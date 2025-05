La classifica delle Regioni con più imprese in Italia

Il tessuto imprenditoriale italiano continua a mostrare una notevole vitalità nonostante le incertezze economiche e geopolitiche che hanno caratterizzato l’inizio del 2025.

Secondo gli ultimi dati del report Movimprese, l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane, la Lombardia si conferma ancora una volta la Regione con il maggior numero di imprese registrate, seguita da Campania, Lazio, Sicilia e Veneto.

Tuttavia, il Lazio si distingue per il saldo attivo più elevato nel primo trimestre dell’anno, trainato dalle performance della capitale Roma.

Ecco la classifica aggiornata al 31 marzo 2025 delle Regioni italiane con il maggior numero di imprese registrate:

Classifica delle Regioni con più imprese: il Lazio batte la Lombardia sul saldo

Se la Lombardia detiene il primato per numero assoluto di imprese, il Lazio si distingue per il saldo attivo più elevato nel primo trimestre 2025: +1.657 imprese (11.184 iscrizioni contro 9.527 cessazioni). Questo risultato è in netta controtendenza rispetto alla media nazionale, che registra un saldo leggermente negativo e un tasso di crescita pari a -0,05%.

Il Lazio, invece, vanta un tasso di crescita dello 0,28%, secondo solo al Trentino-Alto Adige (0,3%).

Ecco la classifica per saldo:

Regione Iscrizioni Cessazioni Saldo Imprese registrate (al 31.03.2025) Tasso di crescita Lazio 11184 9527 1657 592.436 0,28 Sicilia 7397 6685 712 465.275 0,15 Lombardia 19163 18771 392 942.833 0,04 Trentino A. A. 2376 2038 338 112.746 0,3 Calabria 2869 2695 174 182.798 0,09 Campania 9308 9302 6 594.348 0 Valle d’Aosta 202 228 -26 12.350 -0,21 Liguria 2753 2834 -81 158.258 -0,05 Puglia 6393 6479 -86 372.316 -0,02 Molise 479 582 -103 32.982 -0,31 Umbria 1357 1568 -211 89.894 -0,23 Friuli V. G. 1804 2058 -254 96.752 -0,26 Sardegna 2367 2672 -305 165.753 -0,18 Basilicata 716 1029 -313 57.656 -0,54 Marche 2664 3106 -442 144.683 -0,3 Toscana 7206 7788 -582 391.302 -0,15 Abruzzo 2261 2888 -627 143.671 -0,43 Emilia Romagna 8324 8965 -641 432.247 -0,15 Veneto 8579 9865 -1286 458.755 -0,28 Piemonte 7603 8986 -1383 417.810 -0,33