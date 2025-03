Codice tributo 3802 addizionale regionale Irpef-sostituto di imposta, cos’è e istruzioni F24

Il codice tributo 3802 è usato dai sostituti di imposta per versare le addizionali regionali Irpef, ecco come si usa, come calcolare gli importi da versare e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Il sistema fiscale italiano si avvale della collaborazione (obbligatoria) dei sostituti di imposta per la riscossione delle imposte in particolare dell’Irpef, Imposta sul reddito delle persone fisiche. Si tratta di una delle imposte più importanti.

Il sostituto di imposta oltre a dover versare l’imposta base, calcolata applicando le tre aliquote per scaglioni di reddito, deve riscuotere anche le addizionali regionali e comunali, si tratta di una piccola quota ulteriore dell’Irpef che però è diretta alle casse delle Regioni e dei Comuni.

Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef da parte dei sostituti di imposta si usa il codice tributo 3802. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul codice tributo 3802 “Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – sostituti d’imposta”.

Cos’è il codice tributo 3802 e a cosa si riferisce

Regioni e Comuni per poter gestire la macchina amministrativa hanno bisogno di fondi, le entrate di tali enti locali sono diverse, tra queste vi sono i tributi locali, come l’IMU, le tasse da versare per la gestione dei servizi ad esempio la TARI, vi sono trasferimenti, infine, vi sono quote Irpef dirette a tali enti, in particolare, addizionali regionali e comunali.

Il sostituto di imposta quando è tenuto a versare l’Irpef per conto del sostituito, soggetto passivo del tributo (ad esempio il datore di lavoro per lavoratori dipendenti e assimilati, l’Inps per i pensionati che ricevono gli importi da tale gestione), versa anche le addizionali Regionali e Comunali. Per le addizionali regionali l’importo viene versato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 3802. Naturalmente le somme sono sottratte dai compensi da erogare ai soggetti passivi del tributo.

Occorre però prestare attenzione, infatti, mentre le aliquote Irpef nazionali sono uniche in tutto il territorio e dipendono dallo scaglione di reddito, per le addizionali regionali si deve fare riferimento alle delibere della Regione. La legge stabilisce che l’aliquota minima nell’1,23%. Le Regioni possono aumentarla massimo di 2,10 punti percentuali, quindi l’aliquota massima è 3,33%. Le Regioni possono inoltre azzerare l’addizionale.

Si ricorda che il versamento deve essere effettuato in favore della Regione in cui il sostituito, lavoratore, pensionato etc, ha la residenza fiscale.

Ad esempio, un datore di lavoro con sede in Molise che assume un lavoratore residente in Campania versa l’addizionale Regionale alla Campania e non al Molise.