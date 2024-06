Come guadagnare e fare soldi con Amazon

Amazon non è soltanto uno degli e-commerce più popolari in circolazione, ma è anche una piattaforma dove è possibile incrementare le proprie possibilità di guadagno. Con una media di centinaia di milioni di utenti attivi presenti sulla piattaforma, si tratta a tutti gli effetti di uno dei siti web più visitati al mondo.

Al suo interno si possono trovare prodotti e servizi di ogni genere, dalla tecnologia passando per arredamento e benessere. Grazie all’opzione Prime, i suddetti prodotti si possono ricevere in poco tempo direttamente a casa propria, spesso anche ad un prezzo contenuto.

Ma sapevi che è anche possibile sperimentare metodi di guadagno differenti con Amazon? Ebbene, esistono delle soluzioni per fare soldi a seconda di quale sia il proprio settore di riferimento. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Fare soldi con Amazon è possibile?

Gli utenti che si chiedono come guadagnare con Amazon sono sempre più numerosi, e altrettanto numerosi sono i metodi che si possono sperimentare. Alla luce di questo, sì, è possibile guadagnare grazie al popolare e-commerce.

Le vie percorribili sono variegate, e nonostante richiedano delle competenze specifiche per essere applicate, soprattutto nel breve periodo possono rivelarsi piuttosto soddisfacenti. Coloro che, invece, vogliono aspirare ad una vera e propria professione, dovranno essere in grado di creare una struttura solida e duratura nel corso del tempo.

Grazie agli strumenti offerti direttamente dalla piattaforma, agli utenti viene permesso di guadagnare tramite vari metodi, dalle affiliazioni passando per la vendita di prodotti vera e propria. Quelli appena riportati, sono solo due dei numerosi esempi che si possono fare.

leggi anche Come fare soldi? 30 idee semplici per guadagnare

Come guadagnare con Amazon

Fare soldi con Amazon è alla portata di tutti, a patto che si conosca la materia e che si posseggano varie competenze trasversali. La quantità di metodi di guadagno che il popolare e-commerce permette di applicare, fa sì che questo modello di business sia adatto a tutti i gusti possibili. A questo proposito, ecco una lista dei metodi di guadagno più comuni e remunerativi in assoluto.

Affiliate marketing

Per definizione, l’affiliate marketing consiste in un rapporto di collaborazione tra un’azienda e i suoi collaboratori (o affiliati), i quali per ogni vendita del prodotto o servizio in questione riceveranno una percentuale ricavata dalla vendita.

Si tratta di una forma di marketing che presenta un duplice vantaggio. Da un lato, l’azienda potrà servirsi di collaboratori esterni per la promozione e la vendita dei suoi prodotti. Dal lato di chi vende, si potrà associare il proprio nome ad un brand di rilievo, in questo caso Amazon.

Il noto shop online è infatti uno dei principali promotori di questo approccio commerciale, proponendo ai suoi affiliati dei programmi di assoluto interesse economico.

A seconda delle commissioni applicate alla categoria del prodotto, si potrà guadagnare fino al 12% della cifra totale.

Idealmente, questo approccio consiste nel condividere con chi di interesse il link al prodotto in questione, tenendo ovviamente presente che l’affiliato guadagnerà una piccola commissione dalla vendita di quel prodotto.

Inserendo un link di affiliazione all’interno del proprio sito web, si potranno anche monitorare metriche come il tasso di apertura e l’andamento delle vendite, così da migliorare eventuali criticità.

Vendita di prodotti

La vendita di prodotti è una procedura molto complessa, ma allo stesso tempo è anche uno dei metodi più remunerativi di questa lista. La prima cosa che bisognerà fare sarà ovviamente creare un account da venditore, con funzionalità diverse dagli account ordinari.

Una volta terminata la procedura, si potranno finalmente creare o mettere direttamente in vendita i prodotti presenti sul proprio database. Coloro che preferiscono una maggiore praticità, potranno anche utilizzare l’apposita app per smartphone chiamata “Amazon Seller”.

Esistono varie tipologie di account all’interno della sezione per venditori. Per la precisione, un account base e un account Pro.

Grazie alla versione base si potranno vendere fino a 40 prodotti al mese, con una commissione di chiusura fissa corrispondente a 0,99 euro. La versione Pro permette, invece, di vendere sulla piattaforma in maniera molto più professionale, senza pagare commissioni supplementari e soprattutto lavorando con una partita IVA dedicata. Il servizio costa 39 euro al mese, ed è adatto a chi mette in vendita grandi quantità di prodotti.

