La carne di cavallo diventa vietata in Europa? Facciamo chiarezza

Molto presto l’Europa potrebbe vietare la macellazione dei cavalli per scopi alimentari. La Commissione ha infatti deciso di appoggiare la richiesta pervenuta da alcuni cittadini dell’Unione di proporre una legge per rendere illegale questa pratica compreso anche l’allevamento e l’esportazione per la produzione di pellame, cuoio, carne o per la fabbricazione di medicinali o altre sostanze. Questo significa che ben presto la carne di cavallo potrebbe diventare vietata in Europa? Le cose non stanno proprio così. Facciamo chiarezza.

La Commissione Ue ha appoggiato la richiesta di vietare la macellazione dei cavalli

L’iniziativa è pervenuta da alcuni cittadini Ue che l’hanno intitolata «End The Horse Slaughter Age». In pratica hanno chiesto di proporre una legge che vieti l’allevamento e la macellazione di cavalli compresa l’esportazione per la produzione di pellame, cuoio, carne o per la fabbricazione di medicinali o altre sostanze.

Ma non solo. I cittadini hanno chiesto anche il divieto di trasportare cavalli a lunga distanza attraverso l’Europa per la macellazione e la protezione degli equini dal lavoro eccessivo o dal duro addestramento. La Commissione Ue ha accolto l’iniziativa precisando però che la decisione è di natura giuridica e non pregiudica le conclusioni giuridiche e politiche finali della Commissione su questa iniziativa e l’eventuale azione che intende intraprendere. Ma qualora si arrivi ad un esito positivo significa che la carne di cavallo non potrà più essere consumata in Europa e diventerà introvabile?

Premesso che il consumo di carne equina è da anni in netto calo in tutto il vecchio continente soprattutto dopo alcuni scandali, chi ancora la consuma non commetterà reato. La legge infatti prevede meno sofferenze e divieto di allevamento e macellazione in Europa, ma in tutte le altre parti del mondo questa pratica sarà ancora consentita. Questo significa che sugli scaffali dei supermercati non troveremo più carne o prodotti derivati di origine Ue, ma continueremo ad avere quelli di origine non Ue visto che la macellazione avverrà in questi paesi.

Il consumo di carne di cavallo è in netto calo

Il consumo di carne di cavallo è da anni in declino in Europa. Secondo i dati del 2019, ultimo anno pre-pandemia, l’Unione Europea ha prodotto circa 13.000 tonnellate di carne di cavallo, di cui la maggior parte è stata consumata in Francia, Italia e Belgio, registrando l’ennesimo calo dal 2007. Tra i motivi oltre a quelli etici ci sono sicuramente anche alcuni scandali saliti agli onori della cronaca negli anni passati che hanno gettato cattiva luce sul consumo di questa carne.

Come ad esempio lo scandalo del 2013 quando fu scoperto che diverse aziende vendevano carne di cavallo spacciandola per manzo. Da alcune analisi la carne di cavallo fu trovata in vari prodotti confezionati come hamburger, polpette, lasagne. Lo scandalo portò al sequestro e alla ritirata di milioni di prodotti e causò una significativa perdita di fiducia.

Un altro scandalo legata alla carne di cavallo si è avuto nel 2019 quando è stato scoperto che cavalli malati o feriti erano stati venduti per la produzione di carne destinata al consumo umano in diversi Paesi dell’Unione.