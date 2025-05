La Cina ha un’arma segreta per far crollare gli Usa

Dopo mesi di scontri a causa dei pesanti dazi imposti dal presidente Donald Trump, tra Cina e Stati Uniti iniziano a emergere i primi segnali di distensione sul fronte commerciale. A Ginevra, in un luogo segreto, i rappresentanti dei due Paesi si stanno incontrando per cercare di risolvere la guerra commerciale in corso. Al termine del primo giorno di colloqui, Trump ha espresso grande soddisfazione, definendo l’incontro «molto costruttivo» e parlando di «grandi progressi» raggiunti. Sul suo social network Truth, Trump ha parlato di un «reset totale» delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, descrivendo i negoziati come «amichevoli ma costruttivi».

Un negoziato era l’obiettivo dichiarato dello stesso Trump, consapevole che i dazi elevati non potevano essere sostenuti a lungo senza gravi conseguenze per l’economia americana. Anche il presidente cinese Xi Jinping è ben consapevole che, per preservare il massiccio surplus commerciale della Cina, è fondamentale mantenere un rapporto strategico con gli Stati Uniti. Il commercio bilaterale tra le due maggiori economie del mondo rappresenta un pilastro fondamentale non solo per i loro mercati interni, ma anche per l’equilibrio dell’economia globale.

Ma cosa accadrebbe se i negoziati dovessero fallire? La Cina ha un’arma segreta che potrebbe utilizzare per destabilizzare l’economia statunitense: la sua massiccia detenzione di titoli americani.