Ogni singolo annuncio può e deve essere compilato fornendo al potenziale acquirente quanti più dettagli possibili, dal numero di unità disponibili passando per il peso dell’imballaggio, le dimensioni del pacco e via discorrendo.

leggi anche Come lavorare per Amazon da casa

Dropshipping

Grazie ad Amazon FBA, è possibile fare dropshipping seguendo i dettami di una delle aziende più famose al mondo. Uno dei punti fondamentali del modello di business appena citato, è proprio quello di vendere i prodotti di maggiore interesse senza occuparsi della logistica.

Non sarà dunque necessario avere un ampio magazzino a disposizione per lo stoccaggio, né tantomeno occuparsi della spedizione e degli eventuali resi che la vendita di prodotti online comporta.

Ogni singolo processo di collaborazione con Amazon è agevolato dal fatto che sia un’azienda solida e ben costruita, e che al netto di una piccola commissione su ogni vendita si potrà sfruttare agevolmente la sua struttura, con tutti i benefici che ne conseguono.

Anche in questo caso, si avranno a disposizione due account diversi, dove quello base costerà 0,99 euro ad ogni spedizione, mentre quello Pro presenterà un costo fisso di cadenza mensile dal valore di 39 euro, proprio come nel caso dell’account venditore.

Il servizio FBA richiede necessariamente l’apertura di una partita IVA, e può essere visto come una valida alternativa per ampliare il proprio business abbattendo numerosi costi dovuti alla logistica, e aumentando i propri margini a seconda del prodotto selezionato.

Investire in azioni Amazon

Un metodo di guadagno tendenzialmente poco accessibile, è quello di investire in azioni Amazon. Per poter fare ciò è obbligatorio aprire un conto d’investimento presso un broker online o una banca. Ovviamente, a patto che queste due figure eroghino servizi di trading online.

Il costo delle azioni dell’e-commerce made in USA dipende fortemente dall’andamento del mercato, così come dalle commissioni che il broker o la banca in questione propongono ai loro clienti.

Coloro che hanno a disposizione cifre di poco conto, potrebbero riscontrare alcune difficoltà. Questo, a causa dell’elevato prezzo di accesso che certe azioni richiedono per ogni investimento. Investimento che per natura non è in grado di dare alcuna garanzia.

Self publishing

Se si parla di fare soldi con Amazon, non si può non nominare il self publishing. Si tratta di un modello di business che consiste nel pubblicare un libro e venderlo proprio all’interno della piattaforma. È un metodo di guadagno adatto soprattutto agli scrittori emergenti, perlopiù alle prese con le prime pubblicazioni.

Il sito web mette a disposizione degli utenti un editor per scrivere, impaginare e pubblicare il proprio libro. La cifra che l’autore riceverà dalle eventuali vendite, sarà ovviamente decurtata dalle commissioni imposte da Amazon.

Senza ombra di dubbio è uno dei modelli più onerosi, essendoci delle spese di produzione e di promozione da sostenere. Tuttavia, nel caso in cui si dovesse riuscire ad intercettare il giusto trend e il giusto pubblico, si otterrebbero anche delle soddisfazioni economiche non di poco conto.

leggi anche Come guadagnare online, 5 soluzioni facili e sicure

Quanto si guadagna con Amazon: i settori più redditizi

A seconda delle opzioni selezionate, grazie ad Amazon si possono guadagnare cifre molto interessanti.

In media, coloro che vendono utilizzando la piattaforma guadagnano una cifra non lontana dai 30.000 euro annui.

Questa cifra non presenta, ovviamente, valore netto, ma dal numero riportato devono essere detratti i costi di gestione e le spese inerenti alle tasse, che possono, tuttavia, generare un guadagno ugualmente interessante.

A proposito di vendita, esistono dei prodotti che sono molto più redditizi di altri. Per esempio i prodotti di bellezza e quelli relativi all’infanzia, che solitamente puntano ad un target di persone che utilizzano quotidianamente Amazon, col fine di risparmiare e ottenere più sconti.

Tutto ciò, è possibile saperlo facendo un’analisi di mercato approfondita. Ma, in linea di massima, uno dei metodi citati nei paragrafi precedenti sarà in grado di dare tante soddisfazioni, se approcciato in maniera seria e professionale.