Come comprare azioni americane. Guida completa per investire nel mercato USA

Diversificare è la parola d’ordine per ogni trader e investitore. E tra le strategie più efficaci per farlo c’è quella di puntare sulle azioni americane, che continuano a offrire opportunità interessanti sia in termini di crescita che di liquidità. Wall Street è infatti una delle borse più attive e capitalizzate al mondo. Tuttavia, accedere al mercato USA comporta anche qualche difficoltà: i prezzi elevati di alcuni titoli come Apple, Tesla o Amazon e gli orari limitati possono rappresentare un ostacolo, soprattutto per chi vuole cogliere i movimenti legati alle notizie pubblicate fuori dagli orari ufficiali.

Oggi però esistono soluzioni più flessibili. Con broker come Pepperstone, è possibile fare trading sulle azioni USA in CFD 24 ore su 24, 5 giorni a settimana, anche durante il pre-market, l’after-hours e persino nella sessione notturna. Il tutto con commissioni ultra competitive, esecuzioni rapidissime e alta liquidità.

Vediamo ora nel dettaglio come comprare azioni americane e investire in titoli USA, quali strumenti utilizzare, dove operare e come iniziare a investire negli Stati Uniti passo dopo passo.

Investire in azioni americane è molto più semplice rispetto a qualche anno fa. Le piattaforme online permettono di accedere a Wall Street anche con capitali contenuti e con un’esperienza d’uso pensata per ogni tipo di investitore. Ecco i sei step fondamentali per partire con il piede giusto:

Supponiamo di voler fare trading con CFD su Tesla, che in quel momento quota 339,85$. Il broker mostra un prezzo di acquisto a 340,00$ e di vendita a 339,85$: la differenza di 0,15 dollari è lo spread. Con l’acquisto di 100 CFD, significa avere una perdita iniziale di 15 dollari: il titolo deve salire almeno di 0,15$ per andare in pari. Con i CFD si può anche usare la leva, ad esempio fino a 5:1 sulle azioni. In pratica, con un capitale di 1.000$, si controlla una posizione da 5.000$. In tal caso, se Tesla guadagna il 5%, si incassano 250$. Ma se scende del 5%, si perde la stessa cifra. La leva può moltiplicare i guadagni, ma anche le perdite.

Per esempio, se si vuole acquistare un’azione Apple tramite un broker come Pepperstone, lo spread , cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, può essere molto basso, intorno a 0,09 dollari. Questo significa che il costo per entrare nel mercato è contenuto, permettendo di investire anche con capitali più piccoli.

Con i CFD, infatti, non si possiede fisicamente il titolo, ma si può operare in entrambe le direzioni: al rialzo quando si pensa che un’azione salirà (posizione long), o al ribasso quando si prevede una discesa (posizione short). Questa possibilità è molto apprezzata soprattutto su titoli volatili come Tesla, Apple o Meta, dove anche piccoli movimenti possono generare occasioni interessanti.

Un modo flessibile e diretto per investire sul mercato americano è il trading con i CFD (Contratti per Differenza). È una soluzione pratica per chi vuole sfruttare le variazioni di prezzo senza acquistare direttamente le azioni.

Inoltre, Pepperstone ha scelto di andare oltre, offrendo una sessione notturna esclusiva che consente di operare anche in orari ancora più ampi. Una scelta pensata per chi vuole davvero sfruttare tutte le opportunità, magari perché lavora di giorno o si trova in un fuso orario diverso.

Non è raro, ad esempio, che le aziende comunichino i risultati trimestrali o notizie importanti come acquisizioni o cambi di vertice proprio fuori dall’orario ufficiale. E chi può operare durante queste sessioni può reagire subito, senza dover aspettare l’apertura del giorno dopo.

Oltre alle azioni americane, con lo stesso conto si può accedere anche a valute, materie prime, indici e criptovalute. Inoltre, la presenza di oltre 160 titoli USA ti permette di operare con grande velocità e precisione, anche nei momenti di forte volatilità. In poche parole, offre tutto ciò che serve per investire in modo efficiente e senza complicazioni.

Per investire in totale sicurezza è fondamentale scegliere un broker affidabile e regolamentato, che garantisca trasparenza, protezione dei fondi e un ambiente di trading professionale.

Per esempio, un trader può entrare su Tesla in after-market, sfruttando la pubblicazione di dati sulle vendite, oppure investire su Nvidia in pre-market dopo la diffusione dei risultati trimestrali. Con Pepperstone, non è necessario aspettare l’apertura ufficiale di Wall Street per cogliere queste occasioni.

Il Nasdaq è la borsa hi-tech per eccellenza. Qui si trovano i colossi dell’innovazione: da Apple a Nvidia, da Amazon a Meta. Con oltre 3.200 aziende quotate , rappresenta un mercato dinamico e in continua evoluzione.

Domande frequenti

Dove si possono trovare azioni americane da comprare e vendere?

Direttamente dal proprio pc, attraverso un conto di trading online, si possono comprare CFD direttamente su azioni americane, ETF su un paniere di azioni o indici.

Come si possono trovare azioni USA da comprare e vendere?

Si possono usare piattaforme di trading che permettono di comprare e vendere CFD su azioni o ETF.

Posso comprare azioni americane se vivo fuori dagli Stati Uniti?

Sì, molte piattaforme di intermediazione consentono l’apertura di conti per investitori internazionali. Tuttavia, è importante verificare i requisiti specifici e le restrizioni per i residenti di determinati paesi.

Investire in azioni americane è sicuro per i principianti?

Investire in azioni americane comporta rischi. In particolare, le azioni quotate sul Nasdaq sono molto volatili, pertanto sono più rischiose. È consigliabile per i principianti iniziare con una piccola parte del proprio capitale e diversificare il portafoglio per mitigare il rischio.

Le app per investire in azioni sono sicure?

Le app per investire in azioni sono generalmente sicure, ma è importante scegliere piattaforme regolamentate e affidabili e proteggere i propri account con password sicure e autenticazione a due fattori.

Posso investire piccole somme di denaro in azioni?

Sì, è possibile investire anche piccole somme di denaro in azioni, specialmente utilizzando piattaforme che consentono l’acquisto di frazioni di azioni o di CFD.

Vale davvero la pena investire piccole somme?

Investire anche piccole somme può essere vantaggioso nel lungo termine, poiché consente di iniziare a costruire un portafoglio e beneficiare della crescita nel tempo.

Le azioni sono un buon investimento per i principianti?

Le azioni possono essere un buon investimento per i principianti, ma è importante comprendere i rischi e fare ricerche approfondite prima di investire.

Quali sono i migliori investimenti in borsa?

I migliori investimenti in borsa dipendono dall’obiettivo di investimento e dalla tolleranza al rischio dell’investitore. Possono includere azioni di società stabili e ben consolidate, ETF settoriali o fondi comuni di investimento.

Come scelgo i miei investimenti in azioni americane?

La scelta degli investimenti azionari dipende da diversi fattori, tra cui l’analisi fondamentale e tecnica, la valutazione del mercato e degli obiettivi di investimento personali.

In quali azioni dovrei investire?

La scelta delle azioni dipende dagli obiettivi di investimento e dalla strategia individuale. È consigliabile diversificare il portafoglio investendo in società di settori diversi e con un potenziale di crescita solido.

Il trading azionario è adatto ai principianti?

Il trading azionario può essere adatto ai principianti, ma è importante acquisire una conoscenza di base del mercato e dei principi di investimento prima di iniziare a fare trading attivo.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 75.3% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro quando scambiano CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se hai capito come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere il tuo denaro.