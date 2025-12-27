Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Cambio euro-dollaro, le previsioni 2026

Claudia Cervi

27 Dicembre 2025 - 07:54

Dopo il +14% del 2025, il cambio euro-dollaro entra in una nuova fase. Cosa aspettarsi nel 2026 e perché ignorare il cambio può costare caro a investitori e risparmiatori.

Cambio euro-dollaro, le previsioni 2026

Seguici su

Le previsioni 2026 per il cambio euro-dollaro partono da un dato che nel 2025 è diventato impossibile ignorare. A un certo punto il mercato ha smesso di chiedersi se l’euro fosse debole o forte e ha iniziato a fare i conti con una realtà molto più concreta: il cambio stava salendo, e stava salendo sul serio. Nei primi mesi dell’anno l’euro-dollaro ha guadagnato quasi il 14%, una corsa rapida che ha colto di sorpresa anche chi, quel movimento, lo stava aspettando. Poi l’entusiasmo si è scontrato con la realtà, come accade spesso quando un trend corre troppo in fretta. Nella seconda metà del 2025 il cambio ha rallentato, trovando un equilibrio intorno a quota 1,17, come se il mercato avesse deciso di fermarsi un attimo e capire se quel rialzo fosse l’inizio di qualcosa di più duraturo o solo una parentesi.

È da questo punto di equilibrio che prende forma il racconto del 2026. Non come una scommessa secca su un numero, ma come una domanda che riguarda anche chi non ha mai aperto una piattaforma di trading. Cosa succede se il dollaro smette di essere il pilastro indiscusso dei mercati globali e l’euro torna, lentamente, a guadagnare spazio. In un contesto post tagli dei tassi, con un’economia americana che continua a mostrarsi sorprendentemente resiliente e un’Europa che prova a riaccendere crescita e investimenti, il cambio torna a essere una variabile che pesa davvero. Non fa rumore come una crisi, ma entra nei rendimenti, condiziona le scelte di portafoglio e cambia la percezione del rischio.

Il 2026 potrebbe non essere l’anno delle certezze, ma rischia di essere l’anno in cui ignorare il cambio diventa un lusso che pochi possono permettersi. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Euro-Dollaro (EURUSD)
# Previsioni 2026

Iscriviti a Money.it

FT logo

Media, incentivi e polarizzazione: la trasformazione del conflitto politico in Occidente

Nuove ricerche mostrano come gli incentivi del moderno ecosistema mediatico (…)

26 dicembre 2025

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Guadagni da sogno per i fondi hedge. I segreti dei vincitori del 2025

Un anno di mercati turbolenti porta i fondi macro ai migliori guadagni dal 2008.

22 dicembre 2025

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Perché tutti vogliono venderti i private asset in questo momento?

Molti consulenti vedono un’opportunità interessante per ampliare i (…)

19 dicembre 2025

Selezionati per te

La caduta di Bitcoin manda un segnale nascosto ma chiarissimo agli investitori

Criptovalute

La caduta di Bitcoin manda un segnale nascosto ma chiarissimo agli investitori
Il primo miliardario di Bitcoin ha venduto tutto

Criptovalute

Il primo miliardario di Bitcoin ha venduto tutto

Correlato

Tecnologia, i 10 trend che esploderanno nel 2026

Tecnologia

Tecnologia, i 10 trend che esploderanno nel 2026