Come rinnovare il passaporto scaduto

Il rinnovo del passaporto è la procedura necessaria per ottenere un nuovo documento valido per viaggiare all’estero, una volta che quello precedente è scaduto o in procinto di farlo.

In realtà si dovrebbe parlare di richiesta di un nuovo passaporto, poiché in Italia, a partire dalle modifiche normative del 2013, non esiste più una distinzione tra rilascio e rinnovo: la procedura è identica, così come i tempi e i costi.

Che si tratti quindi della prima richiesta o del rinnovo del passaporto scaduto, la sostanza non cambia, e neppure le criticità. Negli ultimi anni, infatti, soprattutto nelle grandi città, ottenere un appuntamento per la richiesta del passaporto può richiedere anche diversi mesi, con il rischio di dover rinunciare a viaggi già pianificati o di dover ripiegare su destinazioni raggiungibili con la sola carta di identità.

Per evitare problemi, è importante conoscere quando e come rinnovare il passaporto, quali sono i documenti necessari, quanto costa, quanto tempo ci vuole e a chi bisogna rivolgersi.

A tal proposito, in questa guida aggiornata ti forniamo tutte le informazioni essenziali sulla procedura per il rinnovo del passaporto, anche in caso di furto o smarrimento, sia in Italia che all’estero.

Quando bisogna rinnovare il passaporto? Attenzione alla scadenza Il passaporto è un documento personale indispensabile per l’espatrio nei Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. Oltre a permettere di attraversare le frontiere internazionali, ha validità anche come documento di riconoscimento. Può richiederlo qualsiasi cittadino italiano, a condizione che non sussistano impedimenti previsti dalla legge (come divieti legati a procedimenti giudiziari o al mancato pagamento degli alimenti). Ma quanto dura un passaporto? Per i cittadini italiani maggiorenni la validità è di 10 anni dalla data di rilascio. Per i minorenni, invece, la validità è ridotta: 3 anni da 0 a 3 anni di età e 5 anni dai 3 ai 18 anni. Ricordiamo infatti che dal 2009 anche i minorenni devono possedere un passaporto individuale: non è più possibile, infatti, iscriverli sul documento di un genitore. Per i minori, serve il consenso di entrambi i genitori; il documento può essere rilasciato in sede oppure allegato tramite dichiarazione scritta e firmata con documento di identità. Inoltre, è importante porre l’attenzione sul fatto che molti Paesi richiedono che il passaporto abbia almeno 3 o 6 mesi di validità residua al momento dell’ingresso. Questo significa che è opportuno pianificare il rinnovo del passaporto prima della scadenza, almeno 6 mesi prima del termine di validità altrimenti si rischia comunque di non poterlo utilizzare per un viaggio programmato.

Cosa serve per rinnovare il passaporto: i documenti necessari Per capire cosa fare per rinnovare il passaporto, bisogna conoscere la documentazione da presentare. Che si tratti del rinnovo di un passaporto scaduto o in scadenza, oppure di uno smarrito, la lista dei documenti per rinnovo passaporto è la seguente: Modulo di richiesta compilato e firmato (esistono due modelli: uno per i maggiorenni e uno per i minorenni). Documento di identità valido e relativo codice fiscale (in originale e in fotocopia). 2 fototessere recenti, conformi agli standard ICAO (sfondo bianco, volto ben visibile, sguardo frontale). Ricevute di pagamento (marca da bollo e bollettino postale). Vecchio passaporto (in caso di rinnovo per scadenza). Denuncia di smarrimento o furto, se il documento precedente non è più disponibile. Consenso dell’altro genitore, se il richiedente ha figli minori (anche se maggiorenne). Consenso di entrambi i genitori per i passaporti intestati a minori. L’intera documentazione va presentata personalmente presso una Questura o un ufficio abilitato.

Quanto costa rinnovare il passaporto Parliamo ora dei costi per rinnovo passaporto. Anche in questo caso non ci sono differenze rispetto al primo rilascio: Marca da bollo da 73,50 euro, acquistabile presso qualsiasi tabaccheria. Versamento di 42,50 euro tramite bollettino postale intestato a “Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro” (conto corrente n. 67422808). In totale, quindi, il costo complessivo è di 116 euro circa. Non ci sono altri pagamenti da effettuare, poiché dal 24 giugno 2014 è stata abolita la tassa annuale di 40,29 euro.

I tempi per il rinnovo Uno degli aspetti più critici del rinnovo del passaporto riguarda i tempi. In teoria, il tempo per rinnovo passaporto è di circa 15-20 giorni lavorativi, ma la realtà è spesso diversa. Nelle città più grandi o nei periodi di maggiore richiesta (come l’estate), i tempi per prenotare un appuntamento possono superare anche i 2 o 3 mesi. Per questo, è fondamentale muoversi per tempo. La prenotazione online è oggi obbligatoria nella maggior parte dei casi. Basta accedere al portale della Polizia di Stato, registrarsi, e scegliere giorno e orario per la presentazione della domanda. Il sistema mostra anche le disponibilità negli uffici limitrofi, utile per chi vuole ridurre i tempi. In casi eccezionali (motivi di salute, lavoro, lutti), è possibile richiedere un passaporto temporaneo o chiedere il rilascio urgente allegando documentazione che giustifichi l’urgenza.

Dove rinnovare il passaporto Veniamo ora a dove rinnovare il passaporto. La domanda va presentata: Presso la Questura competente per territorio. In alcuni casi, presso commissariati di pubblica sicurezza abilitati. In alcune Regioni, anche presso sportelli comunali o uffici dei Carabinieri (solo se convenzionati). Il rinnovo passaporto si conclude con il ritiro del documento, che può avvenire: Di persona, presso l’ufficio dove è stata fatta la richiesta. A domicilio, tramite posta assicurata, con un costo aggiuntivo di circa 9 euro. L’invio a casa è facoltativo ma consigliato, soprattutto se si vive lontano dalla Questura o si ha difficoltà a tornare per il ritiro.

Rinnovo passaporto, la procedura completa Riassumendo, la procedura per il rinnovo del passaporto è la stessa del primo rilascio. Non esistono moduli specifici per il rinnovo: si parla infatti di nuova emissione del documento. Come rinnovare il passaporto, quindi? Ecco i passaggi principali: Prenota l’appuntamento tramite il sito della Polizia di Stato. Raccogli tutta la documentazione richiesta. Presentati all’ufficio il giorno della convocazione, portando anche le ricevute dei pagamenti. Attendi la lavorazione della pratica (in media 2-3 settimane). Ritira il nuovo passaporto o richiedi la consegna a domicilio. Per chiarire eventuali dubbi, la Polizia di Stato ha messo a disposizione un video ufficiale che illustra tutti i passaggi della procedura: