Borsa di Milano oggi 9 dicembre: Ftse Mib si indebolisce, ma lo spread va oltre 190 punti

Borsa di Milano oggi 9 dicembre: il Ftse Mib apre la seduta in aumento, per poi flettere sotto i 24.207 punti di chiusura di ieri.

Lo spread cresce durante la mattinata e supera i 190 punti, in una giornata piena per il Governo Meloni. La presidente del Consiglio partecipa al vertice Euro Med di Alicante, con focus su migranti ed energia. Intanto, la Legge di Bilancio 2023 è entrata nelle frenetiche fasi finali. Il Commissario Ue Gentiloni ha annunciato che ci sarà un giudizio sulla manovra la prossima settimana.

Il Btp decennale rende il 3,75% ed è in rialzo. Oggi, l’asta di Bot annuali con scadenza dicembre 2023 è vista con rendimenti in diminuzione.

Il Ftse Mib vira in rosso dopo poco più di un’ora di scambi, seppure di un frazionale 0,06%. In osservazione c’è Leonardo, in aumento dopo l’annuncio dello strategico accordo Italia-Regno Unito-Giappone per la realizzazione del super caccia all’avanguardia Tempest. La società italiana sarà coinvolta.

Le banche oscillano, ma UniCredit svetta con un +1,41%. Enel guadagna nonostante S&P abbia tagliato il rating a negativo per i timori sulla cessione di 21 miliardi di asset. Oggi è previsto il delisting di Atlantia.

In Europa, i listini sono misti: il Dax tedesco è in rialzo dello 0,18% e il Cac francese perde lo 0,12%. Il FTSE 100 avanza dello 0,06%.

Borsa di Milano oggi 9 dicembre aggiornamento delle ore 10.25: Fts Mib in perdita

Il Ftse Mib perde lo 0,06% e va sotto i 24.200 punti. Sul listino milanese spicca il tonfo di Stellantis del 2,10%. Anche Tenaris va giù pesantemente, dell’1,32%, mentre Nexi cede l’1,07%.

UniCredit avanza dell’1,41% e anche Amplifon e Interpump si fanno notare per guadagni oltre l’1%.

Mercati asiatici in volo, futures Usa positivi

L’indice Hang Seng ha guidato i guadagni nell’Asia-Pacifico, con i dati sull’inflazione cinese sono stati più o meno in linea con le aspettative. L’indice dei prezzi al consumo in Cina è salito dell′1,6% a novembre su base annua, mentre l’indice dei prezzi alla produzione è sceso dell′1,3%.

Il dragone sta cercando di mandare messaggi positivi sul sostegno all’economia, iniziando dalla decisione di allentare le misure anti-Covid. Non a caso, le azioni delle società immobiliari e tecnologiche quotate a Hong Kong sono esplose durante la sessione asiatica con il sentimento positivo che persiste intorno alla riapertura della Cina.

I pesi massimi Alibaba e Meituan hanno aggiunto rispettivamente più del 3% e circa il 2%.

leggi anche Buone notizie dalla Cina, ma i mercati fiutano ancora dei rischi

Le mosse arrivano anche dopo che i media statali hanno riferito che il premier cinese Li Keqiang ha affermato che la crescita economica della Cina aumenterà man mano che il Paese revoca le misure Covid.

Negli Usa, i futures sulle azioni sono in rialzo. Nel trading della notte, S&P 500 è salito per interrompere una serie di perdite di cinque giorni, la sua serie più lunga da ottobre. L’indice di mercato generale ha guadagnato lo 0,75% e il Dow lo 0,55%. Il Nasdaq ha avuto la migliore performance della giornata, in rialzo dell′1,13%.

Anche con i guadagni di giovedì, tutte e tre le medie principali sono sulla buona strada per registrare perdite per la settimana.

Gli investitori attendono la pubblicazione del rapporto sull’indice dei prezzi alla produzione di novembre, che fornirà ulteriori informazioni su come gli aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve stanno funzionando per domare l’inflazione elevata.