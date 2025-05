Le 20 monete più forti al mondo nel 2025. Classifica aggiornata

Tra le monete più forti al mondo nel 2025 non troviamo né il dollaro statunitense, né “l’euro”, né la sterlina britannica. Nonostante siano tra le monete più diffuse e utilizzate a livello globale, non sono le più forti in termini di potere d’acquisto.

La forza di una moneta non dipende infatti dalla sua diffusione, ma da quanto può effettivamente comprare: più beni e servizi si rieacono a comprare con una certa valuta, più quella moneta è forte. Viceversa, se serve una quantità elevata di una valuta per acquistare qualcosa, il suo potere d’acquisto è basso. Dunque la moneta è debole.

In questa classifica aggiornata al 2025, vedremo quali sono le 20 monete più forti del mondo, in base al loro tasso di cambio rispetto al dollaro americano, che resta il punto di riferimento principale nel commercio internazionale.

Anche se il dollaro non è in cima alla classifica, continua a essere la valuta più usata per confrontare il valore delle altre monete. Il tasso di cambio riflette la forza relativa tra due valute, influenzata da fattori come domanda, offerta, stabilità economica e politiche monetarie.

Capire quali sono le valute più forti è utile non solo per chi opera nel mercato forex, ma anche per aziende internazionali, viaggiatori e investitori attenti alle dinamiche globali.

Classifica della 20 delle valute più forti al mondo La classifica delle 20 valute più forti del mondo si basa sul loro valore rispetto al dollaro statunitense. La tabella che segue riporta l'elenco aggiornato, il codice delle valute e il valore del tasso di cambio con l'USD. N. NOME VALUTA VALORE VALUTA $ 1 Dinaro kuwaitiano (KWD) 3,2469 2 Dinaro del Bahrein (BHD) 2,6381 3 Rial dell'Oman (OMR) 2,5904 4 Dinaro giordano (JOD) 1,4104 5 Sterlina britannica (GBP) 1,3300 6 Dollaro delle Isole Cayman (KYD) 1,200 7 Franco svizzero (CHF) 1,1915 8 Euro (EUR) 1,1198 9 Dollaro (USD) 1 10 Dollaro del Brunei (BND) 0,7689 11 Dollaro di Singapore (SGD) 0,7689 12 Dollaro canadese (CAD) 0,7169 13 Dollaro australiano (AUD) 0,6458 14 Dollaro neozelandese (NZD) 0,5928 15 Lev bulgaro (BGN) 0,5725 16 Nuovo shekel israeliano (ILS) 0,2811 17 Rial qatariano (QAR) 0,2728 18 Dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED) 0,2722 19 Riyal saudita (SAR) 0,2663 20 Zloty polacco (PLN) 0,2642 * Valori aggiornati il 15 maggio 2025 Di seguito, una descrizione di ognuna delle 20 valute più forti del 2025, compreso il Paese emittente e il tasso di cambio attuale. 1) Dinaro kuwaitiano (KWD) Paese: Kuwait

Tasso: 1 KWD = 3,2469 USD

Il dinaro kuwaitiano è la moneta più forte al mondo nel 2025 in termini di valore rispetto al dollaro. Introdotto negli anni ’60, inizialmente era ancorato alla sterlina britannica. Dal 2007, il Kuwait adotta un paniere di valute non reso pubblico. L’elevato valore del dinaro riflette la solidità economica del Paese, fortemente sostenuta dalle esportazioni di petrolio. 2) Dinaro del Bahrein (BHD) Paese: Bahrein

Tasso: 1 BHD = 2,6381 USD

Secondo in classifica, il Dinaro del Bahrein è ancorato al dollaro statunitense. Questo sistema fornisce un ancoraggio stabile per la politica monetaria del Paese, contribuendo a mantenere l’inflazione sotto controllo e a garantire la fiducia degli investitori internazionali. La Central Bank of Bahrain (CBB) svolge un ruolo chiave in questo meccanismo: si impegna a comprare e vendere dollari USA a un tasso molto vicino a quello ufficiale, offrendo questo servizio alle banche commerciali del Regno. Anche il Bahrein deve la sua ricchezza alle esportazioni mondiali di petrolio e di gas. 3) Riyal dell’Oman (OMR) Paese: Oman

Tasso: 1 OMR = 2,5904 USD

Anche il rial omanita è fortemente legato al dollaro statunitense. Introdotto negli anni ’70, riflette la solidità dell’economia omanita basata su petrolio, gas, turismo e agricoltura. Il cambio fisso garantisce stabilità, con 1 USD che vale circa 0,384 OMR. 4) Dinaro giordano (JOD) Paese: Giordania

