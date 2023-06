Bonus psicologo 2023, gli adempimenti entro il 20 giugno e nuovi beneficiari

Il bonus psicologo è stata una delle misure maggiormente apprezzate al punto che solo una piccola parte dei richiedenti è riuscita ad ottenere i voucher previsti. Sono state presentate circa 342 mila domande e di queste poco più di 40 mila hanno trovato copertura.

Il bonus erogato su base territoriale ha visto l’accoglimento di domande soprattutto al Nord, oltre 7.000 domande accolte solo in Lombardia.

Annunciato più volte, il bonus psicologo ha visto la luce solo nel 2023 e ora è arrivato il momento di concludere gli ultimi adempimenti, in particolare i professionisti che hanno erogato le prestazioni (le sedute di psicoterapia) devono inviare entro il 20 giugno 2023 le fatture necessarie per il rimborso delle sedute realizzate.

Questo adempimento serve anche a rimettere nel sistema i fondi non sfruttati in seguito all’emissione dei voucher. In questro modo si possono riassegnare le risorse agli aventi diritto che non sono rientrati per esaurimento fondi.

Si aprono quindi nuove possibilità anche per coloro che avevano presentato istanza e pur rientrando tra coloro che avrebbero potuto accedere al servizio sono rimasti esclusi per assenza di copertura.

Bonus psicologo 2023, ultimi giorni per presentare le fatture all’Inps

Il bonus psicologo ha un valore massimo di 600 euro pari a 12 sedute presso un professionista abilitato che abbia aderito al programma. Coloro che erano stati ammessi hanno ricevuto una comunicazione da parte dell’Inps con un codice univoco da consegnare allo psicoterapeuta scelto durante le sedute di psico-terapia.

I beneficiari avevano 180 giorni di tempo dal momento della comunicazione per poter usufruire del bonus psicologo, le graduatorie sono state rese note a dicembre. Di conseguenza ora sono scaduti i termini per poter beneficiare della prima tranche di aiuti messi a disposizione. I voucher non sfruttati sono stati automaticamente annullati.

I professionisti per poter ottenere il rimborso delle prestazioni devono inviare all’Inps, struttura che gestisce il bonus psicologo, le fatture delle prestazioni erogate complete di codice univoco riconosciuto al beneficiario. Tale adempimento deve essere compiuto entro il 20 giugno 2023. Chi non adempie perderà il diritto di ottenere rimborsi di prestazioni eventualmente erogate.

Bonus psicologo 2023, a luglio nuovi beneficiari. Ecco chi sarà ammesso

Trascorso tale termine, l’Inps procederà alla ricognizione delle risorse non utilizzate che saranno nuovamente distribuite tra coloro che avevano presentato istanza per aderire al bonus psicologo.

Ricordiamo che le risorse erano state assegnate su base territoriale quindi, precisa l’Istituto nazionale di previdenza sociale che non sarà possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni e per le Province autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate.

I nuovi beneficiari riceveranno la comunicazione di poter usufruire del bonus psicologo nei primi giorni del mese di luglio 2023, avranno quindi la possibilità di sfruttare le sedute di psicoterapia entro 180 giorni da tale comunicazione.

La comunicazione avviene all’indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono rilasciati nella fase di presentazione della domanda.