Bonus trasporti, arriva lo sconto sull’abbonamento di autobus e metro: ecco per chi

Arriva un bonus per studenti e lavoratori per utilizzare i mezzi del trasporto pubblico locale. Il governo, attraverso il decreto Aiuti, ha previsto lo stanziamento di un fondo per garantire uno sconto sugli abbonamenti di autobus, treni e metropolitane, come annunciato in conferenza stampa dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto con il quale vengono previsti nuovi aiuti per le famiglie e le imprese in difficoltà a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina e della crisi energetica.

L’obiettivo di Palazzo Chigi e della maggioranza è quello di contrastare l’aumento dei prezzi delle bollette, del carburante, delle materie prime che rischia anche di bloccare i consumi e avere pesanti conseguenze sull’economia italiana.

Il decreto prevede uno stanziamento di 14 miliardi di euro, finanziato soprattutto attraverso il prelievo straordinario sugli extra-profitti delle aziende energetiche, innalzato al 25%. Le novità più importanti del nuovo provvedimento riguardano le bollette e il contributo da 200 euro previsto per lavoratori e pensionati con redditi inferiori ai 200mila euro. Ma non solo: vediamo le novità in arrivo anche per gli sconti su bus e metro.

Il bonus autobus e metro per lavoratori e studenti

È stato il ministro del Lavoro ad annunciare in conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministri, che il decreto prevede anche l’arrivo di un bonus per chi utilizza i mezzi del trasporto pubblico. Orlando ha spiegato che il governo punta ad aiutare famiglie e imprese ad affrontare l’inflazione attraverso il bonus 200 euro e l’estensione del bonus sociale per le bollette.

Ma non solo, perché l’altra novità riguarda autobus e metropolitane: “È previsto un fondo per un supporto a studenti e lavoratori sui trasporti pubblici che consente uno sconto sugli abbonamenti e questo attenua l’effetto sui salari più bassi”, ha spiegato Orlando.

Come funzionerà lo sconto sull’abbonamento?

Orlando non ha fornito ulteriori dettagli sul nuovo bonus che verrà introdotto attraverso il decreto Aiuti. Né, allo stesso modo, queste informazioni sono state fornite attraverso il comunicato stampa di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

Per sapere come funzionerà questo sconto sull’abbonamento dei trasporti pubblici bisognerà quindi aspettare la pubblicazione della versione ufficiale del decreto Aiuti e, presumibilmente, i successivi decreti attuativi che serviranno per rendere chiare tutte le regole per accedere al rimborso.

Non è ancora possibile sapere se il bonus autobus e metropolitana consista in uno sconto al momento dell’acquisto, in una detrazione da ottenere attraverso la dichiarazione dei redditi o in un rimborso sotto altra forma. E, allo stesso modo, non è ancora stata specificata - né in percentuale né in valori assoluti - l’ipotetica cifra dello sconto.