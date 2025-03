Come diventare ricchi? 20 consigli da seguire subito

Capire come diventare ricchi è l’obiettivo di molti, ma è assai difficile da raggiungere. Online è pieno di fuffaguru e truffe che fanno leva sul desiderio delle persone di arricchirsi e c’è sempre qualcuno che ci casca.

Chiariamo subito, quindi, che non esiste alcun segreto per diventare ricchi, nessun metodo garantito, nessuna scorciatoia. Allo stesso modo, dire tra sé e sé “voglio diventare ricco” non basta.

E allora come si fa a diventare ricchi?

Esistono diverse strategie affidabili e collaudate per rispondere alla domanda “come posso diventare ricco?”. Questa guida esclusiva è stata realizzata grazie alla consulenza di tre consulenti finanziari con l’obiettivo di fornire e spiegare strumenti e tecniche necessarie per come essere (o diventare) ricchi.

Scoprire come diventare ricchi, preferibilmente in poco tempo, non è solo una questione di fortuna o destino. È il risultato di scelte ponderate, investimenti intelligenti e, soprattutto, una mentalità corretta.

Di seguito illustriamo delle strategie comprovate per fare soldi e aumentare le proprie entrate, gestire e ridurre i debiti e ottimizzare le spese e idee per diventare ricchi.

Come diventare ricchi: le basi

La strada per diventare ricchi inizia con la comprensione delle basi legate al mondo della finanza personale. La gestione delle proprie finanze, a differenza di quanto molti pensano, non è complessa, ma richiede disciplina, pianificazione e una buona dose di educazione finanziaria.

Per avere una piena padronanza dei propri soldi abbiamo individuato 7 consigli pratici, utili per gettare le fondamenta di una conoscenza approfondita e scoprire come diventare ricchi:

1) Evitare debiti con interessi alti I debiti con interessi alti sono quelli che richiedono il pagamento di una somma extra significativa oltre al capitale iniziale preso in prestito. Un esempio lampante sono le carte di credito, i cui interessi su un saldo non pagato possono essere molto elevati. Anche alcuni prestiti personali (come quelli per l’acquisto di beni di consumo) hanno tassi d’interesse più alti rispetto ai prestiti tradizionali, come anche i prestiti per acquisto auto o elettrodomestici. Quando si contraggono debiti con interessi alti, la somma che si deve restituire cresce rapidamente nel tempo. In pratica, il denaro che si potrebbe risparmiare o investire per aumentare poter almeno provare a diventare ricchi viene utilizzato per pagare interessi e commissioni. La soluzione? Anzitutto, prioritizzare il rimborso. Se hai debiti con interessi alti, la prima cosa da fare è cercare di saldarli il più rapidamente possibile usando le risorse a propria disposizione per abbattere prima quelli con i tassi di interesse più elevati, in modo da ridurre al minimo i soldi che si spendono in interessi. In alcuni casi, se si hanno più debiti con tassi alti, potrebbe essere utile procedere con un consolidamento dei debiti, accorpandoli in un unico prestito con un tasso di interesse più basso. Questo permette di abbattere i debiti più velocemente e con una minor spesa complessiva.

2) Monitorare le entrate e le uscite Monitorare le entrate e le uscite aiuta a prendere il controllo delle proprie finanze, a ridurre gli sprechi e a creare un piano finanziario efficace per diventare ricchi. Le entrate si riferiscono a tutto il denaro che si riceve, come stipendio, redditi da investimenti, guadagni da attività secondarie, ecc., mentre le uscite sono tutte le spese che si fanno, come pagare le bollette, acquistare beni e cibo, pagare l’affitto o la rata del mutuo, lo svago e molto altro. Monitorare significa registrare regolarmente tutte queste entrate e uscite, per tenere traccia di come si gestiscono i soldi, riuscendo così ad avere una visione chiara delle proprie finanze e fare scelte informate per migliorare la propria situazione economica. Se non si monitorano le uscite, è difficile accorgersi di dove si sta spendendo troppo. Potremmo scoprire che stiamo pagando degli abbonamenti che non utilizziamo o che stiamo spendendo troppo in alcune categorie (ad esempio, shopping o svago). Una volta identificati questi sprechi, è possibile decidere di ridurli, liberando molti soldi da destinare ad altre attività più utili, come il risparmio o gli investimenti. Per monitorare entrate e uscite sono utili le app per la gestione delle spese personali, ma anche (più semplicemente) un foglio di calcolo. L’importante è essere costanti. Ogni giorno o settimana è utile prenderci qualche minuto per registrare ogni entrata e uscita, così da non rischiare di dimenticare delle voci e avere sempre una visione aggiornata della tua situazione finanziaria.

