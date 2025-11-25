Come e perché l’Arabia Saudita vuole diventare la regina dell’IA

La stagione del petrolio è finita. In Arabia Saudita il nuovo oro nero fa rima con hi-tech, o meglio, con l’intelligenza artificiale.

Il governo guidato da Mohammed Bin Salman ha infatti deciso di sviluppare svariati settori strategici per smarcare la crescita economica del Paese dalle risorse energetiche. Quali settori? Il turismo è in cima alla lista di MBS, insieme al binomio sport/e-sport, alla cultura ma anche e soprattutto alla tecnologia.

I riflettori di Ryadh sono infatti puntati sull’intelligenza artificiale (IA), innovazione fondamentale per consentirgli di dominare (ed esportare) nel mondo una delle risorse più ambite dell’era digitale: la potenza di calcolo. [...]