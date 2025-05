BTP Italia, tassi minimi garantiti all’1,85%. Ecco ISIN e quanto rende

Oggi, lunedì 26 maggio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato il rendimento minimo del BTP Italia, il titolo di Stato italiano indicizzato al tasso di inflazione italiana, la cui emissione partirà domani martedì 27 maggio, per concludersi venerdì 30 maggio 2025.

Oltre ai I tassi minimi garantiti, il Tesoro ha annunciato anche il codice ISIN, che per questa Prima Fase è IT0005648248.

Il numero indice dell’inflazione calcolato alla data di godimento e regolamento del titolo è 121,39000.

L’ennesima chiamata alle armi al popolo italiano per blindare il debito di casa, da parte del governo italiano, è in ogni caso ai nastri di partenza.

Detto questo, il BTP Italia si distingue dal BTP Valore per non essere rivolto in modo esclusivo agli investitori retail , essendo un Titolo di Stato offerto anche gli investitori istituzionali sebbene, è questa la sua definizione, si tratti di “ un titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione italiana pensato soprattutto per il risparmiatore individuale ”.

Così come è avvenuto nelle precedenti emissioni, il BTP Italia sarà collocato sul mercato in due fasi : la prima fase, ha informato il MEF, si svolgerà da martedì 27 a giovedì 29 maggio, salvo chiusura anticipata , e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, il cosiddetto mercato retail, quello su cui il governo Meloni ha puntato creando un titolo ad hoc, ovvero il BTP Valore: praticamente, i cosiddetti BTP People .

Un BTP indicizzato all’inflazione

Il BTP Italia è un titolo indicizzato all’inflazione, per la precisione all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI, senza tabacchi.

Da segnalare che, secondo gli ultimi dati resi noti dall’ISTAT, nel mese di aprile questo indice FOI, al netto dei tabacchi, ha riportato una variazione congiunturale pari a -0,1% e un aumento dell’1,7% su base annua.

Il MEF precisa che la cedola del BTP Italia, che è semestrale, è indicizzata a tale indice, relativo al semestre di competenza, è corrisposta in via posticipata, ed è calcolata moltiplicando il tasso cedolare semestrale reale fisso (Tasso cedolare reale annuo definitivo/2) per il capitale rivalutato.

Tra le altre informazioni da conoscere, quella che indica che, in caso di deflazione nel semestre, la cedola dello stesso semestre viene calcolata moltiplicando il tasso cedolare semestrale reale fisso per il capitale nominale non rivalutato (floor sulla cedola), garantendo per il relativo semestre un rendimento minimo pari al tasso cedolare reale semestrale fisso.

In caso di inflazione nei semestri successivi, la rivalutazione del capitale avviene solo qualora l’indice torni a superare il livello massimo raggiunto nei semestri precedenti.

Il capitale nominale viene rimborsato in unica soluzione a scadenza al valore nominale non rivalutato.

Per quanto concerne la rivalutazione del capitale, questa è semestrale, in base all’indice FOI senza tabacchi, applicato al valore nominale acquistato, ed è corrisposta unitamente alla cedola.

In caso di deflazione nel semestre non vi è addebito e non è dovuto alcun pagamento da parte dell’investitore (floor sul capitale).

In caso di inflazione nei semestri successivi, la rivalutazione del capitale avviene solo qualora l’indice torni a superare il livello massimo raggiunto nei semestri precedenti.

Il Tesoro riassume le caratteristiche del BTP Italia, ricordando che si tratta di titoli di Stato studiati per l’appunto per gli investitori al dettaglio, che forniscono all’investitore una protezione contro l’aumento del livello dei prezzi italiani, e ricordando che sia le cedole, pagate semestralmente, che il capitale, la cui rivalutazione viene anch’essa corrisposta semestralmente, sono rivalutati in base all’inflazione italiana, misurata dall’ISTAT attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI), con esclusione dei tabacchi.

“Grazie al meccanismo di indicizzazione utilizzato, ogni 6 mesi è riconosciuto al detentore il recupero della perdita del potere di acquisto realizzatasi in quel periodo, attraverso il pagamento della rivalutazione semestrale del capitale sottoscritto. Inoltre, le cedole, anch’esse pagate semestralmente, garantiscono un rendimento minimo costante in termini reali. Infatti, l’ammontare di ciascuna cedola è calcolato moltiplicando la metà del tasso di interesse reale cedolare annuale fisso, stabilito all’emissione, per il capitale sottoscritto rivalutato sulla base dell’inflazione verificatasi su base semestrale. Alla scadenza finale, i BTP Italia garantiscono la restituzione del valore nominale sottoscritto”.