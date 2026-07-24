ChatGPT sfida Google Maps. Accordo con Yelp per cercare negozi e chiedere preventivi via AI

ChatGPT vuole allargare il suo ventaglio di proposte e fornire agli utenti una suite ogni giorno più completa. L’ecosistema di OpenAI già oggi offre strumenti di base e numerose estensioni per poter restare più tempo possibile all’interno della pagina dedicata al chatbot. Basti pensare alla possibilità di comprare biglietti per i concerti, prenotare hotel, richiedere informazioni specifiche su un evento, confrontare i costi di un articolo e molto altro.

Proprio in questo senso, nelle scorse ore Axios ha svelato in esclusiva che si è concretizzata una nuova partnership tra OpenAI e Yelp, il noto servizio che permette di trovare e recensire attività commerciali nelle vicinanze. L’obiettivo è far sì che ChatGPT possa accedere a una nuova fonte di dati in tempo reale per dare consigli ai suoi utenti su posti da visitare.

I dettagli della nuova partnership

La collaborazione nata tra OpenAI e Yelp dimostra ancora di più come ChatGPT, e tutti i chatbot di intelligenza artificiale in generale, stiano conquistando quote di mercato sempre maggiori. Il tutto a discapito dei motori di ricerca tradizionali, il cui traffico continua a calare.

L’utente medio preferisce porre domande direttamente alla propria AI preferita per le ricerche di tutti i giorni, piuttosto che effettuare una ricerca manuale su Google Search o altri motori. È per questo motivo che l’integrazione dei dati di Yelp potrà dare un aiuto ulteriore per chi è alla ricerca di informazioni su ristoranti nelle vicinanze, attività da poter svolgere in un’altra città, raccomandazioni locali e tanto altro.

ChatGPT potrà mostrare recensioni, valutazioni, foto e ulteriori dettagli di Yelp come parte delle risposte alle query degli utenti. Ogni volta che OpenAI utilizzerà i suoi contenuti, verranno mostrati sia il marchio sia i link di Yelp. Pare che a breve verrà aggiunta anche la funzione “Richiedi un preventivo”, tramite la quale gli utenti di ChatGPT potranno contattare direttamente i fornitori di servizi locali.

La crescita dell’ecosistema ChatGPT

Questo accordo tra OpenAI e Yelp conferma un trend sempre più concreto. Le aziende che si basano su dati proprietari stanno optando per entrare a far parte di ChatGPT, piuttosto che competere. Sta accadendo lo stesso anche con Reddit, che ha deciso di monetizzare i propri dati tramite un accordo con l’azienda di Sam Altman. Situazione simile per diversi editori di notizie, nonostante rimangano testate che vogliono proteggere i propri contenuti dai LLM come il New York Times.

Questa centralizzazione di servizi potrebbe rappresentare un problema anche per i grandi concorrenti. Tornando all’integrazione di Yelp in ChatGPT, la possibilità per gli utenti di avere informazioni e recensioni in tempo reale potrebbe spingerli ad abbandonare Google Maps sotto questo aspetto.

Big G ha dalla sua Gemini come sistema integrato, ma è chiaro che la popolarità di una piattaforma come ChatGPT potrebbe quantomeno mettere in difficoltà Google dal punto di vista del traffico.