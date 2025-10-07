Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Come costruire un portafoglio azionario con un solo ETF

Tommaso Scarpellini

7 Ottobre 2025 - 20:31

Può un solo ETF bastare per rappresentare tutto il mercato globale? Tra semplicità estrema e diversificazione totale, la risposta sfida le regole classiche dell’investimento.

Come costruire un portafoglio azionario con un solo ETF

Seguici su

È possibile costruire un portafoglio con un solo ETF? Per molti questa idea suona come una provocazione. Un solo strumento finanziario sembra sinonimo di bassa diversificazione, di basse prospettive di crescita e forse anche di una certa noia per chi ama analizzare i mercati. Ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, cosa rappresenta davvero un ETF?

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un paniere di titoli che replica l’andamento di un indice di riferimento. In altre parole, acquistandone uno si ottiene una partecipazione in centinaia, talvolta migliaia, di aziende di tutto il mondo. Quando ci si sposta sul campo azionario, esistono ETF che replicano indici globali, includendo società di diversi Paesi e settori. Sono i cosiddetti ETF World, strumenti pensati per offrire un’esposizione al mercato azionario mondiale in un’unica soluzione. Ma possono davvero bastare per costruire un portafoglio completo?

SPDR MSCI World ETF

[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Analisi del sentiment
# S&P 500
# Analisi tecnica

Iscriviti a Money.it

FT logo

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 10/10/2025 Il piano di pace di Trump per il Medio Oriente funzionerà?
VOTA ORA

Selezionati per te

Un prodotto per investire sulle banche italiane invece di comprare 1 titolo in Borsa

ETF e Fondi

Un prodotto per investire sulle banche italiane invece di comprare 1 titolo in Borsa
3 ETF per costruire un portafoglio bilanciato a dividendo

ETF e Fondi

3 ETF per costruire un portafoglio bilanciato a dividendo

Correlato