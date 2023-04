Chi è Larry Ellison? Biografia e patrimonio netto del quarto uomo più ricco del mondo

Chi è Larry Ellison?

Di tutti gli uomini più ricchi del mondo come Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates, Larry Ellison è sicuramente il meno conosciuto. Eppure, Ellison possiede un patrimonio netto di proporzioni sbalorditive, che lo rende la quarta persona più ricca del pianeta.

Chi è Larry Ellison?

Larry Ellison è un imprenditore tecnologico della stessa generazione di Bill Gates. È nato nel 1944 a New York City ed è sempre stato interessato alla scienza e alla matematica. Fu mentre frequentava l’Università di Chicago che incontrò per la prima volta l’informatica.

Ellison iniziò immediatamente a lavorare nel settore informatico, progettando infine un di database relazionale per IBM. Mentre lavorava per la nota azienda, Ellison si rese conto dell’importanza dell’analisi e dell’archiviazione dei dati. Nel 1977 ha fondato il proprio laboratorio di software e ha creato il proprio sistema di database.

La società oggi è famosa in tutto il mondo: parliamo di Oracle, il cui primo prodotto è stato Oracle Database. Nei decenni successivi, Oracle emergerà come l’azienda di database più importante del pianeta. I suoi prodotti non si rivolgono al cliente privato diretto, piuttosto al «benessere» di Internet in generale.

Nel 2022, i ricavi di Oracle ammontavano a $ 42,4 miliardi, principalmente provenienti da tre segmenti principali: servizi, hardware e, soprattutto, software cloud.

Larry Ellison e la Suite Oracle

Larry Ellison ha capito che le aziende e i provider di Internet avevano bisogno di uno spazio cloud su cui operare. Fu allora che nacque il cloud Oracle: invece di vendere software direttamente agli utenti come Microsoft, Oracle ha iniziato ad offrire un servizio simile ma per aziende.

Oracle Suite include servizi semplici come database o software di analisi dei dati, oltre a prodotti più specifici come servizi finanziari e project management.

Oracle Suite consente alle aziende di organizzare la forza lavoro e le risorse, nonché di personalizzare l’esperienza del cliente.

Mentre lavoravano nel «back-office» di Internet, Oracle e Larry Ellison sono stati spesso accusati di uso inappropriato dei dati dei clienti. Nel 2022, Oracle è stata soprannominata una «macchina di sorveglianza», accusata di tracciare informazioni in tempo reale di milioni di persone.

Come è successo con Jeff Bezos, la sorveglianza è ciò che ha reso Larry Ellison ricco, anzi, ricchissimo. Ciò che questi pionieri dell’era digitale hanno capito è che i dati personali sono incredibilmente preziosi per la pubblicità e non sono così costosi da raccogliere.

In effetti, il patrimonio netto attuale di Larry Ellison è di $ 114,2 miliardi, il che lo rende il quarto uomo più ricco del mondo. Oracle rimane un’azienda leader nelle operazioni business-to-business e il suo business legato ai dati prosegue senza sosta.

leggi anche Chi è il più ricco d’Italia? La classifica 2023 dei 10 miliardari nostrani

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2023-03-30 12:38:01. Titolo originale: Who is Larry Ellison? History and Net Worth of World’s Fourth Richest Man