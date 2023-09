Clio Maria Bittoni, moglie di Giorgio Napolitano: chi è, lavoro e vita privata

Ieri sera alle 19.45 si è spento il Presidente Emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano in una clinica di Roma dove era ricoverato da alcuni giorni in condizioni disperate. A darne l’annuncio è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa. La camera ardente sarà allestita proprio al Senato e per lui sono stati disposte le esequie di Stato. Nel giorno dei funerali sarà lutto nazionale. Se ne va così uno dei presidenti della Repubblica più importanti della storia repubblicana, il primo ad aver accettato un doppio mandato anche se il secondo durò soltanto 2 anni. Ha preso l’Italia nel 2006 in un periodo d’oro soprattutto per il panorama calcistico nazionale con la vittoria del mondiale. Ha dovuto poi gestire uno dei momenti più bui della recente storia repubblicana con la grave crisi economica che si è scatenata in Italia e la conseguente crisi politica del 2011 quando lo spread arrivò a toccare quota 570. A seguito delle dimissioni di Silvio Berlusconi chiamò d’urgenza a Palazzo Chigi l’economista Mario Monti che mise a capo di un governo tecnico con l’obiettivo di risanare la situazione economica italiana.

Nel 2013 data l’impossibilità delle forze politiche di votare un nuovo presidente della Repubblica, accettò per la prima volta nella storia il secondo mandato. Fu quindi rieletto e rimase al Quirinale per altri 2 anni. Accanto a lui per oltre 64 anni c’è stata sua moglie Clio Maria Bittoni, compagna fedele conosciuta all’università che gli è stato accanto sempre. Ecco chi è.

Clio Maria Bittoni: biografia

Si dice che dietro a grandi uomini si nascondono sempre delle grandi donne e anche in questo caso forse è così. Clio Maria Bittoni e Giorgio Napolitano si sono conosciuti ai tempi dell’università. Lei, nata a Chiaravalle, nelle Marche, il 10 novembre 1934, dopo aver frequentato il liceo classico a Jesi, si trasferì a Napoli per studiare presso la facoltà di Giurisprudenza all’università Federico II. È qui che conobbe il futuro presidente della Repubblica. I due dopo la laurea si trasferirono a Roma per svolgere rispettivamente le attività di parlamentare e di avvocato.

Clio Maria Bittoni è specializzata in diritto del lavoro e durante la sua carriera politica si è preoccupata di assistere molti braccianti nell’applicazione della legge sull’equo canone in agricoltura. Questo la portò a farsi conoscere e a diventare un punto di riferimento per molti lavoratori ubicati in diverse regioni d’Italia tanto che era più conosciuta del marito tra gli elettori del Pci.

Negli anni di presidenza Napolitano, Clio Maria Bittoni è stata una first lady sempre presente in ogni visita di Stato effettuata pur mantenendo sempre un profilo basso e distaccato. Ha presenziato spesso anche a eventi mondani da sola. Al Quirinale ha accolto colleghe first lady di spicco come la regina Rania di Giordania o Michelle Obama.

Non sempre fedele ai protocolli a volte ha disatteso le direttive. Come quando nel 2012 si mise in fila come una comune cittadina per visitare una mostra d’arte insistendo anche sul voler pagare il biglietto. Dopo alcuni anni vissuti nell’ala del palazzo del Quirinale riservata ai presidenti, assieme al marito, si è trasferita nell’appartamento del palazzo della Panetteria, di fatto in uno dei lati del Colle, dove si sentiva più libera dai protocolli e dalle formalità.

La coppia ha avuto due figli, Giovanni e Giulio ed ha anche due nipoti: Sofia e Simone.