Chi è Elena Zhukova (e quanti anni ha) la nuova moglie di Rupert Murdoch

Il magnate dei media Rupert Murdoch si è sposato per la quinta volta all’età di 93 anni. La nuova moglie è una biologa molecolare in pensione, Elena Zhukova, di 26 anni più giovane.

I due si sono sposati nella tenuta californiana di Moraga, di proprietà di Murdoch. Il suo tabloid britannico, The Sun, ha pubblicato le foto della cerimonia. La coppia festeggia allegra: lui in un abito nero con cravatta gialla e lei in un vestito bianco con le spalle scoperte, mentre tiene in mano un mazzo di fiori.

Tra gli ospiti delle nozze troviamo personalità di spicco nel mondo dell’imprenditoria come Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots, con sua moglie Dana Blumberg.

Chi è Elena Zhukova?

Elena Zhukova, 67 anni, è una biologa molecolare in pensione che si è trasferita dalla Russia negli Stati Uniti.

Sua figlia, Dasha Zhukova, è una mecenate e imprenditrice, precedentemente sposata con l’oligarca russo Roman Abramovich. Nella sua carriera di biologa Elena si è specializzata nella ricerca sul diabete. Ha lavorato presso l’Università della California, a Los Angeles.

Il suo ex marito Alexander Zhukov, miliardario e investitore energetico, è stato oggetto della cronaca giudiziaria italiana nei primi anni duemila: l’imprenditore venne arrestato in Italia perché sospettato di essere coinvolto in un contrabbando di armi dall’Ucraina agli stati dell’ex Jugoslavia.

Invece, la frequentazione tra Zhukova e Murdoch inizia la scorsa estate a una festa di famiglia organizzata da Wendi Deng, terza ex moglie di lui.

Murdoch, un imprenditore dalla vita sentimentale variegata

Keith Rupert Dylan Murdoch è un imprenditore e produttore televisivo australiano naturalizzato statunitense. Ha fondato un vasto conglomerato economico, specializzandosi nel settore dei mezzi di comunicazione di massa. Il suo impero comprende il Wall Street Journal, Fox News e altri influenti media. Secondo Forbes ha un patrimonio valutato circa 20 miliardi di dollari.

Murdoch ha sei figli e si è già spostato quattro volte: inizialmente con Patricia Booker, un’assistente di volo australiana con cui ha poi divorziato alla fine degli anni ’60. Il suo secondo matrimonio è stato con Anna Torv, giornalista.

Questo matrimonio è durato più di 30 anni e si è concluso nel 1999. Il terzo è stato con Wendi Deng si è concluso nel 2013. Lo scorso novembre Murdoch ha trasferito il controllo del suo impero al figlio Lachlan, avuto con Anna Torv.

L’ultima ex moglie del magnate è la modella Jerry Hall, partner di lunga data del frontman dei Rolling Stones Mick Jagger. La vita personale di Murdoch è stata molto variegata e questo non è passato inosservato ai giornali scandalistici. D’altronde soltanto l’anno scorso aveva annunciato il fidanzamento con Ann Lesley Smith, igienista dentale poi diventata conduttrice radiofonica conservatrice. Tuttavia ha annullato le nozze previste meno di un mese dopo.