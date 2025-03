Calendario scolastico 2025/2026: ecco le prime date per regione

Come investire in borsa?

Quando inizia e quando finisce la scuola secondo il calendario scolastico 2025/2026? Una prima risposta arriva da alcune Regioni d’Italia che hanno già deliberato il calendario per il prossimo anno scolastico che prenderà il via, anche se con date differenti, per tutti a settembre 2025 concludendosi a giugno 2026.

Proprio mentre si pensa alle prossime vacanze di Pasqua con la chiusura delle scuole che nel mese di aprile potranno contare su varie festività e ponti, alcuni studenti già conoscono le date di inizio delle lezioni a settembre. Il calendario scolastico, inoltre, è sempre al centro dell’interesse degli studenti e delle loro famiglie non solo per organizzare le vacanze, ma anche per le numerose polemiche che spesso accompagnano il dibattito pubblico circa la possibilità di ridurre la pausa estiva.

Vediamo allora qual è il calendario scolastico 2025/2026 per regione sulla base delle prime informazioni in merito.

Le prime tre Regioni che hanno deliberato il calendario scolastico 2025/2026 sono Bolzano, che in verità è provincia autonoma nel Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Lazio. Secondo il calendario scolastico della provincia autonoma di Bolzano la scuola prenderà il via il prossimo lunedì 8 settembre 2025 per concludersi il 16 giugno 2026. A una chiusura posticipata rispetto a quanto accade in altre regioni corrisponde un numero più cospicuo di vacanze durante l’anno scolastico. Al di là delle festività nazionali tra cui quelle natalizie e pasquali comuni a tutte le scuole di Italia, le scuole della provincia di Bolzano saranno chiuse: dal 25 ottobre al 2 novembre 2025;

dal 14 al 22 febbraio 2026 per le vacanze di Carnevale. Per quanto riguarda, invece, le scuole della Valle d’Aosta esse apriranno il 10 settembre 2025 per chiudersi il 10 giugno 2026. Il calendario scolastico 2025/2026 prevede inoltre: la fiera di Sant’Orso il 30 e 31 gennaio 2026;

le vacanze d’inverno dal 16 al 18 febbraio 2026;

ponte del primo maggio con il 2 maggio di chiusura;

ponte del 2 giugno con il primo giugno di chiusura. Anche la Regione Lazio con la delibera n.42 del 30 gennaio 2025 ha stabilito l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 e la sua fine. Nel dettaglio le scuole: apriranno il 15 settembre 2025 ;

; chiuderanno lunedì 8 giugno 2026. Le scuole possono decidere, in base all’autonomia scolastica, di modificare il calendario scolastico sempre nei limiti di giorni di scuola stabiliti dalla legge che sono: 206 giorni di lezioni per le scuole con un orario articolato su 6 giorni alla settimana;

171 giorni di lezioni per le scuole con un orario articolato su 5 giorni settimanali. leggi anche Iscrizioni scuola 2025/2026, superiori e lavoro del futuro: ecco come scelgono gli studenti