3) Definire delle categorie di spesa Dividere le spese in categorie (ad es., casa, cibo, svago) e assegnare un limite di spesa a ciascuna di esse aiuta a risparmiare, appianando la strada verso una maggiore ricchezza. Per farlo, anzittutto occorre indentificare le proprie categorie di spesa principali: fisse : spese che non variano molto mese per mese, come affitto, mutuo, bollette, assicurazioni;

: spese che non variano molto mese per mese, come affitto, mutuo, bollette, assicurazioni; variabili : spese che possono fluttuare, come cibo, trasporti, svago, shopping;

: spese che possono fluttuare, come cibo, trasporti, svago, shopping; obiettivi di risparmio: categoria separata dove si può destinare una percentuale del reddito per il risparmio, l’investimento o un fondo d’emergenza. Poi occorre stabilire quanto si vuole (o si può) spendere in ogni area, in base al reddito e alle priorità finanziarie personali. Attenzione: non siamo troppo rigidi con noi stessi, piuttosto abbastanza disciplinato da non superare i limiti. Ad esempio, potremmo destinare alla casa il 30% del reddito mensile, al cibo il 15% del reddito e il 5% alla svago. Rimarrebbe un 20% da poter destinare al risparmio e agli investimenti.

4) Creare un fondo per emergenze Parte del proprio budget dovrebbe essere dedicato a un fondo di emergenza, idealmente di un importo utile a coprire dai 3 ai 6 mesi di spese. Un fondo di emergenza è una somma di denaro messa da parte per coprire spese impreviste o urgenti, come riparazioni impreviste alla casa o alla macchina, problemi di salute o spese mediche non coperte dall’assicurazione, perdita del lavoro, emergenze familiari, come il bisogno di assistenza a un membro della famiglia. In sostanza, è un salvagente finanziario che permette di fronteggiare situazioni che altrimenti potrebbero mettere in pericolo la propria stabilità economica. La dimensione del fondo dipende dalle circostanze personali, ma la regola generale è quella di avere una somma sufficiente per coprire almeno da 3 a 6 mesi di spese. La scelta di quanto accumulare dipende anche da vari fattori, come la stabilità del reddito (se si ha un lavoro stabile e sicuro, ci si può accontentare di un fondo più piccolo, ad esempio 3 mesi di spese), le spese mensili (è utile calcolare la somma di tutte le spese che bisognerebbe coprire senza problemi grazie al fondo di emergenza) e numero di persone a carico (se si ha una famiglia o altre persone a carico è possibile aver bisogno di una somma maggiore per coprire eventuali imprevisti).

5) Pagare prima se stessi Il consiglio è mettere da parte una percentuale del proprio reddito per il risparmio o l’investimento prima di effettuare qualsiasi altra spesa. Anche un piccolo importo, se risparmiato regolarmente, può crescere in maniera significativa nel tempo grazie agli effetti dell’interesse composto. In altre parole, «pagare se stessi» significa mettere da parte una parte del tuo reddito appena lo ricevi, prima di pagare qualsiasi altra cosa. Il consiglio è decidere una percentuale fissa del reddito da destinare ogni mese al risparmio o all’investimento. Anche se si inizia con una piccola percentuale, ad esempio il 10% del reddito, il fatto che lo si faccia regolarmente è ciò che conta di più. Per evitare di toccare il denaro messo da parte è utile aprire un conto separato dedicato esclusivamente al risparmio o agli investimenti. In questo modo, non verrà «mescolato» con il resto della liquidità disponibile per le spese quotidiane. Se non si riesce a mettere da parte una grande somma subito, nessun problema. Anche piccole somme mensili, se risparmiate regolarmente, cresceranno nel tempo grazie all’interesse composto.