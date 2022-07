Borsa Milano oggi, 20 luglio: Ftse Mib si avvia positivo ma perde slancio in attesa di Draghi

La giornata degli scambi parte positiva oggi, 20 luglio: a Milano il Ftse Mib quota 21.718 punti con un aumento di circa lo 0,10% a inizio negoziazioni, per poi cedere lo 0,23% alle ore 9.28.

Sul listino milanese spiccano i tonfi ancora di Saipem (-3.51%), Snam (-0,37%), Terna (-0,99%), Italgas (-1,00%) e Nexi (-1,08%).

Buona partenza, invece, per STMicrolectronics (+1,42%), CNH INDUSTRIAL (+0,78%) e Diasorin (+0,68%). I bancari partono deboli in questa complessa giornata.

Lo spread si mantiene sui 202 punti e l’eurodollaro quota 1,0259, in aumento dopo le indiscrezioni su un possibile rialzo aggressivo di 50 pb dei tassi da parte della Bce.

La giornata italiana è cruciale: stamattina Draghi parlerà in Senato e scioglierà la riserva sulle dimissioni. Nel pomeriggio è atteso il voto di fiducia. La crisi politica è appesa a un filo e osservata dai mercati europei.

Borsa Milano oggi, aggiornamento ore 09:35: Ftse Mib si indebolisce sotto i 21.600 punti

Dopo una partenza fiduciosa nei primi minuti di scambi milanesi, il Ftse Mib registra un rosso, con un calo dello -0,61%.

In Europa, il Cac40 francese scambia positivo con un +0,32%, il Dax tedesco sale dello 0,07%. In Regno Unito, il FTSE 100 aumenta dello 0,54%, dopo la lettura di un’inflazione di giugno più alta degli ultimi 40 anni.

Il rendimento del Btp a 10 anni scende al 3,342%.

Borse Asia: indici tutti in verde

In Asia, gli scambi chiudono in netto guadagno: il Nikkei archivia con uno slancio del 2,67% e Hong Kong dell’1,46%. In Cina Shenzhen e Shanghai segnano a +0,63% e +0,67%.

Wall Street chiude in rialzo

Il Dow Jones Industrial Average è balzato di 754,44 punti, o del 2,43%, a 31.827,05, chiudendo vicino ai massimi della sessione mentre i guadagni hanno accelerato nell’ultima ora di negoziazione. L’S&P 500 ha guadagnato il 2,76% a 3.936,69. Il Nasdaq Composite è salito del 3,11% a 11.713,15.

Per la prima volta da aprile, tutte e tre le medie principali sono al di sopra delle medie mobili a 50 giorni. L’indice di mercato più ampio ha guadagnato quasi il 7,4% rispetto al minimo di chiusura del 16 giugno.