BTP Italia di Meloni, BTP Italia di Draghi e del passato. La storia

Fari puntati sul nuovo e terzo BTP Italia emesso dal MEF del governo Meloni, che continua a raccogliere un numero di ordini di tutto rispetto dal pubblico dei piccoli risparmiatori, come emerge dai numeri relativi alla prima fase del collocamento: quella dedicata, per l’appunto, agli investitori retail, in attesa dell’ultima chiamata che è rivolta invece agli investitori istituzionali. Domani, venerdì 30 maggio 2025, il verdetto finale, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti che alzerà il velo sugli ordini complessivi che il nuovo Titolo di Stato indicizzato all’inflazione dell’Italia ha raccolto dai BTP People, e sulle richieste che sono arrivate invece dagli istituzionali.

Nei primi tre giorni di collocamento, in attesa dei dati ufficiali, questo nuovo Titolo di Stato ha raccolto più di 6 miliardi di euro, di cui più di 5 miliardi di euro nei primi due giorni.

La domanda, in questo ultimo e terzo giorno di collocamento, si è smorzata in modo deciso, come di solito avviene nel caso delle emissioni rivolte ai piccoli risparmiatori: la corsa agli acquisti scatta di norma nei primi giorni, per poi ridursi con l’avvicinarsi dell’ultima chiamata.

Riassumendo le giornate della prima fase di collocamento, nel giorno del suo debutto, martedì 27 maggio, gli ordini complessivi per questo BTP Italia hanno superato la soglia di 3 miliardi di euro, attestandosi a quota 3,14 miliardi di euro, a fronte di circa 86.000 contratti.

Mercoledì 28 maggio, nel secondo giorno di collocamento per il BTP Italia, il MEF ha raccolto grazie all’emissione del BTP Italia 2,14 miliardi di euro, a fronte di 63.946 contratti sottoscritti.

Il paragone tra questa new entry del debito pubblico italiano e i BTP di Meloni (riferimento ai BTP che sono stati concepiti dal governo in carica, prima non esistenti, ergo ai BTP Valore) è stato già fatto, così come è stata soddisfatta la curiosità di andare ancora più in ritroso, per capire come è andata alle emissioni di quei due BTP Italia che sono stati collocati sempre durante l’esecutivo a guida Meloni.

