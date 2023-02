Calendario scioperi mezzi pubblici e voli: le date da segnare in rosso a febbraio 2023

Il mese di febbraio si prospetta ricco sì, ma di scioperi su tutto il territorio italiano. Questi riguarderanno molti settori, ma in particolare quello dei trasporti terra e aria.

Tante le mobilitazioni, in totale 35 scioperi in meno di un mese e molti altri revocati. Questi possono creare non pochi disagi, soprattutto per chi usufruisce dei mezzi di trasporto per viaggiare e lavorare. Meglio quindi rimane informati in merito agli scioperi in programma e non farsi trovare impreparati. Ecco i più importanti scioperi già programmati nel mese di febbraio.

Calendario scioperi di febbraio 2023: quali sono

Trasporto pubblico locale, personale sicurezza dell’aeroporto, personale ferroviario e marino sono una parte delle sigle sindacali che hanno scelto la mobilitazione nel mese di febbraio. Non mancheranno i disagi, in particolare nella giornata di venerdì 17 febbraio 2023, nella quale il trasporto pubblico locale di diversi città importanti si fermerà per 24 ore.

Ecco il calendario degli scioperi di febbraio più importanti:

12-13/02/2023: sciopero personale Trenitalia per la Regione Emilia Romagna. A partire dalla notte di domenica 12 febbraio e fino alle 2:30 del 13 febbraio 2023 il personale mobile di Trenitalia ha indetto uno sciopero senza fasce di garanzia;

sciopero personale Trenitalia per la Regione Emilia Romagna. A partire dalla notte di domenica 12 febbraio e fino alle 2:30 del 13 febbraio 2023 il personale mobile di Trenitalia ha indetto uno sciopero senza fasce di garanzia; 16-02/2023: sciopero personale marittimo della società Sintermar, società di riferimento del porto di Livorno, di due ore per turno;

sciopero personale marittimo della società Sintermar, società di riferimento del porto di Livorno, di due ore per turno; 17/02/2023: sciopero del personale addetto al trasporto pubblico locale di varie città tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli e Bari. Lo scioperò durerà 24 ore, altre sigle hanno aderito per un orario ridotto (4 ore);

sciopero del personale addetto al trasporto pubblico locale di varie città tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli e Bari. Lo scioperò durerà 24 ore, altre sigle hanno aderito per un orario ridotto (4 ore); 19/02/2023: sciopero personale macchinisti e capotreno di Trenitalia. A partire dalle ore 9, per 8 ore, su tutto il territorio della Regione Veneto;

sciopero personale macchinisti e capotreno di Trenitalia. A partire dalle ore 9, per 8 ore, su tutto il territorio della Regione Veneto; 22/02/2023: sciopero del personale del servizio navetta dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Lo sciopero è in programma per 8 ore, dalle 8:30 alle 16:30 dello stesso giorno;

sciopero del personale del servizio navetta dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Lo sciopero è in programma per 8 ore, dalle 8:30 alle 16:30 dello stesso giorno; 28/02/2023: sciopero di diverse aziende del settore trasporto aereo, dalla società per il traffico aereo alla sicurezza in aeroporto. Gli scioperi vanno dalle 4 alle 24 ore su tutta la penisola.

Venerdì 17 febbraio 2023: sciopero dei mezzi di trasporto locale

La prima giornata di gravi disagi sarà sicuramente quella del 17 febbraio 2023. Un venerdì nero, come si dice spesso, all’insegna dei disagi dovuti ai molti scioperi dei trasporti per le maggiori città italiane.

Sono diverse le sigle del settore che hanno aderito allo sciopero di 24 ore del 17 febbraio - alcune solo per 4 ore durante la giornata - tra mezzi di trasporto di terra e sotterranei. Tra questi anche il trasporto autobus periferico di Roma come Roma-Lida (nuova Metromare) e Roma-Viterbo.

Le fasce garantire possono variare leggermente da Regione a Regione, ma in linea generale (con mezz’ora di scarto) dovrebbero essere garantite le fasce lavorative e scolastiche. Lo scioperò seguirà il seguente orario: dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.