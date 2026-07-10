BTP e petrolio hanno una correlazione capace di cambiare il modo di leggere il rischio sovrano italiano

C’è una correlazione che i grandi desk istituzionali monitorano ogni giorno, e che quasi nessun investitore retail conosce davvero. Il prezzo del greggio e il rendimento dei titoli di Stato italiani si muovono secondo una logica che, una volta compresa, cambia il modo in cui si legge il mercato. Non si tratta di coincidenza, ma di meccanismi macro profondi che meritano attenzione. Specie oggi che le tensioni fra USA e Iran sono tornate ad essere forti.

Sembrerebbe una stranezza tutta italiana, eppure il legame tra il prezzo del petrolio e l’andamento dei BTP potrebbe essere più strutturale di quanto si immagini. L’Italia è un Paese fortemente dipendente dalle importazioni energetiche: circa il 74% del fabbisogno primario di energia proviene dall’estero, e una quota rilevante di questo è composta da idrocarburi.

Quando il Brent supera soglie critiche come $85 o $90 al barile, l’effetto sull’economia reale italiana tende a propagarsi lungo una catena precisa: inflazione importata, compressione dei margini industriali, rallentamento del PIL e, in ultima analisi, deterioramento della percezione del rischio sovrano. Ed è proprio qui che entra in gioco il mercato dei titoli di Stato. [...]