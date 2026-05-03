Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Caricare il telefono senza corrente? Si può fare, ecco come

Pasquale Conte

3 Maggio 2026 - 13:41

Hai la batteria del telefono scarica ma non disponi di una presa nelle vicinanze? Ecco alcune alternative a disposizione per caricare senza corrente.

Caricare il telefono senza corrente? Si può fare, ecco come

Prima di uscire di casa, è sempre consigliabile ricaricare il telefono e averlo pronto per affrontare la giornata. Ritrovarsi con la percentuale vicina allo 0% può essere un grosso problema, soprattutto se si ha bisogno di mappe, WhatsApp, carte di credito, biglietti dell’abbonamento ai mezzi e chi più ne ha più ne metta.

Avere una presa della corrente nelle vicinanze e un caricabatterie nella borsa risolve facilmente il problema. Ma ci sono alternative? È possibile ricaricare la batteria del proprio smartphone senza elettricità? Assolutamente sì. Gli esperti consigliano alcuni metodi in particolare per aumentare l’autonomia dei nostri dispositivi senza arrecare danni alla cella interna.

leggi anche

Devo collegare prima il telefono o il caricabatterie? Ecco il modo giusto
Devo collegare prima il telefono o il caricabatterie? Ecco il modo giusto

Come caricare il telefono senza corrente

Caricare il telefono senza corrente è più semplice di quanto immagini. Tutte le soluzioni disponibili sono pratiche, semplici da attuare e ti possono aiutare in situazioni di emergenza. Per prima cosa, puoi pensare di utilizzare un power bank, di gran lunga l’opzione più diffusa. Ci sono modelli con capacità diverse, ma anche solo 10.000 mAh sono sufficienti per ricaricare la maggior parte dei telefoni due o tre volte.

In alternativa, se hai con te un PC portatile carico, puoi sfruttarlo come fonte di alimentazione per il tuo telefono tramite il cavo USB. Nato come metodo per trasferire dati da un dispositivo all’altro, in realtà può venire utilizzato per spostare parte della carica del computer al telefono.

Allo stesso modo, anche la tua automobile può diventare una fonte di energia in caso di emergenza. Tutti i veicoli moderni dispongono di porte USB o adattatori. Dunque collega il cavo del telefono alla porta di ricarica e tieni il motore acceso, così da caricare la batteria senza l’energia elettrica della presa.

I consigli per ottimizzare la ricarica

Tranne il powerbank, tutti gli altri metodi sopracitati rischiano di danneggiare la cella interna. E, in generale, ci mettono parecchio tempo anche solo per aumentare di qualche punto percentuale la batteria disponibile. Per questo motivo, diventa fondamentale attuare alcune mosse preventive, utili per salvaguardare i componenti interni e per velocizzare il processo di ricarica.

Se per qualche minuto od ora non hai bisogno di utilizzarlo , attiva la modalità aereo sul tuo telefono: consumi meno energia e lo ricarichi più velocemente. O ancora meglio, spegni direttamente il dispositivo per un processo ottimizzato.

In generale, è sempre bene evitare di utilizzare lo smartphone durante la ricarica e sfruttare esclusivamente caricabatterie e cavi originali o certificati. Gli esperi suggeriscono poi di caricare il telefono in luoghi freschi per evitare il surriscaldamento e di dare la priorità alle prese a muro quando c’è elettricità.

leggi anche

Questo nuovo telefono Samsung avrà una batteria 4 volte migliore del Galaxy S25 Ultra
Questo nuovo telefono Samsung avrà una batteria 4 volte migliore del Galaxy S25 Ultra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# iPhone
# Smartphone
# Samsung

Seguici su

FT logo

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 05/05/2026 È giusto aver graziato Nicole Minetti?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

WindTre aumenta i prezzi da oggi 20 aprile. Ecco tutte le novità

Tablet e Smartphone

WindTre aumenta i prezzi da oggi 20 aprile. Ecco tutte le novità
Google sconsiglia di rispondere alle chiamate da questo numero

Tablet e Smartphone

Google sconsiglia di rispondere alle chiamate da questo numero

Correlato

Tuo figlio passa troppo tempo davanti allo smartphone? Ecco i dispositivi che lo faranno smettere

Tablet e Smartphone

Tuo figlio passa troppo tempo davanti allo smartphone? Ecco i dispositivi che lo faranno smettere