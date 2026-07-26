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Chi possiede la ricchezza in Italia? Gli over 55 ne controllano fino al 65%

Emanuela Ceccarelli

26 Luglio 2026 - 16:06

Gli over 55 possiedono fino al 65% della ricchezza italiana. Ecco cosa rivelano i dati sulla distribuzione del patrimonio nel Paese.

Chi possiede la ricchezza in Italia? Gli over 55 ne controllano fino al 65%
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Il tema della distribuzione della ricchezza in Italia rappresenta un elemento chiave per comprendere le dinamiche dei consumi e della mobilità sociale. Spesso l’attenzione dei media si concentra sulle difficoltà legate al costo della vita e alla stagnazione salariale del Paese; tuttavia, l’analisi dei patrimoni privati restituisce un quadro in cui la ricchezza complessiva rimane elevata, sebbene distribuita in modo disomogeneo lungo le diverse fasce d’età.

I percorsi di accumulazione degli ultimi decenni e la stessa struttura demografica italiana hanno determinato una progressiva concentrazione delle risorse finanziarie e immobiliari nelle mani delle fasce di popolazione più mature.

Gli over 55 controllano la ricchezza in Italia?

Stando ai dati più recenti sul patrimonio delle famiglie italiane, la popolazione con più di 55 anni controlla tra il 60% e il 65% della ricchezza netta totale del Paese. In questa quota rientrano sia la componente finanziaria sia quella reale, con una netta prevalenza del settore immobiliare.

La composizione di questo patrimonio si articola principalmente su tre assi fondamentali. Il primo è rappresentato dal settore immobiliare; la prima casa di proprietà è spesso completamente riscattata e priva di mutui residui, e a essa si affiancano frequentemente seconde abitazioni destinate all’uso turistico o immobili locati per integrare il reddito.

Il secondo asse riguarda le attività finanziarie, dove la fascia over 55 detiene una quota consistente di titoli di Stato (BTP), depositi bancari, prodotti assicurativi e fondi di investimento gestiti con un profilo di rischio tendenzialmente conservativo. Infine, rientrano nel calcolo le partecipazioni aziendali e i capitali d’impresa, particolarmente rilevanti nel tessuto delle piccole e medie imprese italiane a conduzione familiare.

Questa stabilità patrimoniale deriva dalle condizioni macroeconomiche dei decenni passati, caratterizzati da tassi di risparmio elevati e da un mercato immobiliare in costante crescita.

Cosa comporta questa sproporzione di ricchezza

La sproporzione nella distribuzione della ricchezza tra le diverse generazioni ha ripercussioni dirette sulle dinamiche economiche giovanili. In particolare, i lavoratori sotto i 40 anni si trovano ad affrontare un mercato del lavoro caratterizzato da retribuzioni d’ingresso più basse e da una maggiore frammentazione contrattuale. Questi fattori limitano notevolmente la capacità autonoma di risparmio e l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa.

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In questo contesto, il patrimonio detenuto dalle generazioni senior svolge una funzione di ammortizzatore sociale informale all’interno dei nuclei familiari. Il trasferimento diretto e informale di risorse da genitori e nonni compensa parzialmente le carenze strutturali del sistema di welfare pubblico e le difficoltà di integrazione economica delle coorti più giovani.

Come si evolverà la situazione nei prossimi anni?

Nei prossimi anni l’economia italiana sarà interessata da un imponente processo di trasferimento della ricchezza per via ereditaria. Si stima che centinaia di miliardi di euro in asset immobiliari e finanziari passeranno gradualmente ai successori, modificando profondamente l’assetto patrimoniale delle famiglie.

Questo passaggio non sarà privo di criticità e richiederà un profondo riassetto sia sul piano fiscale sia su quello della gestione finanziaria. L’elevata incidenza dei beni immobili all’interno delle eredità rischia di trasformarsi in un elemento di rigidità. La presenza di più eredi chiamati a condividere lo stesso bene, unita alla necessità di sostenere costi di manutenzione o le spese per l’efficientamento energetico richiesto dalle normative europee, potrebbe spingere le giovani famiglie a liquidare le proprietà ricevute. Questa eventualità potrebbe generare una pressione al ribasso sui prezzi di listino, particolarmente nelle aree meno centrali o meno dinamiche del Paese.

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Al contempo, emerge una netta differenza nell’approccio culturale alla gestione del denaro. I giovani eredi tendono a mostrare una propensione al rischio e all’investimento differente rispetto a chi quel patrimonio lo ha costruito, orientandosi verso forme di liquidità immediata, strumenti finanziari digitali o mercati internazionali, a scapito del classico investimento nel mattone locale o nei titoli di Stato tradizionali.

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