Tasso: 1 OMR = 1,4104 USD

Il dinaro giordano è tra le valute più forti nonostante la limitata dipendenza dal petrolio. Introdotto nel 1950, è ancorato al dollaro. La forza della valuta riflette un sistema economico relativamente stabile, sostenuto da investimenti esteri e assistenza internazionale. 5) Sterlina britannica (GBP) Paese: Regno Unito

Tasso: 1 GBP = 1,296 USD

La sterlina è la valuta più antica ancora in uso. Dal 1971 ha un regime di cambio fluttuante. Nonostante Brexit e la volatilità economica, rimane tra le monete più forti, grazie alla centralità del Regno Unito nei mercati finanziari globali. 1 USD equivale a 0,7517 GBP. 6) Dollaro delle Isole Cayman (KYD) Paese: Isole Cayman

Tasso: 1 KYD = 1,2188 USD

Il Dollaro delle Isole Cayman è la valuta ufficiale delle Isole Cayman, territorio britannico situato nei Caraibi considerato un paradiso fiscale . Il dollaro delle Isole Cayman è stato introdotto negli anni Settanta ed è vincolato al dollaro statunitense. 1 USD equivale a 0,8333 KYD. 7) Franco svizzero (CHF) Paese: Svizzera

Tasso: 1 CHF = 1,1165 USD

Considerato un bene rifugio, il franco svizzero è utilizzato anche in Liechtenstein, a Campione d’Italia e a Büsingen am Hochrhein. Introdotto nel 1950, dal 2015 adotta un regime di cambio fluttuante. La stabilità politica e l’economia orientata all’export sostengono la sua forza storica. 8) Euro (EUR) Paese: Europa

Tasso: 1 EUR = 1,089 USD

L’euro è la valuta della zona euro e la seconda più scambiata al mondo. Introdotto nel 1999 (fisicamente nel 2002), ha un cambio fluttuante. Nonostante le crisi interne, l’euro resta una delle valute più forti e stabili a livello globale. 9) Dollari statunitense (USD) Paese: Stati Uniti

Il dollaro USA è la valuta più scambiata al mondo, moneta di riserva globale e riferimento per materie prime come petrolio e oro. È adottato anche da Paesi terzi e territori, come Porto Rico, Ecuador e Zimbabwe. La sua centralità nei mercati globali non ne fa la valuta più forte nominalmente, ma ne conferma il primato geopolitico. 10) Dollaro del Brunei (BND) Paese: Brunei

Tasso: 1 BND = 0,7689 USD

Il dollaro o ringgit bruneiano è la valuta ufficiale del Brunei dal 1967. La valuta è ancorata al dollaro di Singapore con cambio 1:1, il che rende il BND una delle valute più solide del sud-est asiatico. 11) Dollaro di Singapore (SGD) Paese: Singapore

Tasso: 1 SGD = 0,7689 USD

Il SGD è una delle valute più scambiate e una delle più stabili dell’Asia. Singapore è un hub finanziario globale, con una politica monetaria attentamente gestita per bilanciare inflazione e competitività esterna. 12) Dollaro canadese (CAD) Paese. Canada

Tasso: 1 CAD = 0,7169 USD

Il dollaro canadese è influenzato dalle esportazioni di materie prime, in particolare petrolio. È tra le prime 10 valute nel mercato forex e riflette la solidità dell’economia canadese. 13) Dollaro australiano (AUD) Paese: Australia

Tasso: 1 AUD = 0,6458 USD

Il dollaro australiano è la valuta ufficiale dell’Australia, dei suoi territori dipendenti e di tre stati indipendenti: Kiribati, Tuvalu e Nauru. Introdotta nel 1966 in sostituzione della sterlina australiana, è la quinta valuta più negoziata globalmente nel mercato del Forex e nei mercati asiatici grazie ai rapporti commerciali con la Cina. È soggetto a fluttuazioni legate alle esportazioni e al ciclo economico globale. 14) Dollaro neozelandese (NZD) Paese: Nuova Zelanda, Isole Cook

Tasso: 1 NZD = 0,5928 USD

Il dollaro neozelandese è la valuta ufficiale della Nuova Zelanda, introdotta nel 1967 per sostituire la sterlina inglese. Considerato una valuta di investimento per via della stabilità economica e dei tassi d’interesse relativamente elevati. Ha un regime fluttuante dal 1985. 15) Lev bulgaro (BGN) Paese: Bulgaria

