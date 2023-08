Ciclone Poppea in arrivo in Italia, sarà la fine dell’estate?

È in arrivo in Italia il ciclone Poppea, una perturbazione di origine atlantica che si scontrerà con il caldo torrido causato dall’anticiclone Nerone, in gran parte responsabile delle alte temperature di questi giorni. Si attendono rovesci e temporali violenti, dovuti proprio all’impatto fra livelli di temperatura e umidità molto differenti. La nota positiva è che le temperature scenderanno e forse si prospetta la fine dell’estate.

Nessun miglioramento prima della fine del mese, però, considerando che la perturbazione dovrebbe manifestare i primi effetti a partire dal 26 agosto. Restano quindi ancora due settimane di caldo torrido prima che le condizioni diventino più favorevoli, visto anche il peggioramento previsto per i prossimi giorni.

Ciclone Poppea in arrivo in Italia

Verso la fine di questo mese arriverà in Italia il ciclone Poppea, una perturbazione atlantica che contribuirà all’abbassamento delle temperature, portando con sé temporali anche violenti. È comunque un po’ presto per parlare della fine dell’estate, dato che il ciclone Poppea non prenderà spazio in Italia prima del 26/27 agosto e farà sentire i suoi effetti solo gradualmente.

Le previsioni per la fine di agosto sono comunque molto suscettibili, dato che è ancora difficile anticipare con sicurezza la direzione che prenderà il ciclone e di conseguenza le zone interessate dal maltempo. Certo è che i contrasti termici e igrometrici (di umidità) causeranno violenti temporali, con alto pericolo di grandinate e nubifragi locali. Il maltempo dovrebbe interessare in particolar modo le Regioni del Centro-Nord, ma come anticipato non è ancora facile prevedere con certezza la direzione e l’ampiezza delle perturbazioni.

Questo perché l’anticiclone africano Nerone, che non solo persiste ma si intensificherà nei prossimi giorni, manterrà alto il livello delle temperature e anche quello di umidità nell’ambiente, dando per l’appunto origine alle precipitazioni violente impattando con le correnti fresche portate da Poppea.

Quando finirà il caldo?

Finché il ciclone Poppea non inizierà a presentare i primi effetti, circa dal 28 agosto in poi ma comunque non intensi fino alla fine del mese, le temperature non scenderanno. Nel dettaglio, il meteo dovrebbe rimanere stabile fino al 17 agosto e la terza ondata di caldo continuerà a incombere sull’Italia. Da domani in poi, oltretutto, le temperature dovrebbero aumentare ancora, con un caldo torrido che non mollerà la presa fino alla fine del mese.

A partire da venerdì 18 si farà sentire il rafforzamento di Nerone, con un tempo soleggiato su tutto il territorio e correnti calde, anche sulle Alpi. Soltanto con l’entrata di settembre si potrà effettivamente avere la fine del caldo, o perlomeno una notevole diminuzione, che tuttavia non è senza prezzo. L’impatto con la perturbazione atlantica, infatti, causerà eventi atmosferici particolarmente violenti, assumendo anche carattere di nubifragio nelle aree più colpite.

Le previsioni del meteo e la fine dell’estate

Fino a domani, giovedì 17 agosto, il meteo dovrebbe rimanere pressoché stabile su tutto il territorio italiano, prevalentemente soleggiato con qualche temporale sporadico su alcuni settori delle Alpi e degli Appennini, in particolare su Trentino-Alto Adige e sul Cadore.

Nel fine settimana, però, si verificherà un’impennata delle temperature con picchi tra 37 e 39 gradi. Tra le zone più interessate dall’ondata ci sono:

Firenze;

Roma;

Bologna;

Prato;

Terni;

Pavia;

Alessandria;

Rovigo.

Le zone interne della Sardegna, invece, registreranno temperature superiori a 40 gradi. Con l’inizio della nuova settimana, le stesse temperature si avvertiranno perfino in Toscana e in Pianura Padana, accompagnandosi però a un lieve miglioramento nelle Regioni del Sud. Soltanto verso il 31 agosto il caldo lascerà finalmente spazio a temperature più agevoli e, almeno per quanto riguarda il clima, l’estate comincerà a scemare.