alle ore 23:00 per quanto riguarda la giornata di domenica 21 aprile, mentre lunedì 25 aprile si potrà votare dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

Come si saranno concluse le operazioni di voto inizierà lo spoglio che, per legge, dovrà durare massimo 12 ore, ma in occasione delle elezioni regionali in Sardegna subito è arrivata una deroga vista la lentezza dello scrutinio.

La scheda elettorale delle elezioni Basilicata 2024: come si vota

L’elettore dispone di un’unica scheda elettorale che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i simboli delle liste circoscrizionali collegate; può esprimere un voto a favore di un candidato Presidente e un voto a favore di una lista circoscrizionale; ha inoltre facoltà di esprimere fino a due voti di preferenza; il secondo voto di preferenza deve essere per un candidato di sesso diverso dal primo, pena l’annullamento della preferenza stessa. Ricordiamo inoltre che non è ammesso il voto disgiunto.

L’elettore può esprimere il suo voto:

solo per una lista; in questo caso il voto si trasferisce al candidato Presidente collegato;

solo per un candidato Presidente, il voto è attribuito al solo candidato Presidente;

per un candidato Presidente e per una lista collegata; nel caso di un voto per un candidato Presidente e per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato Presidente; il voto per un candidato Presidente e una lista non collegata è nullo.

Ricordiamo che per votare l’elettore deve presentarsi al proprio seggio di riferimento munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.

Elezioni Basilicata 2024: la legge elettorale

In Basilicata si voterà con la stessa legge elettorale del 2019, dopo che già nel 2013 i consiglieri furono sforbiciati da 30 a 20. Questa è la divisione dei seggi tra due circoscrizioni.

Matera - 7 seggi

- 7 seggi Potenza - 13 seggi

Le novità maggiori sono l’introduzione della parità di genere con la doppia preferenza (in una lista un sesso non può superare la quota del 60%), l’abolizione del listino e del voto disgiunto: votando un consigliere la preferenza andrà direttamente anche al candidato governatore collegato.

Per il resto si tratta di un sistema di voto proporzionale con tre diverse soglie di sbarramento:

3% per le liste non collegate in coalizione;

per le liste collegate in coalizione: nessuna soglia se la coalizione supera la soglia dell’8%, in caso contrario la lista deve ottenere almeno il 4%;

8% per cento per le coalizioni.

Non è previsto il ballottaggio con il candidato che prenderà più voti che verrà nominato governatore. Cambia anche il premio di maggioranza che sarà progressivo: 11 consiglieri con il 30%, fino a un massimo di 14 consiglieri.