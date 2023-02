Cingolani entra nel CdA di De Nora, resta consigliere del governo e manager di Leonardo

Cingolani, infatti, mentre dalla poltrona del ministero per la Transizione ecologica passa agli affari, mantiene ancora un piede nella politica, avendo accettato a “titolo gratuito” di fare da consulente al nuovo ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che accompagna persino in alcune trasferte in giro per l’Europa.

E, come se non bastasse, Cingolani è inserito anche nella lista di Palazzo Chigi sui possibili successori di Alessandro Profumo alla guida dell’ex Finmeccanica, di cui, come accennato, è manager. Secondo quanto ha riportato la scorsa settimana Il Giornale d’Italia, senza essere smentito, l’ex ministro è in pole, primo nella lista rispetto agli altri candidati: spetta a Palazzo Chigi, che ha tempo fino al 31 marzo, decidere. [...]