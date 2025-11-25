Abbonati

Come e perché l’Arabia Saudita vuole diventare la regina dell’IA

Federico Giuliani

25 Novembre 2025 - 06:35

L’Arabia Saudita punta a sostituire il petrolio con l’intelligenza artificiale, investendo miliardi in data center e tecnologia per diventare un nuovo polo globale dell’hi-tech

La stagione del petrolio è finita. In Arabia Saudita il nuovo oro nero fa rima con hi-tech, o meglio, con l’intelligenza artificiale.

Il governo guidato da Mohammed Bin Salman ha infatti deciso di sviluppare svariati settori strategici per smarcare la crescita economica del Paese dalle risorse energetiche. Quali settori? Il turismo è in cima alla lista di MBS, insieme al binomio sport/e-sport, alla cultura ma anche e soprattutto alla tecnologia.

I riflettori di Ryadh sono infatti puntati sull’intelligenza artificiale (IA), innovazione fondamentale per consentirgli di dominare (ed esportare) nel mondo una delle risorse più ambite dell’era digitale: la potenza di calcolo. [...]

Argomenti

# Arabia Saudita
# Intelligenza artificiale
# Mohammed bin Salman

