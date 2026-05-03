Caricare il telefono senza corrente? Si può fare, ecco come

Prima di uscire di casa, è sempre consigliabile ricaricare il telefono e averlo pronto per affrontare la giornata. Ritrovarsi con la percentuale vicina allo 0% può essere un grosso problema, soprattutto se si ha bisogno di mappe, WhatsApp, carte di credito, biglietti dell’abbonamento ai mezzi e chi più ne ha più ne metta.

Avere una presa della corrente nelle vicinanze e un caricabatterie nella borsa risolve facilmente il problema. Ma ci sono alternative? È possibile ricaricare la batteria del proprio smartphone senza elettricità? Assolutamente sì. Gli esperti consigliano alcuni metodi in particolare per aumentare l’autonomia dei nostri dispositivi senza arrecare danni alla cella interna.

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Come caricare il telefono senza corrente

Caricare il telefono senza corrente è più semplice di quanto immagini. Tutte le soluzioni disponibili sono pratiche, semplici da attuare e ti possono aiutare in situazioni di emergenza. Per prima cosa, puoi pensare di utilizzare un power bank, di gran lunga l’opzione più diffusa. Ci sono modelli con capacità diverse, ma anche solo 10.000 mAh sono sufficienti per ricaricare la maggior parte dei telefoni due o tre volte.

In alternativa, se hai con te un PC portatile carico, puoi sfruttarlo come fonte di alimentazione per il tuo telefono tramite il cavo USB. Nato come metodo per trasferire dati da un dispositivo all’altro, in realtà può venire utilizzato per spostare parte della carica del computer al telefono.

Allo stesso modo, anche la tua automobile può diventare una fonte di energia in caso di emergenza. Tutti i veicoli moderni dispongono di porte USB o adattatori. Dunque collega il cavo del telefono alla porta di ricarica e tieni il motore acceso, così da caricare la batteria senza l’energia elettrica della presa.

I consigli per ottimizzare la ricarica

Tranne il powerbank, tutti gli altri metodi sopracitati rischiano di danneggiare la cella interna. E, in generale, ci mettono parecchio tempo anche solo per aumentare di qualche punto percentuale la batteria disponibile. Per questo motivo, diventa fondamentale attuare alcune mosse preventive, utili per salvaguardare i componenti interni e per velocizzare il processo di ricarica.

Se per qualche minuto od ora non hai bisogno di utilizzarlo , attiva la modalità aereo sul tuo telefono: consumi meno energia e lo ricarichi più velocemente. O ancora meglio, spegni direttamente il dispositivo per un processo ottimizzato.

In generale, è sempre bene evitare di utilizzare lo smartphone durante la ricarica e sfruttare esclusivamente caricabatterie e cavi originali o certificati. Gli esperi suggeriscono poi di caricare il telefono in luoghi freschi per evitare il surriscaldamento e di dare la priorità alle prese a muro quando c’è elettricità.