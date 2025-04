Come investire in borsa?

Come avere gratis i farmaci? L’articolo 32 della Costituzione italiana sancisce il diritto alla salute e prevede che lo Stato debba garantire e tutelare la salute di ogni individuo. Lo stesso articolo garantisce anche le cure gratuite per coloro che non se le possono permettere. Nella realtà questo diritto come è applicato?

In Italia il diritto alla salute è erogato dal Servizio Sanitario Nazionale che attua, appunto, quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione garantendo l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini. Il servizio è finanziato dallo Stato con le imposte dirette e le entrate che percepisce tramite i ticket sanitari, ovvero la quota di partecipazione alla spesa da parte dell’assistito.

I servizi erogati dal SSN sono presenti in tutto il territorio nazionale e garantiscono ovunque i livelli essenziali di assistenza ai cittadini. Vediamo in quali casi i cittadini possono avere i farmaci gratis.

Come avere i farmaci gratis: la fascia A Nella generalità dei casi i farmaci che sono mutuabili, e quindi gratuiti, quelli di Fascia A. Si tratta dei farmaci il cui prezzo viene rimborsato alla farmacia dal Sistema Sanitario Nazionale e al paziente potrebbe essere richiesto il pagamento del ticket (variabile in base alla Regione di residenza) come compartecipazione alla spesa. Quali sono i farmaci gratuiti per i quali si paga solo il ticket (per chi non è esente)? Si tratta dei farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche, come ad esempio l’ipertensione. Vi rientrano, ad esempio gli antibiotici o i farmaci che si prescrivono per le malattie cardiovascolari. Per avere il farmaco gratuitamente è necessaria la prescrizione medica, solo in questo caso il costo è a carico dello Stato. I farmaci di fascia A sono gratuiti per tutti i cittadini, anche se, come abbiamo detto, potrebbe essere chiesto il pagamento del ticket.

I farmaci di fascia C sono quelli che i cittadini devono pagare perché non sono considerati essenziali. In alcuni casi, però, anche i farmaci di fascia C possono essere rimborsati dal SSN se il paziente è affetto da particolari patologie o si trovi in determinate condizioni di salute che richiedano l'assunzione di un farmaco di fascia C. I casi in cui questi farmaci possono essere rimborsati dal Sistema Sanitari sono stabiliti da specifiche note dall'AIFA. Ma anche così è sempre necessario che il farmaco sia prescritto dall'AIFA. Quando il cittadino non rientra in nessuna classe di esenzione, i farmaci di fascia C vanno pagati il prezzo intero stabilito dall'azienda farmaceutica.

Farmaci gratis per malattie croniche Le malattie croniche sono quelle che richiedono un trattamento farmacologico per un periodo di tempo variabile da anni a decenni. Per alcune malattie rate il SSN prevede l’esenzione dal pagamento del ticket, ma nella maggior parte dei casi è previsto una sorta di pacchetto prestazionale delle prestazioni fruibili gratuitamente (spesso legate proprio alla patologia) per monitorare l’evoluzione della malattia e le sue eventuali complicazioni. Per le malattie croniche che richiedono trattamento farmacologico molto lungo da diverse Regioni è stato previsto un ticket ridotto (ma in questo caso bisogna consultare quello che prevede la Regione di residenza). Ad esempio, in Lombardia l’esenzione dal ticket è prevista in caso di patologia cronica e per malattie rare in base al reddito del nucleo familiare. In ogni caso laddove il reddito è superiore a quello minimo per avere diritto all’esenzione è prevista un’esenzione parziale solo per i farmaci correlati alla patologia.

Gli invalidi non pagano il ticket Anche l’esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci per gli invalidi è legata alla zona di residenza, visto che l’esenzione stessa è riconosciuta dall’Azienda Sanitaria Locale. Normalmente, però, anche l’invalido che ottiene l’esenzione deve pagare il ticket sui farmaci visto che l’esenzione dalla compartecipazione al prezzo del farmaco dipende dalle norme regionali. Gli invalidi di guerra che sono titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo, invece, hanno diritto ad avere gratis i farmaci di fascia C (Solitamente interamente a pagamento) se richiesti da una prescrizione medica.