Come ha fatto SAP a diventare la società europea a più alta capitalizzazione (superando Novo Nordisk)

L’Europa ha trovato una nuova regina dei mercati: SAP, il colosso tecnologico tedesco che ha superato la capitalizzazione di mercato del produttore farmaceutico danese Novo Nordisk.

Nello specifico, l’azienda con sede in Germania ha toccato il valore di mercato di circa 340 miliardi di dollari durante la seduta di lunedì 24 marzo, leggermente superiore a Novo Nordisk, secondo i calcoli di Reuters basati sui dati di LSEG Workspace.

Le azioni SAP sono aumentate negli ultimi anni, anche grazie all’ottimismo che la sua attività cloud sarà una delle principali beneficiarie dei recenti investimenti nell’intelligenza artificiale generativa.

Sebbene la quotazione abbia ricevuto una spinta del 7% finora nel 2025, con una performance inferiore a quella dell’indice europeo più ampio STOXX 600, in crescita dell’8,3% da inizio anno, ha registrato un rendimento totale del 160% dalla fine del 2022, superando di gran lunga il 28% dello STOXX 600 secondo quanto riporta l’analisi di Reuters.

Al contrario, le azioni Novo Nordisk hanno avuto performance inferiori al mercato negli ultimi mesi dopo che i dati relativi ai test del suo farmaco sperimentale di nuova generazione contro l’obesità, Cagrisema, hanno deluso gli investitori.

Con il sorpasso di SAP su Novo Nordisk si apre un nuovo capitolo per le Borse europee, che vede il settore tecnologico europeo correre verso traguardi importanti. Ma come ha fatto l’azienda tedesca a diventare la società a maggiore capitalizzazione di mercato in Europa? I motivi dei guadagni.

SAP è la società europea con maggiore valore di mercato, ecco perché SAP è il più grande produttore di software in Europa e fornisce software applicativi aziendali utilizzati dalle imprese per la finanza, le vendite, la supply chain e altre funzioni. Si stima che sia in grado di generare ancora maggiori ricavi, grazie alla potenziale possibilità di sfruttare la sua ampia base di clienti e la ricchezza di dati aziendali per creare opportunità dall’intelligenza artificiale. All’inizio dell’anno scorso, infatti, l’azienda ha avviato un’importante ristrutturazione, concentrando l’attività sulle possibilità di sviluppo offerte dall’intelligenza artificiale e ha registrato un aumento del fatturato del cloud del 25% su base annua nel 2024. Il CEO Christian Klein aveva precedentemente dichiarato alla CNBC che si trattava del “miglior anno nella storia di SAP”, con un arretrato cloud dell’azienda pari a 63,3 miliardi di euro nel 2024. “Siamo seduti su un set molto ricco di dati aziendali, dati sulle risorse umane, dati finanziari, dati sulla catena di fornitura, dati sulle vendite” provenienti da 40.000 clienti, ha affermato Klein a gennaio, definendolo il “set di dati aziendali più ricco di tutte le aziende tecnologiche”. Attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale, SAP consente a diversi dipartimenti, come vendite, catene di fornitura e acquisti, di accedere a un elevato grado di automazione. L’azienda tecnologica tedesca ha quindi conquistato la fiducia degli investitori con questa strategia focalizzata sui servizi cloud su abbonamento, con funzionalità di intelligenza artificiale aggiuntive, promettendo un’importante crescita del fatturato. Nel frattempo, SAP ha anche beneficiato di un contesto di rinnovata euforia in Borsa. Quest’anno i mercati tedeschi sono in una fase di rialzo, con l’indice delle blue-chip tedesco DAX in crescita di quasi il 16%, superando di gran lunga i concorrenti europei. Il sentiment è stato rafforzato da un ampio pacchetto fiscale approvato dai legislatori tedeschi questo mese, che ha consentito di destinare centinaia di miliardi di dollari di spesa pubblica a infrastrutture, progetti climatici e difesa. Infine, SAP potrebbe essere maggiormente incentivata dalla politica del Buy European che si sta diffondendo nel vecchio continente, in un contesto geopolitico di grande rivalità con USA e Cina che ha richiamato l’attenzione sulla priorità si sviluppare un settore europeo solido nel comparto tecnologico. Se prediligere i fornitori Made in Europe diventa la regola da seguire, SAP non potrà che esserne avvantaggiato. Da evidenziare, a tal proposito, che sono già operativi dei portali come GoEuropean ed european alternatives nei quali è possibile trovare un prodotto tecnologico fatto in Europa che possa sostituire in modo valido uno realizzato altrove.