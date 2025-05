Come attivare la “modalità Minecraft” su WhatsApp

Il brand Minecraft continua a macinare numeri da record e ad appassionare sempre più persone in tutto il mondo. L’iconico videogioco è stato lanciato nel 2009 e ha saputo costruire nel tempo un franchise semplice e sempre riconoscibile. Ad alimentarne il successo ci ha pensato il film ora al cinema con Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers e Danielle Brooks.

Sei talmente fan della saga che vuoi personalizzare anche il tuo WhatsApp? Sappi che non è impossibile, anzi. Sul web sta girando in questi giorni la cosiddetta “modalità Minecraft”, una skin della piattaforma di messaggistica che ti permetterà di avere loghi, sfondi, suoni e molto altro nel pieno stile del noto videogame. È tutto completamente gratuito e legale, non devi far altro che seguire alcuni veloci passaggi.

Come anticipato, grazie ad essa puoi inserire immagini di gioco come sfondo nelle tue chat preferite, puoi cambiare l’icona dell’app con una che ricordi meglio il videogame “a blocchi”, puoi includere i tipici suoni come notifiche , puoi utilizzare adesivi ed emoji ispirate ai personaggi del film e molto altro.

Partiamo da un presupposto: la “ modalità Minecraft ” non fa parte di un aggiornamento introdotto da Meta per WhatsApp. Si tratta di un’iniziativa ideata dai fan più accaniti del franchise , vogliosi di trasportare i colori e le linee tipiche del videogioco prima e del film poi anche sulla piattaforma di messaggistica.

Come impostare la “Modalità Minecraft” su WhatsApp

Sei convinto e vuoi procedere subito con l’attivazione della “Modalità Minecraft” di WhatsApp? Allora per prima cosa procedi con il cambio dello sfondo. Ti consigliamo di scaricare immagini sia dal sito web ufficiale del videogioco che tramite i generatori di intelligenza artificiale (es. ChatGPT o Meta AI). Fatto ciò, vai su Impostazioni > Chat > Sfondo e carica la foto dalla galleria.

Per quanto riguarda l’icona dell’app, puoi modificarla grazie ad app esterne come Nova Launcher o X Icon Changer per Android, oppure tramite i Comandi Rapidi su iOS. Puoi anche salvare suoni di Minecraft e usarli per le notifiche, sfruttando piattaforme come Zedge che esportano qualsiasi formato in quello richiesto da WhatsApp. Ottenuto il file, vai su Impostazioni > Notifiche e scegli le suonerie che preferisci.

Infine puoi aggiungere sticker ed emoji a tema direttamente utilizzando lo strumento di creazione interno di WhatsApp. Se apri una chat a tua scelta e fai tap sull’icona dedicata agli adesivi, troverai il pulsante per iniziare a generare le tue icone. Non dovrai far altro che salvare prima di tutto delle foto di ispirazione nella galleria, caricarle sull’app di messaggistica e poi modificarle togliendo lo sfondo, aggiungendo una scritta, cambiando i colori e via discorrendo.