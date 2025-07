Le città più inquinate del mondo, la classifica 2025

Qual è la città più inquinata al mondo? Una domanda questa sempre di grande attualità visto che la questione ambientale rappresenta la grande sfida che i Paesi - soprattutto quelli occidentali a onor di cronaca - intendono vincere da qui al 2050.

Guardando i numeri snocciolati da IQAir, un sito specializzato in tematiche di inquinamento, il sentore è che ci sia ancora molto da lavorare soprattutto per quanto riguarda i Paesi asiatici, con anche l’Italia che di certo non può essere allegra.

Nello stilare la sua classifica delle città più inquinate al mondo aggiornata in tempo reale, IQAir ha analizzato le particelle nocive presenti nell’atmosfera creando poi il parametro AQI US in base al quale sono state individuate sei fasce di rischio: 0-50 buona, 51-100 moderata, 101-150 non salutare per soggetti particolarmente sensibili, 151-200 non salutare, 201-300 molto insalubre e oltre 301 pericolosa.

In base a questi parametro, al 2 luglio 2025 la città più inquinata al mondo sarebbe Il Cairo - capitale dell’Egitto - con Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) e Dubai (Emirati Arabi Uniti) a seguire.

E le città italiane? Stando a questa classifica la più inquinata dello Stivale sarebbe Roma, con anche Milano presente nella top 100 anche se in miglioramento rispetto al passato.

