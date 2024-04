Le città migliori al mondo dove vivere, la classifica 2024

Resonance Consultancy ha stilato il report annuale sulle città migliori del mondo dove vivere nel 2024, prendendo in considerazione più di 270 destinazioni mondiali che contano almeno 1 milione di abitanti. La classifica viene stilata in seguito all’attribuzione di un punteggio a ogni città in lista, tenendo conto dei criteri di vivibilità, amabilità e prosperità.

Il team di ricerca ha analizzato diversi aspetti della vita in città, dalle considerazioni prettamente economiche come il Pil pro capite e il tasso di povertà, all’ecosostenibilità attraverso la presenza di piste ciclabili mappate, la qualità dei parchi, la percorribilità a piedi. Anche l’intrattenimento e gli spazi culturali hanno avuto la loro rilevanza, infatti sono stati conteggiati ristoranti, locali notturni, negozi e musei.

Oltretutto, Resonance Consultancy ha tenuto conto anche delle opinioni di turisti e viaggiatori, prendendo nota delle recensioni e del numero di raccomandazioni fatte per esempio su Tripadvisor, Google e i social network. Grazie a questi e altri numerosi fattori, si è arrivati a una classifica delle migliori città mondiali. L’Italia non conquista le prime 10 posizioni, con poco distacco.

1) Londra, Inghilterra

Il primato per la città migliore del mondo nel 2024 va a Londra, definita come “la capitale delle capitali”. In particolare, è stata apprezzata per la capacità di ripresa in seguito agli eventi che l’hanno scossa di recente, mostrata dall’apertura della nuova linea ferroviaria Elizabeth Line, di hotel, grandi marchi e nuovi strabilianti edifici.

2) Parigi, Francia

Medaglia d’argento a Parigi, grazie all’apertura di Notre Dame, ai prossimi Giochi Olimpici e alla ristrutturazione dell’aeroporto parigino Charles de Gaulle. Non solo, particolarmente apprezzata anche l’attenzione alla pedonabilità e alla vita all’aperto, insieme al rinnovo degli hotel per accogliere i viaggiatori con confort e tecnologie all’avanguardia.

3) New York, Stati Uniti

Il terzo posto va a New York, con un punteggio di tutto rispetto sia nel recupero urbano che per quanto riguarda il verde in città. Spettacoli in programma, nuovi parchi e hotel si uniscono a musei, teatri, un nuovo gigantesco spazio verde: Little Island, dalla grandezza di 2,4 ettari.

4) Tokyo, Giappone

Tokyo conquista la quarta posizione in particolare grazie ai negozi, soprattutto le boutique e i grandi magazzini di lusso, e le innovazioni in programma con l’espansione dell’aeroporto di Haneda e il nuovo collegamento ferroviario.

5) Singapore, Singapore

Singapore va al quinto posto per i suoi centri urbani, considerati tra i più moderni, organizzati e accattivanti dell’intera Asia, e la vasta scelta di negozi. Rilevante anche il Marina Bay Sands, un casinò resort con 1.000 camere, numerosi servizi e una vista panoramica mozzafiato.

6)Dubai, Emirati Arabi Uniti

Dubai vola al sesto posto perché capace di essere “sontuosa, lussuosa e vivace allo stesso tempo”. La città ha avuto il punteggio più alto nella categoria dei parchi e le aree all’aperto (in cui si è posizionata seconda) e nella categoria degli hashtag di Instagram, dove ha il quinto posto. Sono contate molto anche le attrazioni, i numerosi hotel e la rinnovata attenzione alla viabilità a piedi e in bicicletta.

7) San Francisco, Stati Uniti

San Francisco è stata penalizzata per la carenza di case accessibili e l’aumento della violenza, ma è la prima per la presenza di start-up e la terza al mondo per il livello delle università. Non è tutto, l’alto livello dei salari e le nuove infrastrutture compensano la crisi che la città sta attraversando, permettendole di rimanere nella top ten.

8) Barcellona, Spagna

Barcellona è ottava in classifica, con una medaglia di bronzo per la vita notturna e quinta secondo le recensioni su Tripadvisor. È anche una delle poche città del mondo a conquistare le prime dieci posizioni in due indici, essendo decima per la vivibilità e settima per l’amabilità. Nonostante ciò, pecca proprio per l’estrema attenzione ai cittadini messa in atto dopo la pandemia, non apprezzata dai turisti.

9) Amsterdam, Paesi Bassi

Amsterdam va al nono posto, distinguendosi per la ciclabilità e per il tasso di attività. Molto graditi gli sforzi per ridurre l’inquinamento ambientale, insieme a misure più stringenti sul divertimento notturno che incontrano le richieste dei residenti.

10) Seoul, Corea del Sud

Conclude la top ten Seoul, che si distingue grazie a numerosi e stimati musei (è ottava in questa categoria) e ristoranti (per i quali va in terza posizione). La città soffre ancora il rallentamento del turismo dovuto alla pandemia, ma sta gradualmente attirando una massa crescente di visitatori.

Qui la classifica completa.

Le 10 migliori città europee

Considerando la classifica mondiale, la top ten delle città europee è la seguente:

Londra (1° posto);

Parigi (2° posto);

Barcellona (8° posto);

Amsterdam (9° posto);

Roma (11° posto);

Praga (12° posto);

Madrid (13° posto);

Berlino (14° posto);

Dublino (20° posto);

Vienna (21° posto).

Bisogna però sapere che Resonance Consultancy ha stilato una classifica apposita per l’Europa, utilizzando i medesimi indici citati ma considerano le città a partire dai 500.000 abitanti. Questo criterio più estensivo ha dato spazio ad altre città per distinguersi, ecco le prime dieci:

1) Londra;

2) Parigi;

3) Berlino;

4) Roma;

5) Madrid;

6) Praga;

7) Barcellona;

8) Amsterdam;

9) Istanbul;

10) Milano.

Complessivamente, l’Italia è apprezzata sia a livello mondiale che, soprattutto, europeo grazie a Roma e Milano.

Le migliori città italiane

Tenendo conto sia della classifica mondiale le migliori città italiane dove vivere nel 2024 sono le seguenti:

Roma (11° posto);

Milano (22° posto);

Napoli (69° posto).

La classifica non cambia se si prende in considerazione il report limitato all’Europa, possiamo quindi concludere senza errori che Roma è la città migliore di tutta Italia per quest’anno.