Tasso: 1 BGN = 0,5725 USD

Il lev bulgaro è la valuta ufficiale della Bulgaria dal 1880. Nonostante l’ingresso della Bulgaria nell’UE, il Paese non ha ancora adottato l’euro. Il lev mantiene una forte stabilità grazie a un ancoraggio fisso all’euro. 16) Nuovo shekel israeliano (ILS) Paese: Israele

Tasso: 1 ILS = 0,2811 USD

Il nuovo shekel israeliano è la moneta ufficiale di Israele e dei territori palestinesi. È stata introdotta nel 1985 in sostituzione della sterlina britannica (GBP). 17) Riyal qatariano (QAR) Paese: Qatar

Tasso: 1 QAR = 0,2728 USD

Il riyal è la valuta ufficiale del Qatar dal 1966, anno in cui il paese decise di sostituire la rupia del Golfo con una propria moneta. Inizialmente, adottò il rial saudita e successivamente introdusse il riyal comune con Dubai, secondo un accordo valutario. Nel maggio del 1973, con l’ingresso di Dubai negli Emirati Arabi Uniti, il Qatar iniziò a emettere il proprio riyal indipendentemente da Dubai. Il Qatar ha uno dei PIL pro capite più alti al mondo. 18) Dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED) Paese. Emirati Arabi Uniti

Tasso: 1 AED = 0,2722 USD

Gli Emirati Arabi Uniti, come il Qatar, nel sostituire la rupia del Golfo, adottarono in un primo momento il riyal saudita e in un secondo momento il riyal di Qatar e Dubai. Il dirham degli Emirati Arabi Uniti è stato introdotto nel 1973 e da allora è agganciato al dollaro. La valuta riflette la stabilità macroeconomica di un Paese con forte sviluppo turistico e industriale. 19) Riyal saudita (SAR) Paese: Arabia Saudita

Tasso: 1 SAR = 0,2663 USD

Il riyal è la valuta ufficiale dell’Arabia Saudita dalla nascita dello stato. Dal 1986 il tasso di cambio con il dollaro statunitense è fisso. Il rapporto di cambio è stato poi ufficializzato nel gennaio 2003. L’economia saudita è una delle più influenti al mondo per risorse energetiche e questo garantisce al riyal un valore costante. 20) Zloty polacco (PLN) Paese: Polonia

Tasso; 1 PLN = 0,2642 USD

La moneta che vale di più in euro Vediamo ora la classifica delle monete più forti rapportate all’euro. N. NOME VALUTA VALORE VALUTA € 1 Dinaro kuwaitiano (KWD 2,8989 2 Dinaro del Bahrein (BHD) 2,3553 3 Rial dell’Oman (OMR) 2,3128 4 Dinaro giordano (JOD) 1,2592 5 Sterlina britannica (GBP) 1,1875 6 Dollaro delle Isole Cayman (KYD) 1,0713 7 Franco svizzero (CHF) 1,0639 8 Euro (EUR) 1,0000 9 Dollaro (USD) 0,89282 10 Dollaro del Brunei (BND) 0,6865 11 Dollaro di Singapore (SGD) 0,6865 12 Dollaro canadese (CAD) 0,6401 13 Dollaro australiano (AUD) 0,5766 14 Dollaro neozelandese (NZD) 0,5292 15 Lev bulgaro (BGN) 0,5112 16 Nuovo shekel israeliano (ILS) 0,2510 17 Rial qatariano (QAR) 0,2435 18 Dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED) 0,2430 19 Riyal saudita (SAR) 0,2378 20 Zloty polacco (PLN) 0,2359

Come funziona il mercato delle valute? Il mercato delle valute, conosciuto anche come Forex (abbreviazione di foreign exchange), è il mercato finanziario più grande al mondo dove le monete vengono comprate e vendute, con scambi che avvengono 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì. Ogni giorno milioni di operatori, tra cui banche centrali, istituzioni finanziarie, aziende e investitori privati, scambiano valute per motivi che vanno dalla speculazione ai pagamenti commerciali. I tassi di cambio non sono fissi (salvo rare eccezioni) e si muovono in base a una serie di fattori: decisioni sui tassi d’interesse, dati sull’inflazione, situazioni geopolitiche e perfino eventi improvvisi come disastri naturali o crisi bancarie.