Chi era Vanessa Ballan, la ragazza al terzo mese di gravidanza uccisa da Bujar Fandaj

Vanessa Ballan come Giulia Cecchittin, donne vittime della follia omicida di due uomini che non sono riusciti ad accettare la fine di una storia d’amore, con un altro femminicidio che ha scosso il Veneto dove il presidente Luca Zaia ha annunciato il lutto regionale il giorno in cui si svolgeranno i funerali della giovane mamma.

La vicenda che ha portato alla morte di Vanessa Ballan è tanto tremenda quanto tristemente comune a quella di oltre cento donne in Italia solo in questo 2023, con la 26enne che è stata uccisa da Bujar Fandaj mentre era di tre mesi incinta del suo secondo figlio.

A scoprire il corpo ormai senza più vita della giovane donna è stato il marito Nicola Scapinello, con cui aveva deciso di voler restare dopo aver troncato la relazione con Bujar Fandaj che, dopo aver tentato goffamente di depistare le indagini, adesso è stato arrestato e rischia l’ergastolo in quanto l’omicidio sarebbe stato premeditato.

Fandaj dopo aver spaccato con un martello una delle vetrine della villetta dove la donna viveva con la sua famiglia, prima ha picchiato la ragazza per poi ucciderla con sette coltellate. Dopo aver passato la sua prima notte in caserma, l’uomo ancora non ha voluto parlare con gli inquirenti.

A ottobre Vanessa Ballan aveva denunciato per stalking Bujar Fandaj, con il procuratore capo di Treviso Marco Martani che ha spiegato come da allora “da parte di Fandaj non c’erano più stati episodi di molestie, di avvicinamenti o minacce; la valutazione fatta era di non urgenza, cosa purtroppo che si è rivelata infondata”, ammettendo poi che “forse abbiamo sottovalutato la denuncia”.

Chi era Vanessa Ballan

Vanessa Ballan è solo l’ultima vittima di una lunga lista di femminicidi in Italia, con la sua morte che ha sconvolto Riese Pio X, un picciolo paese di poco più di diecimila anime in provincia di Treviso dove viveva con il marito Nicola Scapinello e il loro figlio di 4 anni.

Vanessa e Nicola si sono fidanzati giovanissimi all’età di 15 anni. La ragazza dopo aver terminato gli studi superiori aveva iniziato a lavorare come commessa in un supermercato di Castelfranco Veneto, mentre Scapinello lavora nella ditta edile di famiglia.

Proprio all’interno del supermercato Vanessa Ballan aveva conosciuto Bujar Fandaj, intraprendendo poi con lui una breve relazione clandestina che la donna aveva deciso di troncare la scorsa estate. La fine di quella storia però non è stata accettata dall’uomo che ha iniziato a tormentarla e a ricattarla di raccontare tutto al marito, arrivando anche a minacciarla “se non torni con me ti uccido”.

Vanessa così a ottobre aveva deciso di denunciare Fandaj per stalking, mettendosi poi in maternità quando aveva saputo di essere rimasta incinta. “L’unica misura che avrebbe potuto impedire l’aggressione sarebbe stata la custodia cautelare in carcere - ha aggiunto il procuratore Martani -, un provvedimento per sostenere il quale non vi erano oggettivamente elementi sufficienti”.