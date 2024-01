Chi è l’arbitro che alle Iene ha parlato di gravi anomalie in Serie A? Questa è la domanda che sta circolando tra i tanti appassionati del pallone nostrano dopo l’anticipazione fatta dalla popolare trasmissione televisiva di Italia Uno.

Nella puntata in onda oggi martedì 23 gennaio, Le Iene torneranno a occuparsi di calcio con un servizio che appare essere destinato a far discutere come spesso accaduto in passato quando la trasmissione si è occupata di altri scandali calcistici.

Nel dettaglio Le Iene hanno resto noto che all’interno della puntata, in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di Serie A – del quale non è stato rivelato il nome – ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di Filippo Roma, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia.

L’identità dell’arbitro così sarebbe al momento un mistero, con questa gola profonda che difficilmente uscirà allo scoperto soprattutto se le sue dichiarazioni dovessero mettere in serio imbarazzo i fischietti nostrani e il mondo della Serie A.

Le Iene, gli arbitri e la Serie A

Le Iene non hanno fatto trapelare ulteriori dettagli in merito al loro servizio e sull’identità del loro “confidente”, limitandosi a descriverlo come un arbitro di Serie A che si presume sia ancora in attività.

Nel mirino della trasmissione non ci dovrebbero essere gli errori arbitrali o le sviste del Var, ma potrebbero essere denunciate delle anomalie relative alla gestione dei fischietti nostrani.

Di recente alcuni arbitri italiani sono stati al centro di un’inchiesta riguardante i rimborsi spese, con direttori di gara e assistenti che sono finiti nel mirino della Procura Federale per presunte alterazioni delle cifre per taxi, pasti e tamponi.

Da tempo però si parla anche di una sorta di duello tra correnti in seno ai vertici degli arbitri italiani, soprattutto in vista della scelta del prossimo designatore del Can.

Per saperne di più su questo misterioso arbitro di Serie A pronto a vuotare il sacco sul mondo delle giacchette nere, non resta che aspettare la messa in onda del servizio delle Iene.