Come fare ricorso per il voto (o la bocciatura) alla maturità? In questo 2025 sono circa 500.000 i ragazzi chiamati ad affrontare l’esame di Stato.

Nel 2024 sono stati in totale 526. 317 gli studenti candidati all’esame di maturità: tra questi 18.900 non sono stati ammessi (3,6%) mentre 1.050 sono stati bocciati (0,2%).

Uno studente e la sua famiglia può fare ricorso ai 21 TAR regionali, con questi procedimenti che vengono classificati genericamente come “scolastici” e di conseguenza non abbiamo numeri precisi a riguardo.

In quest’articolo però ci soffermeremo solo su chi è stato bocciato alla maturità - di norma tra i 500 e i 1.000 ragazzi ogni anno - e su come può presentare ricorso.

Allo stesso modo prenderemo in esame il come fare ricorso per il voto alla maturità, ovvero chi vuole contestare la valutazione ottenuta al termine dell’esame di Stato.

Vediamo allora come fare ricorso al Tar per contestare voto o bocciatura alla maturità, dando uno sguardo anche ai tempi e ai costi.

Ricorso maturità: come chiedere l'accesso agli atti dell'esame Prima di procedere con le vie legali, è consigliabile richiedere gli atti relativi all'esame di Maturità, sia gli scritti che i verbali dell'interrogazione orale. L'accesso agli atti è un diritto che la Scuola non può negare ai genitori, purché la richiesta sia conforme e motivata. La procedura di richiesta accesso agli atti occorrono 30 giorni all'istituto scolastico. Dopo aver verificato i verbali e confermata l'idea di non meritata bocciatura si potrà ricorrere al Tribunale amministrativo della Regione di residenza in cui si è svolto l'Esame di Stato. Spesso è lo stesso Istituto a predisporre il modulo da consegnare presso la segreteria per richiedere l'accesso agli atti e ai documenti dell'esame. Una volta ricevuta la documentazione i genitori e lo studente potranno farsi una prima idea sulle ragioni della bocciatura o del voto inferiore alle aspettative e decidere se procedere con il ricorso oppure no. Ricordiamo che l'accesso agli atti scolastici è gratuito, eccetto il costo della riproduzione delle fotocopie.

Esame di maturità: come fare ricorso in caso di bocciatura Se la bocciatura è meritata non c’è nulla da fare, bisognerà ripetere l’anno. Se si sceglie di fare ricorso al Tar per una bocciatura però si pensa di esser stati vittima di un’ingiustizia. In tal caso si può fare ricorso al Tribunale amministrativo della Regione di residenza in cui si è svolto l’Esame di Stato. Con la sentenza 7262 del 2008, il Tar del Lazio ha così spiegato i casi in cui è possibile presentare ricorso in caso di bocciatura all’esame di maturità: Le valutazioni sulla preparazione degli studenti sono espressione di valutazioni di natura tecnico/didattica non sindacabili nel merito, se non in caso di manifeste contraddizioni o illogicità nel procedimento. Nel caso di impugnazione di valutazioni provenienti da Commissione di maturità, non è sufficiente contestare vizi di natura formale della valutazione negativa espressa potendo questa risultare illegittima solo qualora si possa dimostrare che, a causa dei lamentati vizi della specie su riferita, la determinazione e/o il giudizio finale risultassero irrimediabilmente infirmati per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti, per manifeste contraddizioni, per disparità di trattamento tra candidati ovvero, ancora, per illogicità manifesta Cosa significa? I casi in cui è possibile fare ricorso contro la bocciatura sono stati delineati come segue: irregolarità amministrative/formali, ad esempio la mancanza di una firma o l’irregolare composizione della commissione esaminatrice;

manifesta illogicità nella valutazione;

evidente disparità di trattamento rispetto agli altri studenti ad esempio quando un professore prende di mira un alunno e lo discrimina per qualsivoglia motivo. Vincere il ricorso in caso di bocciatura è un'ipotesi difficile da realizzare, ed è bene saperlo per non creare false illusioni visto che il tasso di vittoria è di circa il 10%. Tuttavia, se alla base della doglianza ci sono seri, gravi e comprovate ragioni, è giusto far valere i propri diritti. Pensiamo, ad esempio, agli errori commessi nell'attribuzione del punteggio se non vengono rispettare a dovere le griglie di valutazione.

Ricorso contro un voto ingiusto e troppo basso C’è anche chi sceglie di fare ricorso anche per un voto troppo basso e quanto detto per la bocciatura vale anche in caso di voto ingiusto. Anche in questa situazione, prima di fare ricorso al Tar, bisogna essere certi che l’ingiustizia sia palese, evidente e non di poco conto, altrimenti le possibilità di vincere e ottenere una seconda valutazione sono davvero poche. Anche in caso di voto ingiusto, lo studente deve provare: irregolarità amministrative/formali , ad esempio la mancanza di una firma su un verbale;

, ad esempio la mancanza di una firma su un verbale; manifesta illogicità nella valutazione ;

; evidente disparità di trattamento rispetto agli altri studenti. Come si può desumere però, è più difficile riuscire a portare avanti il ricorso perché bisognerà ottenere più prove a favore per l’ingiusta e scorretta valutazione da parte dei professori. La ragione della valutazione non obiettiva della commissione dell’esame di maturità, ossia per disparità di trattamento con gli altri candidati è difficile da provare. La disparità di trattamento è un evidente indice sintomatico di un particolare vizio dell’atto amministrativo, ossia l’eccesso di potere, ma come provarlo è cosa ardua. I criteri, in generale, sono quelli indicati sopra ma la valutazione deve essere ben pensata perché di base l’esame è passato e la strada del ricorso richiede motivazioni ben solide.