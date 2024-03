Che fine ha fatto Totò Cuffaro? Cosa fa oggi l’ex governatore della Sicilia

Che fine ha fatto Totò Cuffaro? Una domanda questa di grande attualità visto che di recente il nome dell’ex governatore della Sicilia - in passato condannato definitivamente a sette anni di reclusione per favoreggiamento personale verso persone appartenenti a Cosa Nostra e rivelazione di segreto istruttorio - è tornato in ballo in vista delle elezioni europee di giugno.

Totò Cuffaro infatti sarebbe il casus belli delle fibrillazioni all’interno di +Europa, con parte del partito che sarebbe in disaccordo sull’accordo stipulato con Italia Viva per dare vita alla lista comune Stati Uniti d’Europa da presentare alle elezioni europee.

In precedenza infatti si sarebbe parlato di un’intesa anche tra Matteo Renzi e Totò Cuffaro, senza però che l’ex governatore e ora guida della Dc in salsa siciliana fosse candidato. Un’ipotesa questa che comunque è stata smentita da ambienti di Iv.

Adesso però si parla di una presenza nella lista lanciata da Matteo Renzi di Marco Zambuto, generò di Totò Cuffaro ed ex sindaco di Agrigento. Così scrive di lui Tp24: “Zambuto tra le sue rocambolesche capriole in giro per i partiti adesso è cuffariano, quanto meno per nuovo legame familiare. E’ stato sindaco della città di Agrigento per l’UDC ma il mandato l’ha terminato dentro il Partito Democratico, allora sosteneva di essere renziano. Non è nuovo alla competizione europea, ci provò nel 2014 proprio con il PD di Renzi ma non riuscì ad arrivare a Bruxelles. Adesso gioca una partita con vento a favore, la sua candidatura esclude quella di Cuffaro, i voti però dell’ex governatore della Sicilia, condannato per mafia a 7 anni e mezzo, pena interamente espiata in carcere, oggi riabilitato, serviranno alla carriera politica di Zambuto”.

Ma cosa fa oggi Totò Cuffaro dopo che è stato penalmente riabilitato dal Tribunale di Palermo? Vediamo allora la biografia e i progetti dell’ex governatore della Regione Sicilia.

La biografia di Totò Cuffaro

Nome: Salvatore Cuffaro

Data di nascita: 21 febbraio 1958

Luogo: Raffadali (Agrigento)

Famiglia: sposato, ha due figli

Istruzione: laurea in Giurisprudenza e in Medicina

Lavoro: medico radiologo - poi è stato radiato dall’ordine - e politico

Partito: Dc, in passato tra i vari anche Udc e Udeur

Ruolo: segretario della Democrazia Cristiana Sicilia

Controversie: è stato in carcere dal 22 gennaio 2011 al 13 dicembre 2015 a seguito di una condanna a 7 anni

Cosa fa oggi Totò Cuffaro

Totò Cuffaro ha passato buona parte della sua carriera politica all’interno della Democrazia Cristiana, entrando presto nell’Ars siciliana: in Regione è stato dal 1996 al 2001 assessore all’Agricoltura.

Il passo successivo è stato quello di governatore, guidando la Sicilia dal 2001 al 2008, per poi trasferirsi a Roma dove è stato un senatore dell’Udc fino alla sua incarcerazione.

Uscito dal carcere Cuffaro ha deciso di tornare a occuparsi di politica “ho sbagliato nel passato, ho distribuito prebende, ma ora sono cambiato”, ottenendo la riabilitazione che gli permetterebbe di potersi candidare di nuovo.

In Sicilia ha dato vita alla Democrazia Cristiana aprendo poi un lungo braccio di ferro sull’utilizzo del nome del partito, che comunque alle regionali siciliane del 2022 si è presentata in lista con l’Udc riuscendo a eleggere tre propri consiglieri regionali.

In seguito la Dc di Cuffaro sempre in Sicilia è riuscito a eleggere diversi consiglieri comunali e sindaci all’interno di coalizioni di centrodestra. Adesso però c’è il mistero del possibile accordo con Renzi per le elezioni europee, con l’unica cosa certa è che l’ex governatore non sarà candidato in prima persona.