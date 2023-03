Cina vola, titoli tech in rally: il piano di Pechino per dominare la tecnologia

Il settore tech cinese protagonista assoluto dei mercati oggi, con il gigante Alibaba a rubare la scena e a lasciare indietro tutti i problemi finanziari globali legati a crisi bancarie e turbolenze.

Nello specifico, le azioni asiatiche sono balzate, mentre il dollaro rimane sulla difensiva poiché l’allentamento dei timori sul settore bancario ha ravvivato la propensione al rischio, mentre il titolo Alibaba ha sorpreso tutti con il piano di dividersi in sei unità.

L’indice Hang Seng è avanzato di oltre il 2%. Le azioni Alibaba di Hong Kong sono aumentate del 15%, mentre il titolo quotato negli Stati Uniti ha chiuso in rialzo del 14,3%.

La notizia che il gigante tech cinese si dividerà in sei unità ha rafforzato la fiducia degli investitori nel più ampio settore tecnologico cinese, con le azioni del rivale di e-commerce JD.com a +7% e il gigante dei giochi Tencent in aumento del 5%.

Una rivoluzione tecnologica in Cina potrebbe essere iniziata: i mercati festeggiano e il dragone si prepara a dominare la sfida tecnologica.

Alibaba rivoluziona il tech cinese: cosa significa per il dragone

Gli investitori sono tornati di corsa ad acquistare le azioni Alibaba e di altre grandi società tecnologiche che erano state colpite dalla stretta di controlli da parte di Pechino negli ultimi due anni.

Il leader del commercio online cinese ha sorpreso i mercati annunciando martedì i piani per dividere il suo impero da 220 miliardi di dollari in sei unità. La decisione di creare diverse unità significa che ciascuna sarà gestita dalla propria leadership e dal proprio consiglio esecutivo e potrà perseguire raccolte fondi indipendenti e IPO quando saranno pronte.

Nell’eseguire la più grande revisione della sua storia, Alibaba riesce così a raggiungere due obiettivi che sono sfuggiti a molti dei suoi rivali: placare un governo diffidente nei confronti delle Big Tech e rassicurare gli investitori traumatizzati da anni di repressione normativa.

La ristrutturazione del colosso segna un allontanamento dalla tradizionale preferenza della società Internet di mantenere la maggior parte delle operazioni sotto lo stesso controllo, gestendo tutto, dai supermercati ai data center, sotto un unico ombrello.

Il decentramento delle linee di business e del potere decisionale dell’azienda affronta uno degli obiettivi primari di Pechino durante la sua ampia repressione. Un’altra priorità fondamentale è rilanciare la crescita dopo anni di restrizioni Covid Zero che hanno depresso l’economia della seconda potenza mondiale.

L’annuncio di Alibaba ha coinciso con il ritorno del suo miliardario co-fondatore Jack Ma in Cina dopo più di un anno all’estero. Il tempismo ha stimolato la speculazione che il governo stesse finalmente togliendo le catene a uno dei nomi aziendali più noti del paese, prima di liberare altri angoli del settore privato per cercare di ringiovanire un paese colpito da anni di restrizioni dovute alla pandemia.

È anche un segnale forte che Alibaba è pronta ad attingere agli investitori e ai mercati pubblici, dopo che la repressione dell’amministrazione Xi Jinping sulle sfere di Internet ha spazzato via oltre 500 miliardi di dollari del suo valore.

La rivincita del dragone

La Cina, dunque, ne esce rafforzata, almeno nell’analisi iniziale degli esperti dell’entusiasmo che questo cambiamento di Alibaba sta generando.

“Immagino che il vento favorevole dal fronte politico continui a soffiare”, ha affermato Xiadong Bao, gestore di fondi presso Edmond de Rothschild Asset Management. “Insieme al titolo di ieri di Jack Ma e alle notizie di oggi sugli imprenditori del settore privato, questi cambiamenti di percezione dovrebbero aiutare il mercato a confermare che la Cina è rifocalizzata sulla crescita”.

Guy Spier, value investor e discepolo di Warren Buffett, ha commentato su Cnbc: “Il rally delle azioni non è tanto perché il mercato si aspetta una maggiore redditività, piuttosto un sollievo dal fatto che le tensioni con il regolatore sembrano essere state risolte. Ci sono le basi per un settore tecnologico cinese più innovativo e molta più concorrenza, quindi molto positivo per i consumatori cinesi”.