Come costruire un portafoglio azionario con un solo ETF

È possibile costruire un portafoglio con un solo ETF? Per molti questa idea suona come una provocazione. Un solo strumento finanziario sembra sinonimo di bassa diversificazione, di basse prospettive di crescita e forse anche di una certa noia per chi ama analizzare i mercati. Ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, cosa rappresenta davvero un ETF?

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un paniere di titoli che replica l’andamento di un indice di riferimento. In altre parole, acquistandone uno si ottiene una partecipazione in centinaia, talvolta migliaia, di aziende di tutto il mondo. Quando ci si sposta sul campo azionario, esistono ETF che replicano indici globali, includendo società di diversi Paesi e settori. Sono i cosiddetti ETF World, strumenti pensati per offrire un’esposizione al mercato azionario mondiale in un’unica soluzione. Ma possono davvero bastare per costruire un portafoglio completo?

SPDR MSCI World ETF

