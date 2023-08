Busta paga, bonus 500 euro per chi lavora in questa grande azienda italiana

Monte dei Paschi di Siena e sindacati trovano un accordo sui bonus e gli incentivi. Da oltre 10 anni infatti la banca non elargiva bonus ai suoi dipendenti, ma dal 2024 le cose cambieranno. Non solo sono previste nuove assunzioni a partire da settembre, ma sarà garantito ai dipendenti un bonus fino a 500 euro.

Chi commenta l’accordo parla di una nuova stagione per Monte dei Paschi, di una vera e propria primavera per la banca più antica del mondo. Così, con gli accordi firmati, tornano i premi e riparte la crescita professionale. “È un fatto storico - dice Franco Casini - e lo è ancora di più se si pensa che a settembre avvieremo il negoziato con la banca per definire nuove assunzioni finalizzate a un importante ricambio generazionale, così come previsto dall’accordo sulle uscite volontarie dello scorso anno”.

Monte dei Paschi è a un punto di svolta e sembra voler puntare proprio sui dipendenti per lasciarsi alle spalle il periodo più cupo. Cosa cambia in seguito all’accordo con i sindacati? Assunzioni e bonus fino a 500 euro per i dipendenti.

Accordo trovato tra banca e sindacati: da settembre 500 euro di bonus

L’intesa trovata e siglata tra sindacati e Monte dei Paschi di Siena stabilisce il ritorno ai premi e ai bonus per i dipendenti dell’istituto bancario. Come ricorda La Nazione, un tempo Monte dei Paschi di Siena aveva le buste paghe più ricche del settore, con benefit e bonus, oltre che premi e incentivi. Da dieci anni però queste voci sullo stipendio mancavano.

Il superamento del periodo più cupo per la banca ha permesso a questa e ai sindacati, come la Fabi, di trovare un accordo per il ripristino dei bonus e degli incentivi. Franco Casini, coordinatore Fabi in Mps, ha commentato l’accordo trovato:

Le colleghe e i colleghi di Monte Paschi hanno fatto sacrifici, avevano diritto di tornare alla normalità ed essere premiati. Così è stato: con gli accordi firmati tornano i premi, riparte la crescita professionale, riavviamo tutta la contrattazione integrativa, comprese alcune condizioni ai dipendenti.



Casini dichiara anche che a settembre sono previste nuove assunzioni finalizzate a un ricambio generazionale, utili soprattutto per riempire i ruoli che oggi i dipendenti sono obbligati a ricoprire in seguito ai pensionamenti dello scorso dicembre.

Cosa cambia per i dipendenti di Monte dei Paschi di Siena: bonus e incentivi

Il ritorno di bonus e incentivi si traduce, per i dipendenti di Monte dei Paschi di Siena, in uno stipendio più alto. Dal 2024 infatti il premio verrà erogato in caso di raggiungimento dell’utile netto nell’anno in corso. Il valore del bonus riconosciuto sarà di 500 euro.

Sempre dal 2024 inoltre saranno riconosciuti i percorsi professionali dei dipendenti che hanno, nel tempo, sopperito alle carenze di organico coprendo le mansioni diversi al proprio ruolo. Gli accordi tra banca e sindacati sancisce, infine, l’impegno a nuove assunzioni per sanare l’uscita di oltre 4 mila dipendenti lo scorso dicembre.

I sindacati, in conclusione, si dicono soddisfatti. L’accordo trovato infatti garantisce un ritorno alla normalità e la possibilità di essere premiati per i dipendenti. Secondo Alessia Silvestri, segretaria responsabile First-Cisl Mps, per consolidare il rilancio della banca sarà necessario recuperare un buon clima interno, deterioratosi negli anni critici trascorsi. Per farlo Monte dei Paschi di Siena ha deciso di investire su lavoratrici e lavoratori, “perché costituiscono il vero capitale interno dell’azienda”, conclude Silvestri.