BTP Italia emessi durante il governo Draghi. Come è andata? Viene naturale chiedersi come sono andate le edizioni precedenti dei BTP Italia del passato, ricordando che l’interesse verso i Titoli di Stato è condizionato da diverse variabili inerenti, oltre che alla gestione dei conti pubblici da parte del governo di turno, anche ad alcuni parametri economici chiave che caratterizzano il Paese in quel momento (ergo crescita del PIL e dell’inflazione) così come, altro fattore molto significativo, alla politica monetaria della BCE, ovvero alle decisioni sui tassi di interesse dell’area euro e ad altri interventi e programmi messi in atto, oppure ritirati, dalla Banca centrale europea. Per non parlare dello stato del cosiddetto sentiment: se i mercati sono stretti nella morsa di una tempesta perfetta, è molto probabile infatti che si rifugeranno più negli asset considerati sicuri, che non in quelli considerati più rischiosi. Per fare un esempio: nelle terribili sessioni in cui sui mercati è esploso il panico, con i dazi reciproci annunciati da Trump il 2 aprile scorso, lo shopping si è diretto più a favore dei Bund tedeschi che dei BTP italiani. Fatta questa premessa, va ricordato che tre sono stati con questo ultimo i BTP Italia emessi dal governo Meloni. Durante il governo Draghi, c’è stata solo una emissione del BTP Italia. Il BTP Italia da considerare è quello che corrisponde all’emissione, lanciata dal MEF dal 20 al 23 giugno 2022, con i risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail) che hanno potuto sottoscrivere il Titolo nei tre giorni del 20, 21 e 22 giugno. Il collocamento riservato agli investitori istituzionali ha avuto luogo invece in data 23 giugno 2022. Quel BTP Italia ha presentato la grande novità del doppio premio di fedeltà, pari all’1% complessivo del capitale nominale inizialmente sottoscritto, riservato solo ai risparmiatori retail che lo hanno acquistato nelle giornate di collocamento, ovvero fra il 20 e il 22 giugno. Per la precisione, il Tesoro ha garantito per questo BTP Italia con durata 8 anni un premio intermedio, pari allo 0,4% del capitale nominale acquistato non rivalutato, solo agli investitori individuali che hanno acquistato il Titolo durante l’emissione e lo conserveranno fino al termine dei primi quattro anni (28 giugno 2026). Il premio finale, invece, pari allo 0,6% del capitale nominale sottoscritto non rivalutato, è stato assegnato a quanti hanno acquistato il BTP Italia nei giorni del collocamento e lo conserveranno fino alla scadenza. Il rendimento offerto, collegato al tasso di inflazione nazionale, è stato pari a un tasso di interesse (reale) annuo minimo, poi confermato, pari all’1,60%. Nella prima fase di collocamento di questo BTP Italia emesso ai tempi del governo Draghi, al 20 al 22 giugno 2022, sono stati conclusi 211.432 contratti per un controvalore pari a 7.260,503 milioni di euro. Gli ordini dei piccoli risparmiatori sono ammontati dunque a più di 7,2 miliardi, importo inferiore rispetto al primo BTP Italia emesso durante l’era del governo Meloni nel novembre del 2022. La seconda fase, dedicata agli investitori istituzionali, che si è svolta nell’arco di 2 ore nel quarto giorno del collocamento del 23 giugno, ha visto un controvalore complessivo domandato interamente accolto, pari a 2.179,498 milioni di euro. In tutto, il MEF del governo Draghi ha così raccolto con quella emissione del BTP Italia un totale di 9.440,001 milioni di euro, dunque di più di 9 miliardi di euro. Andando a guardare a come sono andate le cose nei giorni della prima fase di collocamento: nel primo giorno, sono stati raccolti più di 3,4 miliardi di euro dal Tesoro di Draghi (3.416.820.000), per un numero di 88.590 contratti sottoscritti. Nel secondo giorno, gli ordini sono stati di quasi 2,5 miliardi di euro (2.445.930.000), a fronte di 74.415 contratti sottoscritti. Nel terzo giorno, gli investitori retail hanno fatto shopping di quasi 1,4 miliardi di euro (1.397.753.000), a fronte di 48.427 contratti. Occhio alla notevole partecipazione degli investitori retail.

Il BTP Italia che ha fatto la storia, quel record di ordini in tempi di pandemia Covid-19 Se c’è un BTP Italia che ha fatto sicuramente la storia, a causa soprattutto del momento drammatico che l’Italia (e il mondo) hanno attraversato in quel periodo, è stato quello della 16esima emissione. Sono stati più 22 miliardi gli euro raccolti dall’allora governo Conte con l’emissione del BTP Italia, un Titolo di Stato decisamente ad hoc, presentato alla stregua di “nuova emissione a sostegno di sanità e ripresa economica”, dedicato al finanziamento degli interventi relativi all’emergenza Covid-19, tenutasi nelle due fasi fra il 18 ed il 21 maggio. Nel corso della prima fase, riservata agli investitori retail, sono stati conclusi 383.966 contratti per un controvalore pari a 13.997,606 milioni di euro, dunque quasi 14 miliardi di euro. Nella seconda fase del collocamento, dedicata agli investitori istituzionali, sono invece state inoltrate ed accolte 746 proposte di adesione, per un controvalore emesso pari a 8.300,000 milioni di euro, a fronte di un totale richiesto pari a 19.546,876 milioni di euro (coefficiente di riparto pari a circa il 42,5 per cento). L’importo emesso complessivamente è stato pari a 22.297,606 milioni di euro.