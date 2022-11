Le città dove si vive meglio in Italia: la classifica 2022 per la qualità della vita

Qual è città italiana dove la qualità della vita è migliore? La domanda risponde in maniera più o meno velata anche a un altro quesito, ovvero dove si vive meglio. In base alla risposta a queste domande si può scegliere dove trasferirsi e dove costruire il proprio futuro per esempio.

Per rispondere alla domanda si può osservare lo studio che ha prodotto il Rapporto sulla qualità della vita in Italia realizzato da ItaliaOggi in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e con Cattolica assicurazioni. Lo studio ha evidenziato una spaccatura tra Centro-Nord, Sud e isole. Un chiaro segnale è dato dal fatto che nessuna provincia meridionale e insulare è nel gruppo delle prime 32 città dove la qualità della vita è migliore.

Il rapporto tiene conto di diversi parametri come il lavoro, l’ambiente e la sicurezza per stabilire quale sia la città e la provincia migliore dove abitare.

La differenza tra Nord e Sud: un’Italia divisa in due

Il copione è sempre lo stesso: l’Italia è divisa tra Nord e Sud. Nel Rapporto sulla qualità della vita in Italia, realizzata da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con Cattolica assicurazioni, il Sud e le isole non sono ben rappresentate. Il rapporto ha stilato una classifica sulla qualità di vita e nelle prime 32 posizioni le province del Sud o delle isole non sono presenti.

La provincia di Trento rappresenta la dinamica che contraddistingue le altre province del Nord-Est, il cui punteggio medio a livello dimensionale eccede il corrispondente punteggio medio nazionale. Mentre da una parte Trento è la prima in classifica, dall’altra Crotone è l’ultima delle 107 province italiane per qualità della vita.

La classifica delle migliori città e province in base alla qualità della vita si basa su temi come lavoro, ambiente, istruzione e formazione, reddito e ricchezza, sicurezza sociale e tempo libero. L’Italia si dimostra così nuovamente spaccata tra i territori che storicamente hanno ricevuto più finanziamenti e quelli che ancora oggi hanno bisogno di una particolare attenzione e un maggior sostegno.

La classifica delle migliori città d’Italia per qualità di vita

Ci sono stati diversi spostamenti all’interno della classifica nel corso degli anni e se Milano resta stabile al quinto posto, alcune città fanno dei salti importanti verso la vetta della classifica. Un esempio è Como che da 62ª è passata a 32ª o Rimini che da 61ª è salita a 37ª. In generale la qualità della vita risulta buona in 64 province su 107, in miglioramento rispetto alla media dello scorso anno.

Di seguito la classifica completa con la posizione del 107 province dove la qualità della vita è migliore: