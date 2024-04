Come aprire la partita Iva online

Come aprire una partita Iva online? Per aprire una partita IVa non sempre è necessario rivolgersi a un commercialista. La cosa fondamentale da ricordare, però, è che quando si avvia una attività di lavoro autonomo o professionale, entro 30 giorni dall’avvio è necessario ottenere il numero di partita Iva.

Per evitare, però, di recarsi presso gli uffici e risparmiare tempo, è possibile procedere all’apertura della partita Iva online.

La prima cosa da fare è procedere alla compilazione del modulo di apertura, che è uguale per tutti, ma questo è solo il primo passo visto che bisogna capire anche il codice Ateco da scegliere in base all’attività che si decide di fare.

L’aprtura della partita Iva è completamente gratuita e, quindi, in questa prima fase non sarà necessario né applicare marche da bollo, né fare versamenti.

Per completezza di informazione è bene sapere che è possibile richiedere l’apertura non solo online ma anche:

recandosi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento ed iniziare la procedura;

inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno all’AdE o lasciando che a recarsi all’ufficio dell’Agenzia sia una persona fidata munita di delega che consegni il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività per le persone fisiche) compilato.

Da qualche anno, però, la procedura più comoda e veloce è quella che consente di aprire la partita Iva online, comodamente da casa e senza richiedere l’ausilio di un commercialista. E praticamente a costo zero.

Chi può aprire la partita Iva online?

L’apertura della partita Iva può avvenire in due modalità:

fisicamente , a uno sportello dell’Agenzia delle Entrate a cui sarà necessario consegnare quanto richiesto, in particolare il modello AA9/12;

, a uno sportello dell’Agenzia delle Entrate a cui sarà necessario consegnare quanto richiesto, in particolare il modello AA9/12; online, utilizzando i servizi web Entratel oppure Fisconline. In questo caso l’invio della documentazione e del modello AA9/12 che verrà compilato e inviato telematicamente.

Si può sempre anche richiedere il supporto di un commercialista o un consulente che può occuparsi direttamente dell’apertura e della consegna della documentazione, dietro compenso.

A poter scegliere la modalità digitale per mettersi in proprio sono:

i liberi professionisti , come medici, avvocati, artisti, web designer, o altro;

, come medici, avvocati, artisti, web designer, o altro; le ditte individuali, suddivise tra artigiani, come giardiniere per esempio, e commercianti, come il titolare di un e-commerce.

Come registrarsi a Fisconline

Per poter procedere con l’apertura della partita Iva online è necessario prima di tutto essere registrati al portale di Fisconline. Il processo non richiede molto tempo e neanche specifiche conoscenze. Per l’accedere al servizio, dopo la registrazione, è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali di riconoscimento per l’identità digitale:

Le informazioni necessarie su come aprire la partita Iva

Una volta che ci si è registrati sul portale di Fisconline si può procedere con l’apertura della propria partita Iva. Per poterlo fare è necessario essere in possesso di tutte le informazioni e documentazione normalmente richiesta.

Nello specifico ai liberi professionisti verrà richiesto di compilare il modello AA9/12. All’interno di questo bisognerà, tra le altre cose, specificare il tipo di professione che si va a intraprendere, il codice Ateco corretto, e la tipologia di regime fiscale scelto.

Il passo successivo da compiere, quindi, è quello di informarsi su quale sia il codice Ateco da utilizzare per la specifica attività autonoma che si intende intraprendere tenendo presente che una partita Iva può avere anche più di un Codice Ateco.

Nel caso in cui si volesse scegliere il regime forfettario, è in questa sede che bisognerà dichiararlo, esattamente come accade anche per l’apertura fisica.

Per le ditte individuali invece il processo si rivela un po’ più lungo e complesso, come accade anche quando viene svolto di persona. Sarà anche necessario procedere con l’invio della ComUnica ai vari enti (Agenzia delle Entrate, Inps, e così via) sempre digitalmente. Una volta fatto si dovranno seguire i passaggi:

apertura della partita Iva (con scelta del codice Ateco e regime fiscale);

(con scelta del codice Ateco e regime fiscale); apertura della ditta e seguente registrazione al registro delle imprese o albo artigiani;

al registro delle imprese o albo artigiani; iscrizione alla gestione Artigiani e Commercianti Inps;

alla gestione Artigiani e Commercianti Inps; infine, se richiesta, iscrizione all’Inail.

Potrebbe anche essere necessario, come accade nella maggioranza dei casi, presentare sempre telematicamente anche la SCIA agli sportelli SUAP del proprio Comune, con tutta la documentazione necessaria.

Come aprire una partita Iva online: da soli o con consulenza?

L’apertura di una partita Iva in sé non è un processo eccessivamente lungo, tuttavia può essere molto complesso, soprattutto per coloro che non hanno esperienza nel campo della fiscalità.

Gli errori fatti durante questo processo possono portare a conseguenze anche molto negative nei casi peggiori, mentre possono comunque rivelarsi una seccante perdita di tempo nelle situazioni migliori.

Quindi, per evitare problematiche, che si faccia online od offline, nel momento in cui si apre una partita Iva è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente, soprattutto per quel che riguarda la scelta del codice Ateco corretto, oppure della forma giuridica più appropriata, o la tipologia di regime fiscale da preferire.

“”